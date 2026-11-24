SAN FRANCISCO DE MACORÍS, República Dominicana.- El Comando de Apoyo a David Collado (CAD) quedó juramentado en la provincia Duarte durante un acto celebrado en el Polideportivo Máximo Gómez, al que asistieron más de 2.500 personas.

La estructura tendrá a su cargo las actividades de promoción de las aspiraciones presidenciales de Collado, ministro de Turismo y dirigente del Partido Revolucionario Moderno (PRM), con miras a las elecciones de 2028.

RESPALDO DENTRO DEL PRM

Durante la actividad, el presidente municipal del PRM, Olmedo Caba Romano, afirmó que el proyecto cuenta con el respaldo de más del 80 % de la dirigencia de esa organización en la provincia, situada en el noreste de la República Dominicana.

Caba consideró que Collado representa una opción de liderazgo por su experiencia de gestión y capacidad de convocatoria.

También destacó el apoyo de legisladores, alcaldes, regidores y dirigentes de base.

En el acto participaron el senador Franklin Romero, el alcalde Alex Díaz, la diputada Yanny Ventura, el diputado José Luis Rodríguez y la gobernadora Xiomara Cortés, entre otros representantes políticos.

ESTRUCTURA POLÍTICA PARA 2028

La juramentación estuvo a cargo de Tony Peña, quien encabezó el compromiso de los integrantes del comando.

También asistieron dirigentes de la estructura nacional del proyecto, entre ellos Neney Cabrera, Stalin Alcántara, Yadira Henríquez y Aníbal Díaz.

Los organizadores señalaron que la conformación del equipo busca ampliar la presencia de Collado dentro del PRM y preparar su proyecto político para las elecciones de mayo de 2028.