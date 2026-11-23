KAT extendió su racha de dobles-dobles y Yaxel ayudó a los Warriors a salir de una mala racha en un cierre de película. Al Horford aportó desde la banca.

✍🏻 Por William Perdomo

— Periodista y analista

Santo Domingo, R. D., 23 de noviembre de 2026.— La jornada del domingo tuvo dos escenarios y un mismo hilo: el baloncesto dominicano dejó su marca en la NBA. En Nueva York, Karl-Anthony Towns volvió a imponer su ley cerca del aro. En San Francisco, Yaxel Lendeborg aportó en una victoria apretada, de esas que se deciden con el corazón en la garganta. Al Horford, mientras tanto, sumó desde la banca.

En el Madison Square Garden, Towns terminó con 30 puntos y 13 rebotes, y extendió a 16 su racha de partidos consecutivos con doble-doble. Así amplió la marca de la franquicia de los Knicks para una racha de ese tipo desde el inicio de temporada. Jalen Brunson añadió 22 puntos y Nueva York derrotó 113-106 a los Indiana Pacers para sumar su quinta victoria consecutiva.

Towns venía de perderse por enfermedad el triunfo del sábado ante Portland. De regreso en la cancha, encestó 9 de 14 tiros de campo, incluidos sus cuatro intentos de tres puntos. Cuando está así, al rival le toca fajarse: puede castigar desde lejos y hacerse sentir debajo del aro.

Landry Shamet anotó 17 puntos y Josh Hart completó un triple-doble, con 10 puntos, 11 asistencias y 10 rebotes. Fue el número 18 de Hart con los Knicks, con lo que empató a Michael Ray Richardson en el segundo lugar histórico del equipo. Walt Frazier conserva el récord de la franquicia, con 23.

La racha de Towns todavía tiene camino por recorrer para acercarse al récord de la NBA de dobles-dobles consecutivos desde el comienzo de una temporada: Bill Walton firmó 34 con Portland en la campaña 1976-77. Towns necesitaría 18 más para igualarlo. Nikola Jokic abrió la temporada 2020-21 con 20 seguidos, mientras que Giannis Antetokounmpo consiguió 19 al inicio de la 2019-20.

Si se cuentan también los últimos cuatro partidos de la temporada regular pasada, Towns suma 20 dobles-dobles consecutivos en fase regular. El pívot, hijo de la dominicana Jacqueline Cruz e integrante de la selección dominicana, promedia esta campaña 21,8 puntos, 13,9 rebotes y 4,0 asistencias por partido.

También encabeza la NBA en rebotes totales, con 222, y en promedio, con 13,9 por encuentro. Detrás aparecen Domantas Sabonis, de Sacramento, con 13,6 por partido y 204 rebotes en 15 juegos; Giannis Antetokounmpo, de Miami, con 12,6 y 189 en 15; Víctor Wembanyama, de San Antonio, con 12,3 y 209 en 16; y Nikola Jokic, de Denver, con 10,9 y 164 en 15.

Por Indiana, Pascal Siakam anotó 25 puntos y Andrew Nembhard terminó con 16. Ivica Zubac aportó 10 puntos y 14 rebotes. Los Pacers, sin embargo, encadenaron su cuarta derrota.

A miles de kilómetros, en la costa del Pacífico, en el Chase Center, el partido entre Golden State y Boston se apretó hasta el último suspiro. Los Warriors, que llegaban con cinco derrotas consecutivas, vencieron 88-87 a los Celtics y frenaron la mala racha. Boston, por su parte, sufrió su primera seguidilla de cuatro derrotas en cinco años.

Lendeborg, novato dominicano, aportó 12 puntos y ocho rebotes. Brandin Podziemski lideró a Golden State con 18 tantos. El triunfo no llegó sin sobresaltos: con 17 segundos por jugar, Hugo González le robó el balón a Draymond Green. Boston, sin embargo, dejó correr segundos valiosos y no alcanzó a intentar un tiro antes de pedir tiempo muerto, cuando quedaban 8,2 segundos.

Jayson Tatum, máximo anotador de los Celtics con 27 puntos, además de 10 rebotes y seis asistencias, tuvo la última oportunidad. Su tiro en suspensión de media distancia, bien defendido, no entró antes de que sonara la bocina. Antes había fallado un tiro libre que habría empatado el partido y un triple desde la parte alta de la cancha. La puerta estuvo ahí; el balón, no.

En 33 minutos, Lendeborg lanzó de 5-13 de campo y de 2-2 desde la línea de tiros libres. No intentó triples y repartió tres asistencias; su diferencial de más/menos fue de +7. El dominicano compite por el premio al Novato del Año. En 17 partidos promedia 19,2 puntos, 7,4 rebotes y 3,6 asistencias por encuentro, con un diferencial de más/menos de -6,8.

Es hijo de los exintegrantes de la selección dominicana Okary Lendeborg y Gisell Raposo. En Golden State comparte equipo con otro compatriota: el veterano Al Horford, hijo de Tito Horford, primer dominicano en jugar en la NBA y también exintegrante de la selección nacional.

Horford entró desde la banca y jugó 17 minutos. Terminó con siete puntos, tres rebotes y dos asistencias, además de un diferencial de más/menos de +3. Su aporte fue discreto en números, pero parte de una noche en la que dos dominicanos —Towns y Lendeborg— ocuparon el centro de la escena.