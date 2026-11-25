Por William Perdomo

Santo Domingo, R.D. (25 de noviembre de 2026). — Hay un refrán dominicano que dice que el pez muere por la boca. Y hay otro que dice que en boca cerrada no entran moscas.

El martes, en un tribunal federal en Brooklyn, New York, esos dos refranes se juntaron en un solo teléfono celular. Y el nombre que salió a relucir fue el de un dominicano: Luis Ortiz, lanzador de los Guardianes de Cleveland.

La esposa del lanzador de los Guardianes de Cleveland, Luis Ortiz, le dijo que «borrara la evidencia» en un intercambio de mensajes de texto horas después de un partido en el que supuestamente manipuló un lanzamiento en beneficio de los apostadores, según las pruebas presentadas al jurado este martes en un tribunal federal en Brooklyn.

No es cuento. No es chisme de colmado. Son mensajes. Escritos. Con hora y fecha. Y puestos frente al jurado.

Las 11:30 de la noche que lo cambió todo

En los mensajes enviados justo después de las 11:30 p.m. del 27 de junio de 2025, la esposa de Ortiz, que figura en su teléfono como «My Enana», le preguntó a Ortiz «y si está encubierto» y «y si es una trampa» antes de escribir: «Luis, es tu futuro».

Ahí, mi hermano, se le pararon los pelos a cualquiera.

No está claro a quién o a qué se refería la esposa de Ortiz, Altagracia Reynoso, en los mensajes, que fueron enviados en español y traducidos al inglés para el juicio.

Pero el tono era claro: ella estaba asustada. Ella presentía que algo no andaba bien. Como dice el dominicano: cuando el río suena, es porque agua trae.

Reynoso le dijo que rezaría y le pidió que jurara por su hija, a lo que él respondió que sí lo hacía, según los mensajes, que fueron parcialmente censurados.

Jurar por la hija. Eso en Dominicana es palabra mayor. Eso no se dice por decir. Eso es sagrado.

Unos minutos más tarde, Reynoso le envió una serie de mensajes diciéndole que «borrara todas las conversaciones», «si puedes, envía el depósito a nombre de otra persona» y «borra la evidencia».

Ortiz respondió: «No, eso no se va a enviar a mi nombre, no».

El gobierno no ha alegado que Ortiz borrara sus mensajes. Sus abogados declinaron hacer comentarios el martes.

Y aquí viene el otro refrán: el que no la debe, no la teme. Pero cuando te dicen «borra la evidencia», la gente empieza a preguntarse: ¿y por qué hay que borrar algo si no pasó nada?

¿De qué lo acusan? El mambo es serio

Ortiz, de 27 años, y su compañero de equipo Emmanuel Clase, de 28, están siendo juzgados en el Tribunal de Distrito de EE. UU. en Brooklyn por cargos de conspiración relacionados con fraude electrónico, soborno deportivo, servicios honestos y lavado de dinero. Reynoso no ha sido acusada de ningún delito.

Clase está acusado de manipular al menos 18 lanzamientos en 17 partidos desde el 19 de mayo de 2023 hasta el 28 de mayo de 2025, mientras que Ortiz está acusado de manipular dos lanzamientos en dos partidos de los Guardians, uno el 15 de junio de 2025 contra los Seattle Mariners y otro el 27 de junio de 2025 contra los St. Louis Cardinals. Ambos lanzadores han negado haber actuado mal.

Dos lanzamientos. Nada más. Pero dos lanzamientos que, según la fiscalía, valían miles de dólares para los apostadores.

En un escrito de septiembre, los abogados de Ortiz dijeron que nunca se comunicó con apostadores: «Ni una sola vez. Ni por mensaje de texto, ni por teléfono, ni en persona».

La defensa dice que Ortiz está limpio. Que nunca habló con nadie de apuestas. Que todo esto es una coincidencia. Que el muchacho simplemente tiró mal dos pitcheos.

Y puede ser. En el béisbol, hasta el mejor se le va un pitcheo. Pero el jurado ya escuchó los mensajes. Y los mensajes pesan.

Las apuestas: el dinero que huele

Joshua Mehta, director de asuntos legales y regulatorios de FanDuel, testificó la semana pasada que FanDuel aceptó un puñado de apuestas sobre el primer lanzamiento de la parte baja de la tercera entrada del partido entre los Marineros de Seattle contra los Guardianes de Cleveland siendo bola o bateador golpeado. Mehta dijo que varias de las apuestas fueron realizadas por una cuenta registrada a nombre de Enoc Peña, quien, según el testimonio de testigos del gobierno, era un estrecho colaborador de Clase.

Las apuestas de Peña sobre el lanzamiento contra los Marineros ganaron aproximadamente $12,000 dólares, cuando Ortiz lanzó una bola fuera de la zona de strike. Si Peña, un testigo colaborador del gobierno, testificará ha sido un punto importante de contención en el juicio.

$12,000 dólares por un solo pitcheo. Por una bola. Por un lanzamiento que no fue strike.

Dime con quién andas y te diré quién eres, dice el refrán. Y aquí el nombre de Enoc Peña aparece pegado al de Clase, y Clase pegado a Ortiz. Y eso, en un juicio federal, no es poca cosa.

Mehta dijo que algunas de las mismas cuentas volvieron a realizar grandes apuestas sobre el primer lanzamiento de los Guardianes en la parte alta de la tercera entrada siendo bola o bateador golpeado contra los Cardinales. El primer lanzamiento de Ortiz en la entrada fue fuera de la zona de strike.

Dos veces el mismo guion. Dos veces el mismo pitcheo. Dos veces el mismo tipo de apuesta. Como dice el dominicano: una vez es casualidad, dos veces ya es costumbre.

Mehta dijo que al menos cinco cuentas que apostaron sobre los lanzamientos de Ortiz fueron suspendidas en junio de 2025.

Cinco cuentas suspendidas. Eso no es un fanático apostando por diversión un domingo en la tarde. Eso es un patrón.

La defensa: «Eso era un arma, no una trampa»

El ex receptor de los Guardianes, Bo Naylor, testificó para la defensa durante la primera semana del juicio que no creía que hubiera nada inusual en los lanzamientos que se acusa a Clase y Ortiz de manipular. Dijo que los informes de scouting sobre los bateadores que enfrentó Ortiz durante los dos lanzamientos en cuestión indicaban que los sliders bajos y afuera serían un «arma».

O sea, según Naylor, esos pitcheos afuera no eran trampa, eran estrategia. Eran parte del plan de juego. En Dominicana diríamos: eso era buscarle la vuelta al bateador.

Y tiene lógica. Todo pitcher tira bolas afuera para sacar al bateador de paso. Pero el gobierno dice que aquí no fue estrategia, fue negocio.

Major League Baseball (MLB) puso a Ortiz en licencia no disciplinaria el 3 de julio de 2025. Aproximadamente cuatro semanas después, MLB también puso a Clase en licencia.

Primero uno, después el otro. Como dominó cayendo en fila.

Lo que viene: el jurado tiene la última palabra

El gobierno descansó su caso el martes por la tarde, más de tres semanas después de que comenzara la selección del jurado el 2 de noviembre. El juicio está programado para reanudarse el lunes, cuando se esperan los alegatos de clausura.

Ya el gobierno dijo lo que tenía que decir. Ya puso los mensajes. Ya puso las apuestas. Ya puso los $12,000. Ahora le toca a la defensa cerrar su cuento. Y después, al jurado decidir.

Porque al final, como dice otro refrán dominicano: la mentira tiene patas cortas, pero la verdad siempre sale a flote.

Ortiz, con 27 años, con una carrera por delante, con una familia, con una esposa que le escribió «Luis, es tu futuro», está ahora esperando que doce personas en Brooklyn decidan qué va a pasar con ese futuro.

Y su esposa, que no está acusada de nada, que solo le dijo que rezaría por él, quedó en el medio del escándalo por unos mensajes que, quizás, ella nunca pensó que iban a leerse en voz alta en un tribunal.

Como decimos en el barrio: a veces, un mensaje de WhatsApp te puede tumbar la carrera.

El lunes se sabrá el final de este capítulo. Pero el daño, mi hermano, ya está hecho.

El autor es periodista y analista

Sigue los DEPORTES: Haz clic aquí para leer más noticias estadísticas de los mejores atletas.