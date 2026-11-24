COLOMBIA.- Al menos 23 personas resultaron heridas como consecuencia de un atentado terrorista perpetrado con un coche bomba frente a la sede de la Gobernación del departamento del Meta, en el centro de la ciudad colombiana de Villavicencio, según confirmó la Secretaría de Salud departamental.

Los heridos sufrieron cuadros clínicos de diversa consideración que incluyeron traumatismos craneoencefálicos, fracturas abiertas, contusiones en los pulmones, lesiones provocadas por metralla y daños auditivos, según informó el diario colombiano El Tiempo.

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, advirtió de que su Gobierno no dialogaría con el “narcoterrorismo”. “Acaban de perpetrar un atentado con explosivos contra la Gobernación del Meta”, manifestó el jefe de Estado en un mensaje difundido a través de redes poco después de la detonación en la Plaza Los Libertadores, un ataque en el que confirmó que no se registraron víctimas mortales.

De la Espriella atribuyó el ataque a grupos criminales que “pretenden intimidarnos y obligarnos a retroceder para buscar otro falso proceso de paz” y prometió una reacción “contundente e implacable” por parte de las fuerzas de seguridad. “Que les quede absolutamente claro: en este Gobierno no habrá diálogo con el narcoterrorismo”, subrayó.

ALCALDE PIDE RESPALDO DE LA FUERZA PÚBLICA

A esta condena se sumó el alcalde de Villavicencio, Alexander Baquero Sanabria, quien rechazó “con absoluta contundencia” un acto de violencia que, según lamentó, “llena de temor” a la localidad y amenaza “nuevamente” la tranquilidad y la vida de sus habitantes.

A través de redes sociales, el regidor solicitó al Ejecutivo central “todo el respaldo, acompañamiento y apoyo de la Fuerza Pública para esclarecer estos hechos, identificar a los responsables y garantizar la seguridad” de la población, asegurando que la Administración municipal actuaría de manera coordinada con el resto de autoridades para impedir que “el miedo se apodere” de la ciudad.

DAÑOS EN UN RADIO DE 500 METROS

Por su parte, el asesor de seguridad de la Alcaldía de Villavicencio, el coronel Germán Ayala, detalló en declaraciones a la emisora Blu Radio que la explosión dejó un balance provisional de doce personas heridas que ya fueron evacuadas y que, en principio, no revistieron gravedad, principalmente personal de seguridad de la institución departamental.

De acuerdo con el responsable municipal, la onda expansiva provocó daños materiales en un radio de unos 500 metros, afectando gravemente a la fachada y ventanales de la Gobernación, así como a inmuebles cercanos, además de causar la destrucción total de dos locales comerciales —entre ellos una cafetería de dos plantas que se derrumbó por completo— y al menos tres vehículos.

Efectivos de la Policía, el Ejército, la Cruz Roja y la Defensa Civil mantuvieron acordonado el perímetro mientras inspeccionaron los escombros de las edificaciones colapsadas para descartar que hubiera personas atrapadas, al tiempo que expertos en explosivos y organismos de inteligencia trataron de determinar el origen y el tipo de artefacto utilizado en el ataque.