SANTO DOMINGO.- El exdirector general de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG), Lidio Cadet, destacó los avances en materia de transparencia institucional durante los gobiernos del expresidente Danilo Medina.

Señaló en rueda de prensa en la sede del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) que esos progresos incluyeron mejoras en el acceso a la información pública y los mecanismos de rendición de cuentas.

Cadet afirmó que, cuando asumió la dirección de la entidad, numerosas instituciones estatales tenían calificaciones inferiores a 60 puntos en los indicadores de cumplimiento de las normas de transparencia.

Explicó que, mediante jornadas de trabajo y orientación al personal, consiguieron que la mayoría de las dependencias alcanzara resultados superiores a 80 puntos.

NORMAS Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

El dirigente resaltó la aprobación de la Resolución 1-2018, que sustituyó la normativa de 2013 e incorporó un régimen de consecuencias para sancionar a las instituciones que incumplieran las disposiciones sobre transparencia.

Entre los principales logros mencionó la creación del Portal Único de Solicitud de Acceso a la Información Pública (SAIP), puesto en funcionamiento en julio de 2016 e integrado luego al programa República Digital.

Cadet sostuvo que la plataforma permitió a los ciudadanos tramitar solicitudes de información ante las instituciones estatales desde cualquier lugar y mediante dispositivos electrónicos.

Asimismo, aseguró que concluyó su gestión al frente de la DIGEIG sin solicitudes de información pendientes de respuesta.

CRÍTICAS A LA ACTUAL ADMINISTRACIÓN

El exfuncionario cuestionó que los casos de corrupción registrados durante la actual administración del Partido Revolucionario Moderno (PRM) empañen la conferencia internacional sobre transparencia que se celebrará la próxima semana en República Dominicana.