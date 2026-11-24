NUEVA YORK.- El depuesto presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, difundió un mensaje en el que agradeció las muestras de respaldo recibidas con motivo de su cumpleaños 64 desde el centro penitenciario de Nueva York en el que permaneció recluido junto a su esposa, Cilia Flores, tras su captura en enero durante una incursión militar estadounidense.

“Hasta aquí me llegaron sus cantos, sus oraciones y sus bendiciones. Hoy cumplo 64 años y le doy gracias a Dios por la vida y por su poder protector”, expresó el exmandatario en una carta difundida a través de sus redes sociales, en la que dedicó palabras de gratitud a sus padres, a su familia y a lo que definió como el “pueblo hermoso y solidario” de Venezuela.

“SENTIMOS SU APOYO FIRME Y PERSEVERANTE”

En el escrito, Maduro aseguró haber sentido las felicitaciones “desde cada rincón” del país y agradeció también los mensajes, poemas y canciones enviadas por movimientos internacionales de solidaridad. “En cada una de esas expresiones, Cilia y yo sentimos su apoyo firme y perseverante”, añadió, antes de concluir con un llamamiento a mantenerse “unidos en lo más elevado y sagrado de nuestro espíritu”.

DETENIDOS EN BROOKLYN DESDE EL 3 DE ENERO

Maduro y Flores permanecieron detenidos en el Centro de Detención Metropolitano (MDC, por sus siglas en inglés) de Brooklyn desde el pasado 3 de enero, cuando fueron capturados en el Palacio de Miraflores en una operación ejecutada por fuerzas de Estados Unidos que dejó más de un centenar de muertos y tras la cual la hasta entonces vicepresidenta Delcy Rodríguez asumió el cargo de presidenta encargada de Venezuela.

Ambos afrontaron un proceso penal ante el Tribunal de Distrito Sur de Nueva York por liderar presuntamente un “sistema de represión” con detenciones arbitrarias y torturas contra opositores y ciudadanos estadounidenses, unas imputaciones que se sumaron a los cargos presentados en 2020 por narcoterrorismo, tráfico de cocaína y delitos relacionados con armas.