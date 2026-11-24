LA HABANA.- El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, se reunió en el Palacio de la Revolución con el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, un encuentro que aprovechó para denunciar el impacto del bloqueo impuesto por Estados Unidos contra la isla sobre el sistema sanitario del país.

Así, agradeció la visita de Tedros y su delegación, que llegó “en un momento tan difícil” para el pueblo cubano a causa del “recrudecimiento del bloqueo, el cerco energético que también ha impuesto el Gobierno de los Estados Unidos y la política de máxima presión que tiene un impacto fundamental en la vida cotidiana de las familias cubanas”.

Además, afirmó que esa “política imperialista impacta en todas las actividades de la vida económica y social” de Cuba y tiene “un impacto especial en el sistema sanitario”. Díaz-Canel compartió cifras y lamentó que crecieron las listas de espera para determinadas intervenciones quirúrgicas, según recogió el diario Granma.

MÁS DEL 67% DEL CUADRO BÁSICO DE MEDICAMENTOS AFECTADO

“Tenemos afectado más del 67% del cuadro básico de medicamentos”, lamentó el presidente, que aseveró que más de 10.000 pacientes de radiología se vieron afectados. “Hemos sufrido un deterioro de los indicadores de salud”, añadió, antes de lamentar que entre ellos se encuentra el de mortalidad infantil, que ha aumentado.

“Sé que usted ha estado al tanto de esta situación, pues ya ha visitado centros de salud y ha tenido un intercambio con los compañeros del Ministerio de Salud Pública. Pero lo que sí le puedo asegurar es que, independientemente de esa situación, ningún apagón, ni ningún bloqueo, apaga nuestra esperanza”, apostilló.

DISPOSICIÓN PARA TRABAJAR CON LA OMS

En este sentido, expresó su gratitud por los pronunciamientos de Tedros reconociendo los efectos que tenía el cerco energético sobre la salud cubana. “Tenemos toda la disposición para trabajar con la OMS, para encontrar nuevas formas de cooperación, para investigaciones conjuntas y para el modesto aporte que Cuba pueda dar a cualquier situación regional o global, en relación con la salud”, subrayó.