Towns extiende a 17 su racha de doble-dobles y los Knicks ganan su sexto seguido. Lendeborg, que estaba cuestionable, juega y mete 15 con 8 rebotes

✍🏻 Por William Perdomo

— Periodista y analista

Santo Domingo, R.D. (26 de noviembre de 2026). — Hay noches en que la bandera dominicana se pasea por la NBA como Pedro por su casa. Y este miércoles fue una de esas noches.

Una vez más los estelares dominicanos Karl-Anthony Towns y Yaxel Lendeborg fueron factores importantes este miércoles en los triunfos de sus equipos, los Knicks de New York y los Warriors de Golden State, respectivamente.

Dos dominicanos. Dos equipos. Dos victorias. Y en el fondo, como siempre, el veterano Al Horford, tranquilo, haciendo su trabajo, sin bulla.

El que es bueno, no necesita gritarlo. Y estos tres lo están demostrando.

📌En New York: KAT está en modo bestia, 17 doble-dobles en 17 juegos

En la capital del mundo, Karl-Anthony Towns volvió a contribuir en ambos lados de la cancha para que los Knicks de New York, vigentes campeones de la NBA, derrotaran 121-102 a los Cavaliers Cleveland en el Madison Square Garden.

121 a 102. Una pela. En el Garden. Con 20,000 fanáticos a la casa llena.

El centro dominicano registró un doble-doble de 12 puntos y 10 rebotes, ampliando el récord de la franquicia de más juegos seguidos en ese renglón con 17, en un partido en el que New York tuvo que venir de atrás para conseguir su sexta victoria consecutiva y mantenerse con posibilidades de avanzar en la Copa NBA.

17 juegos. 17 doble-dobles. Ni uno que falle. Eso no es racha, mi hermano, eso es una máquina. Eso es levantarse, comer, hacer doble-doble, dormir, y al otro día otra vez. Como dice el dominicano: el que nació para martillo, del cielo le caen los clavos.

Towns compartió el protagonismo estadístico con Josh Hart, quien también consiguió un doble-doble, con 15 puntos y 11 asistencias.

Sin embargo, la gran figura ofensiva de los Knicks fue Jose Alvarado, quien salió desde el banquillo y terminó con 21 puntos.

Alvarado se calentó desde la banca. Pero KAT fue el que puso la mesa. El que agarró los rebotes. El que defendió. El que hizo el trabajo sucio. Porque en el baloncesto, como en la vida, no todo el que brilla es el que más mete. A veces el que más vale es el que agarra los rebotes y pone los bloqueos.

Ahora en lo que va de temporada KAT tiene promedio de 21.2 puntos por juego con 13.6 rebotes, 4.2 asistencias y +8 de eficiencia.

Además es líder de rebotes de la NBA tanto en total con 232 como en promedio (13.6).

¡Líder de rebotes de la NBA! ¿Tú estás oyendo eso? El dominicano, el hijo de doña Jacqueline Cruz, es el que más rebotes agarra en toda la liga. En toda la NBA. Eso es para pararse y aplaudir.

Por Cleveland, Donovan Mitchell encabezó el ataque con 30 puntos, seguido de James Harden, quien terminó con 28 tantos y convirtió 13 de sus 14 tiros libres. Jarrett Allen agregó 10 puntos.

Mitchell metió 30, Harden metió 28, y ni así pudieron. Porque cuando los Knicks están en buena racha, no hay quien los pare.

Con el triunfo, los Knicks mejoraron su registro a 1-2 en el Grupo B de la Conferencia Este y llegaron a seis victorias consecutivas. El conjunto neoyorquino cerrará su participación en la fase de grupos el viernes frente al Miami Heat.

Seis en línea. Seis. Como dice el refrán: al que madruga, Dios lo ayuda. Y los Knicks están madrugando en la Copa NBA.

📌En San Francisco: Yaxel enfermo y todo, dijo presente y se fajó

En ls bahia California, pese a las dudas sobre su estado de salud, el dominicano Yaxel Lendeborg estuvo disponible y vio acción en la victoria de los Golden State Warriors 129-110 sobre los Kings de Sacramento, en el Chase Center en un encuentro de la fase de grupos de la Copa NBA.

129 a 110. Otra pela. Y sin Curry.

Lendeborg, quien antes del partido de acuerdo al reporte oficial del equipo, aparecía como «cuestionable» debido a una enfermedad que no fue revelada, respondió diciendo presente y aprovechó sus 32 minutos en cancha para aportar 15 puntos, 8 rebotes, dos asistencias y tres robos de balón.

Cuestionable. Enfermo. Con duda. Y el muchacho dijo: «Yo juego». Y jugó 32 minutos. Y metió 15. Y agarró 8 rebotes. Y robó 3 balones.

Eso es lo que en Dominicana llamamos tener cojones. Perdón por la palabra, pero es que no hay otra forma de decirlo. Estar enfermo y decir presente, eso es de hombre. Eso es de dominicano fajador.

Como dice el refrán: el que quiere, puede. Y Yaxel quiso.

El delantero quisqueyano lanzó para un 54.5% de campo, al encestar seis de once intentos, aunque no pudo convertir ninguno de sus tres lanzamientos de larga distancia.

No metió los triples, pero metió lo demás. Porque Yaxel no es un tirador de tres, es un jugador completo. Es un fajador.

El hijo de los ex miembros de la selección dominicana de baloncesto Okary Lendeborg y Gisel Raposo en 18 partidos esta temporada tiene promedio de 19.0 por juego, 7.4 rebotes y 3.6 asistencias.

19 puntos por juego. 7.4 rebotes. Como novato. ¡Como novato! Y hijo de dos ex selección. Eso es que la pelota la lleva en la sangre. Eso es que en su casa se respira baloncesto desde que nació.

Por los Warriors, De’Anthony Melton aportó 24 puntos e igualó el récord personal de su carrera con ocho triples, y el equipo encestó 20 triples en total.

Gui Santos tuvo 22 puntos desde la banca para Golden State, mientras que los suplentes contribuyeron con 61 puntos, la cifra más alta de la temporada.

El también dominicano Al Horford, hijo de Tito Horford primer quisqueyano en la historia de la NBA, viniendo desde el banquillo en 12 minutos de acción anotó dos puntos con 2 rebotes y dos asistencias.

En el último período, los Warriors administraron la ventaja y terminaron asegurando una victoria por 19 puntos ante su público.

Por Sacramento, Domantas Sabonis terminó con 27 unidades y 10 rebotes, mientras que el novato Darius Acuff Jr. aportó 22 puntos y nueve asistencias.

Golden State mejoró su marca a 2-4 durante esta racha reciente sin Stephen Curry, quien tiene previsto ser reevaluado el viernes tras perderse dos semanas por un desgarro en el músculo abdominal oblicuo derecho.

Sin Curry. Sin Butler. Sin Moody. Con medio equipo lesionado. Y aún así ganaron por 19. Como dice el dominicano: a falta de pan, casabe.