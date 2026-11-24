CARACAS.- Las delegaciones del Gobierno de Venezuela y de la oposición agrupada en torno a la Asamblea Nacional de 2015 cerraron este lunes en Caracas el cuarto ciclo de conversaciones con un acuerdo de ocho puntos que contempló iniciar el proceso de reforma de la Ley Constitucional contra el Odio y regularizar las concesiones radioeléctricas de varios medios de comunicación, además de trazar una hoja de ruta para recuperar el oro venezolano depositado en Reino Unido.

El documento final, suscrito por el jefe de la delegación oficialista y presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, y la representante de la Asamblea Nacional de 2015, Dinorah Figuera, culminó siete jornadas de trabajo iniciadas el pasado 13 de noviembre y articuladas en torno a varias mesas temáticas sobre libertad de expresión, atención de la emergencia por el doble terremoto y recuperación del oro, garantías políticas y fortalecimiento democrático.

REFORMA DE LA LEY CONTRA EL ODIO Y OTRAS LEYES

En el ámbito legislativo y de derechos civiles, ambas partes acordaron sumarse al proceso de consulta para reformar la Ley Constitucional contra el Odio con el objetivo de “despenalizar conductas, establecer definiciones claras que resuelvan la discrecionalidad en su implementación y fortalecer medidas socioeducativas y administrativas”, transitando así de un enfoque punitivo a otro preventivo.

Asimismo, el pacto previó iniciar este mismo año 2026 la reforma de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y el Financiamiento al Terrorismo para ajustar sus tipificaciones a los estándares internacionales, continuar el debate sobre la Ley Orgánica de Contraloría y abrir en la próxima sesión parlamentaria la discusión en torno a la denominada Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar contra el Bloqueo Imperialista.

“GRAN ACUERDO NACIONAL” DE GARANTÍAS

En materia política, las delegaciones propusieron impulsar un “gran acuerdo nacional” de garantías políticas, económicas y sociales y abrir una consulta con todas las formaciones para modificar la Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones. Esta revisión abordó el estatus, actualización y revalidación de los partidos, su acceso equitativo a los medios públicos y privados y a las redes sociales, la paridad de género y la creación de una Defensoría de Garantías de Participación Política.

Respecto a la libertad de expresión, el comunicado estableció el inicio del proceso de actualización y regularización de concesiones en el espectro radioeléctrico para la Televisora de la Asamblea Nacional (ANTV), Fe y Alegría, Globovisión, Venezolana de Televisión (VTV), Venevisión, Televen y medios comunitarios, al tiempo que instó a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) a revisar las medidas administrativas aplicadas sobre la televisión por suscripción.

ORO VENEZOLANO EN REINO UNIDO Y TERREMOTO

Por otro lado, en la mesa destinada a atender la emergencia derivada del doble terremoto y la recuperación del oro venezolano retenido en Reino Unido, el Gobierno y la oposición pactaron una ruta de trabajo que incluyó la celebración de reuniones con altos funcionarios británicos.

En el plano institucional, ambas delegaciones celebraron el desarrollo del proceso de postulaciones para renovar a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, al inspector general de tribunales y al director de la Escuela de la Magistratura —que alcanzó un récord de 1.343 aspirantes— y reafirmaron su defensa “firme e indeclinable” de los derechos de Venezuela sobre la Guayana Esequiba, ratificando la vigencia del Acuerdo de Ginebra de 1966 frente al Laudo Arbitral de París de 1899.