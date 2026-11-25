¡Se armó el juidero!

Por William Perdomo

Santo Domingo, R. D., (25 de noviembre de 2026).–En el béisbol, un juego puede parecer guardado en la nevera hasta que alguien abre la puerta. El martes, en el Quisqueya, las Estrellas Orientales encontraron la suya en la novena entrada; en Santiago, las Águilas le pusieron freno a un Escogido que no logra salir del hoyo; y en La Romana, Félix Reyes dio el batazo que dejó a los Gigantes mirando cómo los Toros celebraban en el terreno.

Fue una jornada de remontadas, rachas que se extendieron y otras que llegaron a su fin. Las Estrellas vencieron 8-4 al Licey para sumar nueve triunfos consecutivos y empatar con los azules en la cima. Las Águilas ganaron 3-1 y propinaron a los Leones su quinta derrota al hilo. Los Toros, por su parte, derrotaron 4-3 a los Gigantes con un doble de Reyes en el cierre del noveno.

Estrellas: cinco vueltas para cambiarlo todo

Con el Licey arriba 4-3 y el cerrador azul Wander Suero en la lomita, las Estrellas armaron un ramillete de cinco carreras en la parte alta del noveno y se llevaron la victoria en el Estadio Quisqueya Juan Marichal.

El conjunto de Héctor Borg llegó así a nueve triunfos consecutivos y empató con los Tigres en la primera posición. De paso, le rompió al Licey una cadena de cuatro victorias.

Los verdes aprovecharon el descontrol del relevo, algunos errores defensivos y los batazos oportunos de Jorge Mateo, Raimel Tapia y el emergente Wilin Rosario. Con el juego cuesta arriba, las Estrellas voltearon el marcador y consiguieron su décimo triunfo como visitantes, la mayor cantidad de la liga en ese renglón.

“Ese fue el turno del dinero, no se puede fallar”, dijo Tapia sobre su oportunidad en el noveno, cuando su equipo perdía por una carrera y necesitaba cambiar el rumbo del partido. El jardinero había fallado en sus turnos anteriores, pero no perdió la confianza: esperaba otra oportunidad para aportar.

El dirigente azul, Gilbert Gómez, reconoció el mérito del rival y también las concesiones de su equipo: “Hay que darle crédito al contrario. Las Estrellas realmente nos quitaron ese juego de la nevera. Nosotros los ayudamos con unas cuantas bases gratis: las bases por bolas y los pelotazos”.

La noche había tomado otro rumbo en la parte baja del octavo, cuando Ronny Mauricio conectó un cuadrangular solitario ante Eddy Yean para devolverle la ventaja al Licey, 4-3. Pero en el noveno llegaron los boletos y los errores defensivos de Christian Adames y Mauricio. Rosario empató con un elevado de sacrificio; Mateo remolcó la carrera de la ventaja con sencillo, y Tapia coronó el ataque con un imparable productor de dos carreras.

Por las Estrellas, Marco Luciano bateó de 3-2, con jonrón, una impulsada, una anotada y tres boletos. Mateo terminó de 5-2, con triple, una remolcada, una anotada y dos bases robadas; Tapia, de 5-1, con dos impulsadas y dos anotadas; y David Villar, de 6-2, con una carrera remolcada.

Águilas: una victoria para tomar aire

En Santiago, las Águilas Cibaeñas combinaron bateo oportuno, velocidad en las bases y buen trabajo monticular para derrotar 3-1 a los Leones del Escogido.

Jasson Domínguez encabezó la ofensiva aguilucha con dos imparables en tres turnos, incluido un doble, una carrera impulsada y dos anotadas. Su aporte ayudó a que las Águilas consiguieran su segundo triunfo consecutivo y le propinaran al Escogido su quinta derrota seguida.

También fue la primera victoria cibaeña de la temporada frente a los Leones, que habían ganado los cuatro enfrentamientos anteriores.

El abridor Randy Vásquez trabajó cinco entradas, permitió cuatro imparables y una carrera, no concedió boletos y ponchó a tres. El pitcheo de las Águilas limitó a los escarlatas a cinco hits y una sola anotación; los relevistas completaron cuatro entradas en blanco. El cuerpo de lanzadores cibaeño no otorgó boletos.

El dirigente Francisco Cervelli destacó la unión del grupo y el impulso anímico que representó el triunfo, después de un tramo en el que las cosas no les habían salido como esperaban.

“El equipo ya estaba bien unido, los muchachos se conocen y lo que habían construido estaba genial, pero no estaban saliendo las cosas”, expresó Cervelli. “Ese tipo de victorias te dan un segundo aire. Están bien animados, con la mente tranquila, pero vamos partido por partido; no estamos pensando ni en matemáticas ni en nada de eso”.

Leandro López se acreditó la victoria, su segunda de la temporada, tras trabajar dos entradas sin permitir carreras. Jonathan Aro cerró el encuentro en el noveno y consiguió su quinto salvamento.

La derrota dejó a los actuales bicampeones en el tercer puesto de la tabla, en medio de su peor momento ofensivo de la campaña. Durante la racha de cinco derrotas, el Escogido registra promedio de bateo de .155, OBP de .228 y slugging de .181. No ha conectado jonrones, ha anotado siete carreras y batea .121 con corredores en posición anotadora, para un promedio de 1.4 carreras por partido.

Además de Domínguez, Aderlin Rodríguez sobresalió por las Águilas con tres imparables en tres turnos y una carrera impulsada.

Toros: Reyes se puso la capa otra vez

En La Romana, los Toros del Este rompieron una racha de tres derrotas con un batazo que llegó cuando el juego parecía destinado a más entradas.

Los Gigantes empataron 3-3 en la parte alta del noveno. Con dos outs en el cierre, Félix Reyes conectó un doble remolcador que permitió anotar a Jesús Sánchez desde primera y selló el triunfo taurino por 4-3 en el Estadio Francisco A. Micheli.

Los Gigantes habían tomado ventaja temprano, cuando Hendry Méndez conectó un jonrón en la segunda entrada para poner el marcador 2-1. La carrera decisiva de los Toros llegó ante el relevista Anderson Pilar, quien cargó con la derrota.

“Un turno muy con emociones, con un corredor en primera, en la parte de abajo del noveno. Me lanzó dos pitcheos buenos, crédito a él, pero luego falló en la zona y yo pude conectar ese batazo”, contó Reyes. También señaló que la motivación del grupo fue clave para recuperarse después de que los Gigantes igualaran el encuentro.

Bryan de la Cruz bateó de 4-2, con un doble, dos carreras impulsadas y una anotada. Reyes terminó de 5-2, con doble, una remolcada y una anotada. Manny Peña, en su debut, conectó dos imparables en cuatro turnos.

Así marcha la tabla

# Equipo G–P Dif. Racha Ult10

1 Estrellas 18-12 — 9G 9-1

1 Licey 18-12 — 1P 5-5

3 Escogido 17-13 1.0 5P 3-7

4 Gigantes 15-15 3.0 2P 5-5

5 Águilas 11-19 7.0 2G 4-6

5 T o r o s 11-19 7.0 1G 3-7

Juegos de hoy y lanzadores probables

Los mismos seis equipos que se enfrentaron el martes volverán a cruzarse hoy, pero con los escenarios cambiados.

7:00 p. m., Julián Javier, San Francisco de Macorís

Toros: Carlos Rodríguez (Z), 0-0, 4.05 EFE

Gigantes: Quinton Martínez (D), 0-0, 0.00 EFE

7:15 p. m., Quisqueya, Santo Domingo

Águilas: Jhordany Mezquita (Z), 0-2, 4.80 EFE

Escogido: Sauryn Lao (D), 3-0, 0.41 EFE

7:30 p. m., Tetelo Vargas, San Pedro de Macorís

Licey: Adonis Medina (D), 1-3, 4.55 EFE

Estrellas: Emmy Romero (Z), 2-1, 5.24 EFE

La tabla pone presión, las rachas pesan y cada club llega con una historia distinta. En LIDOM, como suele decirse, no hay que cantar victoria antes de tiempo: el próximo inning siempre puede virar la tortilla.

El autor es periodista y analista

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