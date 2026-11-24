Por Araceli Aguilar Salgado

«La igualdad no es dar a todos lo mismo, sino abrir para todas las mismas oportunidades de llegar tan lejos como puedan.» Ruth Bader Ginsburg

Por décadas, los discursos corporativos han insistido en que la igualdad de género constituye una prioridad estratégica. Las memorias institucionales, los informes de sostenibilidad y las campañas de responsabilidad social muestran un compromiso aparentemente creciente con la inclusión y la diversidad. Sin embargo, detrás de los discursos y las declaraciones públicas emerge una realidad incómoda: millones de mujeres siguen encontrando obstáculos estructurales para acceder a los espacios donde se toman las decisiones económicas más importantes del mundo.

La contradicción es evidente. Nunca antes las mujeres habían alcanzado niveles tan altos de formación académica, liderazgo y especialización profesional. Aun así, continúan ocupando una posición minoritaria en los niveles superiores de las estructuras empresariales.

Los datos más recientes de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) revelan una paradoja que cuestiona la coherencia del sector empresarial global: las compañías reconocen que la igualdad de género genera beneficios económicos medibles, pero muchas de ellas han reducido o debilitado las acciones concretas destinadas a promoverla.

El negocio de la igualdad

Durante años, los defensores de la equidad de género argumentaron que la inclusión era una cuestión de justicia social. Hoy, además, existe una creciente evidencia económica que demuestra que la diversidad también mejora la competitividad empresarial.

Según el informe La mujer en la gestión empresarial: Ampliar los buenos resultados, elaborado por la OIT, cerca del 70 % de las empresas encuestadas en 2025 afirmó que las políticas de igualdad de género y diversidad contribuyeron a mejorar sus resultados económicos.

La cifra resulta especialmente significativa porque representa un incremento de más de once puntos porcentuales respecto de los resultados obtenidos en 2018.

Más revelador aún es que entre las organizaciones que reportaron beneficios económicos asociados a una mayor participación femenina en puestos directivos, el 87,4 % experimentó mejoras de al menos un 5 % en sus resultados.

En otras palabras, la igualdad deja de ser únicamente una demanda ética para convertirse en una estrategia empresarial rentable.

Sin embargo, el reconocimiento del problema no necesariamente conduce a su solución.

El espejismo del progreso

A primera vista, las cifras parecen alentadoras.

Entre 2013 y 2025, la proporción de empresas presididas por mujeres aumentó del 13,1 % al 30,1 %. Asimismo, la presencia femenina en cargos de dirección ejecutiva pasó del 23,5 % al 28,2 %.

El avance es innegable.

Pero una mirada más profunda revela que la fotografía completa continúa mostrando una estructura empresarial dominada mayoritariamente por hombres.

Las mujeres ocupan apenas alrededor de un tercio de los puestos de gestión y dirección en el mundo empresarial. Y mientras su representación aumenta en algunos espacios de alta dirección, retrocede en otros niveles estratégicos.

La OIT advierte que la participación femenina ha disminuido en posiciones de mando intermedio y de primera línea, precisamente aquellas que suelen funcionar como escalones naturales hacia los niveles ejecutivos más altos.

Este fenómeno constituye una señal de alerta.

Los ascensos hacia la cima no se construyen únicamente desde la cúspide. Cuando las mujeres pierden presencia en los niveles intermedios, el flujo de futuras líderes también disminuye.

La brecha entre el discurso y la acción

Quizá uno de los hallazgos más preocupantes del estudio sea la distancia existente entre los compromisos corporativos y las acciones concretas.

Mientras el 74,8 % de las empresas asegura contar con políticas de igualdad de género o diversidad, únicamente el 26,5 % ha implementado efectivamente medidas para hacerlas realidad.

El contraste resulta aún más inquietante si se considera que en 2018 esa proporción alcanzaba el 37,4 %.

Es decir, mientras los discursos sobre inclusión se fortalecen, las acciones verificables disminuyen.

La investigación señala además que muchas de las medidas abandonadas corresponden precisamente a iniciativas consideradas por las propias empresas como altamente efectivas: licencias de maternidad, programas de mentoría, mecanismos de apoyo profesional y estrategias para garantizar la igualdad salarial.

La pregunta es inevitable: ¿están las empresas utilizando la igualdad de género como una herramienta de reputación corporativa más que como una auténtica estrategia de transformación?

El talento desperdiciado

La paradoja empresarial adquiere dimensiones aún más profundas cuando se analiza el contexto educativo global.

En numerosos países, las mujeres superan actualmente a los hombres en la educación superior. Son mayoría en universidades, posgrados y programas de especialización.

A pesar de ello, continúan estando subrepresentadas en sectores considerados estratégicos para acceder a la alta dirección, como tecnología, ingeniería, infraestructura, logística, finanzas y altos niveles de gestión corporativa.

La consecuencia es doble.

Por un lado, las mujeres enfrentan barreras para alcanzar puestos de mayor influencia económica.

Por otro, las empresas limitan su propia capacidad de innovación al excluir o desaprovechar una parte sustancial del talento disponible.

Maria Paz Anzorreguy, directora de la Oficina de Actividades para los Empleadores de la OIT, resume esta contradicción con claridad: dejar sin explotar el potencial de las mujeres carece de sentido desde una perspectiva económica en un mercado que compite cada vez más por el talento especializado.

Los obstáculos invisibles

La desigualdad de género en el ámbito empresarial no nace exclusivamente dentro de las oficinas.

Las raíces del problema son más profundas.

La distribución desigual del trabajo doméstico y de cuidados sigue recayendo de manera desproporcionada sobre las mujeres en gran parte del mundo. A ello se suman estereotipos culturales persistentes, segregación ocupacional y modelos organizativos diseñados históricamente en función de trayectorias laborales masculinas.

Mientras estas condiciones estructurales permanezcan intactas, la igualdad seguirá avanzando a un ritmo insuficiente.

La experiencia demuestra que los cambios espontáneos rara vez producen transformaciones sostenidas.

Más allá de las cuotas

La OIT plantea varias acciones prioritarias para revertir esta tendencia:

Ampliar los programas de desarrollo de liderazgo femenino.

Facilitar el acceso de mujeres a sectores donde permanecen subrepresentadas.

Implementar indicadores de género que permitan medir avances reales.

Establecer objetivos verificables de inclusión y promoción.

Fortalecer políticas de conciliación laboral y corresponsabilidad familiar.

Sin embargo, especialistas consultados coinciden en que ninguna estrategia será efectiva si las organizaciones continúan percibiendo la igualdad como una obligación externa y no como un componente esencial de su sostenibilidad.

Las cifras demuestran que la diversidad genera innovación, amplía perspectivas estratégicas y fortalece la capacidad de adaptación empresarial.

La verdadera cuestión ya no es si las empresas pueden permitirse invertir en igualdad.

La pregunta es si pueden permitirse seguir ignorándola.

Una deuda pendiente del liderazgo global

En un mundo que presume avances tecnológicos sin precedentes, inteligencia artificial, automatización y transformación digital, la persistencia de brechas de género revela que algunos de los desafíos más importantes siguen siendo profundamente humanos.

Las empresas han demostrado que conocen los beneficios de la igualdad. Los datos económicos lo confirman. Las investigaciones lo respaldan. La experiencia empresarial lo valida.

Lo que falta no es evidencia.

Lo que falta es voluntad para convertir las promesas en acciones y los discursos en oportunidades reales.

La igualdad de género ya no debería ser vista como una aspiración futura, sino como una condición indispensable para la competitividad, la innovación y el desarrollo sostenible de las economías del siglo XXI.

«Cuando una mujer avanza, no avanza sola; avanzan las organizaciones, avanzan las economías y avanza la sociedad entera.» Michelle Bachelet.

Araceli Aguilar Salgado Periodista, Abogada, Ingeniera, Escritora, Analista y comentarista mexicana, de Chilpancingo de los Bravo del Estado de Guerrero E-mail periodistaaaguilar@gmail.com

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