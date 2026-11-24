KIEV.- El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, adelantó que apelará al nuevo Congreso de Estados Unidos, dominado por los demócratas tras las ‘midterms’, si las conversaciones de paz continuaron sin avanzar y deslizó que su homólogo estadounidense, Donald Trump, “se mueve en la misma dirección” que el mandatario ruso, Vladimir Putin.

“Estados Unidos se está poniendo a sí mismo en una situación muy desagradable”. “Políticamente, parece que se mueve en la misma dirección que Putin, que quiere obligar a Ucrania a capitular”, apuntó Zelenski, quien recordó a Trump que “la vida y la historia son mucho más largas que la amistad, o los negocios”.

Reiteró el deseo de acabar el conflicto cuanto antes y, si bien reconoció lo mismo en la delegación de Estados Unidos en Abu Dabi, Rusia siguió “demostrando amnesia” y ofreciendo “referencias históricas” en lugar de resultados.

Ante “la nueva realidad política en Estados Unidos”, el líder de Ucrania adelantó que apelará al Congreso de ese país para avanzar en las negociaciones y presionar a Rusia. “Pediremos sanciones y apoyo para nosotros. Sin eso, es simplemente imposible”, subrayó el presidente ucraniano en una entrevista para la agencia de noticias Bloomberg.

“ES HORA DE SENTARSE A LA MESA DE NEGOCIACIONES”

“El nivel de apoyo a Ucrania y de sanciones a Rusia debe ser tal que envíe un mensaje claro” de que “es hora de sentarse a la mesa de negociaciones y poner fin a la guerra”, dijo Zelenski, que apostó por que se dieran otras “condiciones” y aparecieran otras “personas” que pudieran presionar lo suficiente a Putin.

Se trató de la declaración más clara hasta la fecha del presidente ucraniano sobre la posibilidad de aprovechar la nueva coyuntura política en el Congreso de Estados Unidos tras el varapalo electoral sufrido por Donald Trump y los republicanos en las elecciones de mitad de mandato que se celebraron este mes.

“MUY DESAGRADABLE” QUE UCRANIA SUFRA LIMITACIONES

Así, puso de relieve que resultó “muy desagradable” que Ucrania tuviera que sufrir limitaciones en su defensa, ya fuera mediante retrasos en los envíos de misiles o en los servicios de Starshield, mientras negociaba con Rusia que, por su parte, continuó con su plan de ataques a gran escala durante el frío invierno.

“Putin pretende desintegrar Ucrania. Kiev, Dnipró, Odesa, Járkov, Zaporiyia, estas ciudades son las primeras. Desintegrarla por la falta de protección y desintegrarla para que Ucrania abandone el Donbás”, advirtió Zelenski.

ATAQUES EN EL MAR BÁLTICO

Por otro lado, el dirigente ucraniano reivindicó el ataque de este fin de semana contra el buque ruso ‘Sparta II’ en el golfo de Finlandia, en aguas del mar Báltico, y remarcó que fue objetivo legítimo pues transportaba armas, si bien reconoció las preocupaciones que pudieran suscitar en sus socios.

“Todo buque con bandera rusa, todo lo que transporte armas o cualquier carga sancionada que pueda llevar dios sabe qué, es un objetivo legítimo para nosotros en aguas territoriales rusas o en aguas neutrales”, justificó.

“Teníamos todo el derecho a hacerlo”, incidió Zelenski, si bien se desconoció oficialmente la carga de este buque que cubría la ruta entre San Petersburgo y el exclave ruso de Kaliningrado. Aunque Moscú no declaró el contenido, el ‘Sparta II’ es propiedad de una empresa naviera subordinada al Ministerio de Defensa.

No obstante, Zelenski señaló que “a algunos socios europeos les preocupa que ocurra algo en el mar Báltico” —que concentró alrededor del 15 % del transporte marítimo mundial—, por lo que fue necesario que en el futuro se hablara más con ellos “a fin de que cuenten con suficientes detalles y no haya sorpresas”.