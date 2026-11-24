Canadá, EE. UU. y RD encabezan la clasificación para la 5.ª ventana de FIBA Américas rumbo al Mundial.

Por William Perdomo

Santo Domingo, R.D. (24 de noviembre de 2026).— Hay un sonido particular cuando una bola de baloncesto golpea el cemento caliente de un patio en Villa Juana, en Los Mina o en San Cristóbal a las tres de la tarde. No es un ruido deportivo; es una declaración de principios. Es el eco de una isla que aprendió a caminar dando dribblings y que hoy, a miles de kilómetros de ese asfalto, tiene el pasaporte sellado en la mano y el pecho inflado mirando hacia el desierto de Catar.

Los Clasificatorios de las Américas a la Copa del Mundo FIBA 2027 entran en ese terreno donde los hombres se separan de los niños, donde el margen de error se vuelve tan fino como el filo de una navaja. Del 26 al 30 de noviembre se juega la quinta y penúltima ventana: doce selecciones en la arena, siete boletos en el aire y una sola verdad sobre el tabloncillo. Para unos, es el juicio final; para la República Dominicana, es la confirmación de que este corillo no está de paso.

La tropa quisqueyana, comandada en la duela por el temple de «El Tigre de Guachupita», Andrés Feliz y la pólvora de Lester Quiñones, ya tiene listo su batallón. La Federación Dominicana de Baloncesto (Fedombal) soltó una preselección de 14 guerreros que no saben lo que es echarse para atrás. De ahí saldrán los 12 elegidos por el estratega argentino Néstor «Che» García —un viejo zorro de los banquillos que entiende la sangre caliente del basquetbolista nuestro— para salir a dar tabla este viernes 27 en Cali, ante Colombia, y el lunes 30 en Santiago, frente a Chile.

El momento de los nuestros es para sentarse en la galería a tomar café con orgullo. Segundos en el Grupo E, con el pie en el acelerador y una racha de tres victorias al hilo que incluye un golpe en la mesa como visitantes en Brasil y una barrida sin piedad en casa ante los chilenos.

Cuatro triunfos en los últimos cinco compromisos dicen a gritos que este equipo dominicano tiene guaguancó, tiene defensa y tiene alma. Ahora toca viajar al sur del continente contra dos quintetos que andan con el agua al cuello, el escenario perfecto para ponerle el candado definitivo a la clasificación.

Es cierto que la baja por lesión de Jean Montero duele; perder al «Problema» siempre pesa en la rotación. Pero si algo sobra en este patio es material. Alrededor de Feliz y Quiñones se juntan nombres que meten miedo en cualquier cancha de América: la veteranía de Gelvis Solano, la chispa de Richard «Manito» Bautista, el físico de Chad Baker-Mazara, la versatilidad de Luis Montero, junto a Reggie Luis Jr., Ángel Núñez, Andersson García, Juan Guerrero, la fuerza en la pintura de Ángel Delgado y Luis Santos, el tiro de Omar Silverio y el empuje de Luismal Ferreiras. Aquí nadie se pone chiquito.

La ruta hasta este punto ha sido una película de acción donde Dominicana ha sabido resolver hasta los finales de infarto:

– DOM 92, MEX 85 Ganó ✓

– MEX 89, DOM 88 Perdió ✗

– DOM 87, USA 79 Ganó ✓

– DOM 86, NIC 61 Ganó ✓

– USA 82, DOM 81 Perdió ✗

– NIC 76, DOM 99 Ganó ✓

– DOM 98, BRA 94 Ganó ✓

– CHI 66, DOM 101 Ganó ✓

Los números no mienten ni cogen corte. En el Grupo E, Estados Unidos manda con 7-1, pero detrás viene Dominicana abrazada con Brasil en 6-2, con la ventaja de que a los cariocas ya les dimos su medicina en casa y a los norteamericanos les jugamos de tú a tú, dividiendo honores (1-1). México (5-3) aguanta en el cuarto peldaño, mientras Colombia (3-5) y Chile (2-6) ya están viendo los toros desde la barrera. De hecho, la última vez que nos topamos con los cafeteros, el 22 de agosto de 2025 en la AmeriCup de Nicaragua, aquello fue un paseo dominicano: 84-59 y a dormir temprano.

Mientras tanto, en el Grupo F, Canadá (8-0) ya tiene sus maletas hechas para Catar. Uruguay y Argentina (6-2) marchan con el boleto casi en el bolsillo, y Bahamas (4-4) pelea a brazo partido. Si juntamos ambos grupos, la élite del continente tiene nombres y apellidos claros: Canadá, Estados Unidos y República Dominicana lideran la manada, escoltados por Uruguay, Argentina y Brasil. Detrás, México (+35 y 13 puntos) y Bahamas (+9 y 12 puntos) se fajan por ese séptimo y último cupo del mejor cuarto lugar.

Pero mientras en Santo Domingo se respira gloria, en la isla vecina se respira tragedia. Lo de Puerto Rico en estas eliminatorias es un drama que da pena ajena. Empatados en el sótano del Grupo F con la ya eliminada Panamá (2-6), los boricuas vienen de coger dos palizas seguidas de visita ante Argentina y Uruguay. Con un diferencial de -35 y apenas 10 puntos, están en cuidados intensivos, rezando por un milagro en sus duelos ante panameños y uruguayos y dependiendo de carambolas ajenas para no quedarse fuera de la fiesta. El contraste es brutal: el baloncesto puertorriqueño atraviesa una sequía alarmante de relevo generacional, mientras que en Quisqueya el talento brota hasta debajo de las piedras.

Y ahí es donde el futuro se vuelve una locura hermosa. Porque lo que viene para Catar 2027 no es simplemente una selección; es un Dream Team criollo con sabor a plátano power. Imaginen por un segundo la profundidad de una convocatoria donde el «Che» García pueda sentarse a elegir entre Karl-Anthony Towns, Yaxel Lendeborg, Al Horford, Jean Montero, Chris Duarte, Lester Quiñones, Andrés Feliz.

También David Jones García, Jassel Pérez, Kobe Brea, Chris Mañón, Rafael Castro, Ángel Delgado, Andersson García, Chad Baker-Mazara, Luis Montero, Joel Soriano, Reggie Luis Jr., Ángel Núñez, Luis Santos, Omar Silverio, Gelvis Solano, Richard Bautista y Rigoberto Mendoza.

Eso no es un roster; eso es un abuso. Es la cosecha de décadas de sacrificio, de muchachos que crecieron tirando bolas en aros sin malla y que hoy tienen a toda una nación soñando despierta.

Catar queda lejos en el mapa, sí, pero cuando esta selección pisa el tabloncillo, el mundo entero entiende que Quisqueya no va a participar: va a competirle de frente a cualquiera.

El autor es periodista y Analista

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