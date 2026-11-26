Las Águilas aplastan a un Escogido que sigue en caída libre y los Gigantes hunden a los Toros en el sótano.

Por William Perdomo

Santo Domingo, R.D. (26 de noviembre de 2026).— El béisbol dominicano tiene una manera cruel de recordarle a cada quien su lugar, y la noche de este miércoles fue una de ellas. En San Pedro de Macorís, las Estrellas Orientales no ganaron un partido: dictaron sentencia. En el Quisqueya, las Águilas Cibaeñas le pasaron el rolo a un Escogido que ya no sabe cómo frenar la caída. Y en San Francisco de Macorís, los Gigantes del Cibao se llevaron un triunfo apretado y se aferraron al cuarto lugar, que da el último boleto a la postemporada, mientras los Toros del Este regresaban en solitario al sótano.

En San Pedro de Macorís, la casa se respeta

Hay noches en que el primer lugar se decide por un detalle: un relevo, un error, un fly que se queda corto. Esta no fue una de ellas. En el Tetelo Vargas, las Estrellas resolvieron a su favor el duelo por la cima con una victoria de 14-3 sobre los Tigres del Licey y, de paso, ganaron su décimo partido consecutivo. A los azules los dejaron «más pelaos que rodilla de monaguillo».

Por segunda noche seguida, las Estrellas (19-12) derrotaron a los Tigres (18-13) y se quedaron solas en la cima, con un juego de ventaja. Los verdes dominan ahora la serie particular 4-3 y han ganado los últimos cuatro enfrentamientos entre ambos conjuntos tras perder los tres primeros en fila. Los Tigres llegaron rugiendo y se fueron maullando.

El zurdo Enny Romero (3-1) fue quien apagó las luces. Limitó a dos imparables a la ofensiva azul durante cinco entradas en blanco y dejó el juego 9-0 a favor de los orientales. Con ese cheque en la mano, el resto fue trámite. Miguel Bleis encabezó la ofensiva petromacorisana con tres imparables y cuatro carreras remolcadas, y Jorge Mateo conectó tres hits, incluido un cuadrangular, e impulsó dos. Entre ambos sumaron seis carreras y pegaron seis de los 19 imparables del equipo. Ahí se cumplió aquello de que «el que tiene padrino se bautiza».

La noche se decidió temprano. Ocho anotaciones entre el segundo y el cuarto capítulo obligaron a los bengaleses a usar cinco lanzadores, y el bullpen del Licey terminó pareciendo una guagua de concho sin frenos: entraba lleno y salía vacío. Por los Tigres, el más destacado fue Jose Barrero, que bateó de 3-2 con jonrón, doble, dos anotadas y una remolcada. Fue un consuelo de pobre, «un cirio en medio de un apagón».

La racha de diez victorias es la más larga de la campaña, igualando la que firmaron en su momento los Leones del Escogido. Las Estrellas quedaron a un triunfo de igualar su propio récord de 11, alcanzado en la temporada 1967-68. El récord absoluto sigue en manos de los Gigantes del Cibao, con 14 en la 2006-07. Pero la ruta está abierta, y en San Pedro lo saben: «a caballo que va ganando, no se le cambia la silla».

En el Quisqueya, donde el Escogido «pagó el pato»

Los Leones tenían la ventaja de jugar en casa. No les sirvió de nada, porque «salieron con el rabo entre las patas». Santiago Espinal conectó dos cuadrangulares y remolcó cuatro carreras para encabezar la ofensiva de las Águilas Cibaeñas, que derrotaron 9-2 al Escogido en el Quisqueya Juan Marichal. Fue, sencillamente, una pela.

Espinal terminó de 5-2 con dos anotadas y cuatro impulsadas. Sus batazos de vuelta completa llegaron en el quinto episodio, frente al abridor Sauryn Lao, y en el sexto, ante el relevista Kelly Austin, con dos compañeros en circulación.

Jasson Domínguez también tuvo una noche productiva: de 3-2 con un cuadrangular, tres carreras anotadas, una impulsada y dos bases por bolas. Su jonrón en el cuarto episodio abrió la fiesta amarilla. J. C. Escarra aportó dos imparables, un doble y un triple, tres remolcadas en cuatro turnos y una base por bolas. Aderlin Rodríguez bateó de 5-2 con una impulsada, y Luis Liberato y Leody Taveras conectaron dos hits cada uno para completar una ofensiva despiadada.

Con el triunfo, las Águilas mejoraron su récord a 12-19, hilvanaron su tercera victoria seguida y subieron al quinto lugar. El Escogido (17-14) perdió su sexto juego consecutivo y sigue resbalando en el tercer puesto, y cualquiera que haya visto caer un cuerpo en jabón sabe que esas cosas no se detienen solas. Se les cumplió aquello de que «a todo cerdo le llega su Nochebuena». Mientras tanto, los aguiluchos están «volando bajito, pero volando».

En San Francisco de Macorís, el apagón taurino

Los Gigantes no ganaron con fuegos artificiales. Ganaron con oficio, y a veces eso es lo que separa a los que juegan en octubre de los que se quedan mirando. Derrotaron 3-1 a los Toros del Este con una ofensiva oportuna de nueve imparables y una labor combinada de sus lanzadores, que mantuvieron bajo control a los bates romanenses.

Pascanel Ferreras y Pablo Reyes remolcaron una carrera cada uno, y José Siri ligó tres imparables en tres turnos en su debut, con un doble, una anotada, un boleto y una base robada. Reyes, de 3-2, agregó un doble, una anotada, una remolcada y una base robada.

El zurdo Quinton Martínez abrió con 3,1 entradas y una carrera permitida, con cinco ponches. Después, el relevo francomacorisano trabajó cinco entradas y dos tercios sin permitir anotaciones. Miguel Ullola (1-0) se acreditó la victoria, y Hansel Robles retiró el noveno para conseguir su primer salvamento. Con eso, la serie particular entre ambos quedó 4-2 a favor de los francomacorisanos.

A los Toros les tocó «oler donde guisan». Solo conectaron tres imparables, terminaron de 11-1 con corredores en posición anotadora y dejaron nueve hombres en las bases. Han perdido ocho de sus últimos diez juegos, y a ese ritmo el apagón no es de la planta eléctrica, sino del bate. Tener las oportunidades de anotar y salir con las manos vacías: «mucho aguaje y poco mangú».

Los Gigantes, el equipo con más victorias como locales en lo que va de temporada (diez), quebraron una racha de dos derrotas y mejoraron a 16-15. Con eso se mantienen en la cuarta posición, la que otorga el último boleto añdel Todos contra Todos. Los romanenses (11-20) regresaron al sótano.

El autor es periodista y analista

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