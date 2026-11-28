Nueva York, EE. UU. (28 de noviembre de 2026 | Fuente: Agencia Sputnik / WABC-TV).— Agentes del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) arrestaron y acusaron formalmente a un menor de edad tras un violento ataque en el transporte subterráneo, un caso en el que detienen a niño de 12 años en Nueva York por su presunta implicación en un intento de asesinato ocurrido en el metro de Brooklyn, informó este sábado la cadena televisiva WABC-TV, citada por la agencia Sputnik.

De acuerdo con el reporte policial recogido por el canal local, la agresión dejó gravemente herido a un hombre de 42 años a bordo de un vagón de la línea D alrededor de las 9:20 de la noche del pasado 25 de noviembre, cuando el tren se dirigía hacia la estación Fort Hamilton Parkway.

Detalles de la agresión en la línea D y estado de la víctima

Según los datos preliminares de la investigación, dos individuos se acercaron al pasajero y le propinaron repetidos puñetazos y patadas en el rostro y en distintas partes del cuerpo antes de huir de la escena.

A consecuencia de la golpiza, la víctima sufrió un traumatismo craneoencefálico severo y múltiples laceraciones faciales, por lo que fue trasladada de emergencia en ambulancia al Centro Médico Maimónides, donde ingresó en estado crítico.

Cargos imputados y búsqueda de un segundo sospechoso

Detectives del NYPD concretaron la detención del menor este viernes y le imputaron cargos por intento de asesinato y tres cargos de agresión.

Las autoridades neoyorquinas confirmaron que la investigación permanece abierta y que mantienen activa la búsqueda de al menos un segundo implicado en el ataque, para lo cual difundieron nuevas imágenes con el objetivo de recabar colaboración ciudadana.

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