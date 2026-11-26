PUERTO PRÍNCIPE.– Las pandillas armadas de Haití incrementan hoy las agresiones sexuales como represalias entre facciones enfrentadas, junto a los secuestros para facilitar sus finanzas, según un reporte de la ONU.

Esos actos violentos cobraron fuerza en julio en el municipio occidental de Kenscoff con 61 muertes, cinco mil 800 desplazados y numerosas violaciones, añade un informe de expertos del organismo mundial divulgado por el diario Gazette Haiti.

LA MASACRE DE KENSCOFF Y SUS ANTECEDENTES

Las masacres en esa localidad metropolitana tuvieron antecedentes como el ataque a gran escala por la pandilla Viv Ansanm el 27 de enero de 2025, que causó unos 100 asesinatos y múltiples violaciones, incluso contra menores, según las citadas fuentes.

El protagonismo de las bandas criminales en Kenscoff tuvo durante esos ataques características especiales por la complicidad de exparlamentarios de esa urbe como Alfrédo Junior Antoine, uno de los principales instigadores del ataque de enero de 2025.

La participación del antes diputado, detenido luego por conspirar contra la seguridad del Estado, incluyó la entrega de armas y otras formas de apoyo a grupos de jóvenes, varios de los cuales terminaron como miembros de los grupos criminales.

POLÍTICOS VINCULADOS A LAS PANDILLAS

El informe de los expertos de la ONU señala también el caso de Nenel Cassy, exsenador liberado por las autoridades en agosto de 2025 pese a estar acusado de financiar a grupos delictivos y por intento de asesinato.

Otro hecho singular de los últimos meses entre las pandillas haitianas fue el asesinato a mediados de junio último por líderes de la banda Belekou de 17 miembros de su propia estructura, junto a nueve civiles acusados de colaborar con un grupo rival.

SECUESTROS COMO FORMA DE AUTOFINANCIACIÓN

Según los expertos de la ONU, las pandillas locales aumentaron durante los últimos meses, además, los secuestros a cambio de rescate para su autofinanciación, tras fracasar los cobros ilegales en peajes, por el aumento de operaciones de seguridad.

Solo en enero y febrero de este año, se registraron en el país 143 raptos de ese tipo, 109 de ellos, en el departamento Oeste, la mitad en el municipio capitalino de Delmas, y otros 29 en el noroccidental departamento de Artibonito.

El informe confirma que la violencia sexual ya no es solo un crimen colateral, sino un arma de represalia entre bandas, mientras los secuestros se consolidan como la principal fuente de financiamiento de los grupos armados en Haití.