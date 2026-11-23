Por Manuel Vólquez

En lo que va de 2026, el Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional ha registrado 22 explosiones y alrededor de 450 intervenciones por escapes de gas propano en viviendas o apartamentos con un balance de 18 personas lesionadas. Ignoro si se han reportado esas eventualidades en otras comunidades del país. Imagino que sí.

Algunos ciudadanos han perecido en esos incidentes, siendo el hecho más reciente el sucedido

el 15 de noviembre de 2026, en el sector Milloncito, Distrito Nacional. Allí, Dora Noelia Taveras Castillo, de 38 años, falleció tras sufrir quemaduras graves fruto de un estallido de un cilindro, luego de encender un bombillo al regresar a su apartamento donde un olor a gas invadía el hogar por una hornilla de estufa abierta. Otro caso similar ocurrió el 6 de noviembre de 2026 en la venida Independencia. Una madre y sus dos hijos de 12 y 7 años sufrieron quemaduras severas al conectar un equipo eléctrico en un apartamento recién habitado. Los bomberos detectaron fuga de esa sustancia en tuberías sin sellar durante trabajos de conexión de electrodomésticos.

El reporte de la institución registra otros antecedentes relevantes. El 10 de diciembre de 2025 hubo una explosión en la torre Intempo (Villa Marina) con al menos cinco lesionados y el 29 de septiembre de 2021 se reportó otra en el sistema de tuberías de gas propano de Jardines de Pueblo Bávaro (Verón-Punta Cana) y dejó un fallecido y 15 heridos.

Las principales causas de esos acontecimientos son tuberías sin tapar o mal selladas. Representan vicios de construcciones no supervisadas antes de entregarlas a los usuarios. La regla es hacer pruebas de presión y certificaciones de seguridad del sistema de gas previo a la entrega de un apartamento o verificar que las tomas sin aparato conectado estén bien selladas. También, existen conexiones improvisadas en las instalaciones de estufas, calentadores de agua o secadoras, hechas por personal no calificado. Las fugas acumuladas pueden detonar con una chispa eléctrica o un interruptor de luz. Las mayorías de la gentes no saben eso. Así surgen las tragedias que incluso han trascendido en algunas industrias.

Es común que esas conexiones la hagan los usuarios de los inmuebles sin tener entrenamientos. Los técnicos recomiendan no encender o apagar luces ni conectar aparatos eléctricos cuando sientan olor a gas; cerrar la llave de paso, ventilar abriendo ventanas y evacuar el inmueble para llamar al Sistema 9-1-1 o al Cuerpo de Bomberos. Es un asunto de sentido común que pocas personas perciben.

Se trata de una práctica muy socorrida que en la mayoría de los apartamentos o viviendas los ciudadanos ubican los cilindros de gas en la cocina, debajo de una mesita o al lado del fregadero, y dejan las válvulas abiertas cuando terminan de cocinar, sobre todo en horas nocturnas. La regla es cerrarlas como medida de precaución. En un grave problema de prevención que es preciso adoptar. Iguales escenas suelen registrarse en las viviendas rurales donde nadie deja los cilindros afuera por temor a que los roben. Se trata de un asunto que amerita mucha atención, de manera que las autoridades debieran desarrollar una permanente campaña de concienciación al pueblo, a través de todos los medios de comunicación social, sobre las precauciones a seguir respecto al manejo de los cilindros de gas propano. Es la mejor estrategia para salvar vidas.

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