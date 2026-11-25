Por FELIPE LORA

El viernes por la noche, una familia dominicana se sienta a la mesa a sacar cuentas. Una hija trabaja en una fábrica. Un hijo pega bloques en una construcción. La tía trabaja en el campo y el muchacho que salió de la escuela atiende una tienda. Entre todos producen cien pesos al año. Esos cien pesos representan, en esta historia, el producto interno bruto, o PIB. Dicho en buen dominicano, lo que el país produce con el trabajo de su gente en un año.

La mamá tiene a su cargo aprobar el presupuesto y supervisar cómo se gasta. De esos cien pesos que produce la familia, una parte va a la caja común, como pasa con los impuestos. En esa caja hay veinte pesos. El papá presenta una lista de gastos que suma veinticuatro. Los cuatro pesos que faltan son el déficit. En nuestra historia, ese hueco equivale a cuatro pesos por cada cien que produce la familia.

Entonces el papá se aparece en el colmado y le dice al dueño: “Fíame otro chin, que el mes que viene te pago”. Pero ya hay varias páginas llenas con su nombre. El pulpero/colmadero le cobra un extra por esperar. Ese extra son los intereses. Se pagan aparte de lo que se debe por el arroz, el aceite y las habichuelas.

Ahí es cuando la mamá tiene que abrir la libreta. “¿Cuánto debemos de antes? ¿Cuánto vas a coger “fiao” ahora? ¿A quién le vas a pagar? ¿Y qué vamos a recibir a cambio?”

Otra vez al colmado

Luis Abinader ha convertido el ”fíame otro chin” en una forma de gobernar. El 19 de noviembre de 2026, la Cámara de Diputados declaró de urgencia y aprobó en dos lecturas consecutivas la segunda reformulación del presupuesto de este año. El proyecto agrega RD$54,100 millones en autorizaciones de gasto y lleva el déficit previsto de 3.24 % a 4.2 % del PIB. En la cuenta de los cien pesos, el faltante pasa de 3 pesos con 24 centavos a 4 pesos con 20 centavos. En el presupuesto nacional, eso representa un déficit proyectado de RD$365,968 millones.

La pieza también elevaría en RD$75,667 millones el límite para emitir bonos, hasta RD$477,435 millones. Ese es el techo que el Ejecutivo pide autorización para usar. De ahí salen preguntas que cualquier familia haría antes de firmar: ¿cuánto se piensa tomar prestado, a qué tasa, cuánto se usará para pagar vencimientos y cuánto quedará para los gastos de este año?

Hubo un informe favorable de la comisión de Diputados y un informe disidente de la oposición. Aun así, la mayoría oficialista despachó las dos lecturas en una misma jornada. El Senado remitió la pieza a comisión. Sus integrantes todavía tienen la oportunidad de poner las cuentas sobre la mesa antes de votar.

Los intereses también se sientan a la mesa

Según las proyecciones presupuestarias de 2026 y 2027, unos 23 pesos de cada 100 que recauda el Gobierno se destinarían, en promedio, solo a intereses. Son cien pesos de la caja del Gobierno. Cada uno de esos 23 pesos se paga sin rebajar un centavo del capital adeudado. Y cuando toca decidir si hay dinero para equipar un centro de salud, reparar una escuela o llevar agua a un barrio, los intereses ya tienen su sitio reservado.

La propuesta también suspendería, hasta el 31 de diciembre de 2026, la regla de la Ley 35-24 que limita el crecimiento del gasto primario, es decir, el gasto antes de contar los intereses. El Gobierno alega que necesita recursos para cubrir presiones como el encarecimiento de los combustibles. Precisamente por eso debe explicar cuánto cuesta cada medida, quién se beneficia y cuánto habrá que pagar después. Quitar el límite sin dar esa explicación es como quitarle la pila al detector de humo porque empezó a sonar.

Según cifras divulgadas por el economista Daniel Toribio y otros dirigentes de la oposición, el saldo de la deuda al inicio de la gestión, en agosto de 2020, rondaba los US$39,178 millones. La Dirección General de Presupuesto reportó que la deuda del sector público no financiero alcanzó US$67,995.5 millones en mayo de 2026.

Crédito Público la situó en US$67,649.7 millones en agosto, equivalente al 46.6 % del PIB. La proporción sirve para medir el tamaño de la deuda en a la economía. Para la familia que espera un servicio público, también importa cuánto cuesta cada año para pagarlo.

Abran también la libreta de los contratos

Un préstamo puede financiar un acueducto que una comunidad lleva años reclamando. La obligación de vigilar empieza cuando se decide cuánto costará, quién lo construirá y cómo se comprobará que el agua llegó. Los expedientes de SeNaSa y de la red semafórica muestran por qué vale la pena hacer esas preguntas antes de que salga el dinero.

En el caso SeNaSa, el Ministerio Público estimó un presunto perjuicio superior a RD$15,900 millones hasta diciembre de 2024. En el caso Camaleón, que llegó a juicio de fondo, la defensa del exdirector del Intrant, Hugo Beras, sostuvo que Abinader autorizó los fondos para el cuestionado contrato de la red semafórica. Esa afirmación corresponde a la defensa. En ambos casos, el país tiene derecho a conocer los contratos, las autorizaciones, los pagos y lo que el Estado recibió por ellos.

La cuenta se exige hoy

El PLD dejó deuda y el PRM ha seguido tomando prestado. A cada gobierno le toca explicar lo que hizo con el dinero que pidió. A cada legislador le toca explicar su voto. Y a quienes trabajan, pagan impuestos y todavía tienen que comprar agua porque la llave no da, les asiste el derecho de exigir esas cuentas antes de que se firme otro préstamo.

Luis Abinader está constitucionalmente impedido de presentarse nuevamente a la presidencia. Los diputados y senadores que busquen otro mandato en 2028 tendrán que volver a los barrios donde pidieron el voto. Allí se les podrá preguntar cuánto autorizaron, a quién se le pagó y qué llegó a la comunidad. La libreta debe abrirse desde ahora, con contratos, montos, beneficiarios y fechas de pago.

Organicémonos desde ahora para exigirle al PRM y al PLD que respondan por sus decisiones. Y cuando los legisladores que aprobaron más “fiao” vuelvan a pedirnos el voto, que encuentren al pueblo con la libreta abierta.

Nos veremos en las elecciones.