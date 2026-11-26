Representantes del sector discutirán un anteproyecto de ley que propone incentivos fiscales, financiamiento y reconocimiento económico por la recuperación de materiales

Santo Domingo Este, 26 de noviembre de 2026.— La Alcaldía de Santo Domingo Este (ASDE), encabezada por el alcalde Pastor Dío Astacio, realiza hoy a partir de las 2:00 de la tarde el Foro por el Futuro del Reciclaje en SDE en el salón de eventos del Palacio Municipal, reunido con representantes de empresas recicladoras, propietarios de centros de acopio, exportadores de materiales recuperados y otros actores de la cadena de valor.

La jornada tiene como objetivo consensuar un anteproyecto de Ley de Incentivos y Desarrollo del Sector Reciclaje en la República Dominicana, elaborado por la Oficina Técnica de Proyectos del cabildo, recoger las observaciones técnicas de los participantes y fortalecer la pieza legislativa antes de impulsar su sometimiento formal ante el Congreso Nacional.

Incentivos fiscales y pago de un 30 % por tonelada recuperada

Entre los ejes principales contemplados en el borrador legislativo destacan la exoneración del pago de impuestos durante un período de diez años, la eliminación de las tasas asociadas a permisos operativos del sector y la creación de un Fondo para el Desarrollo del Sector Reciclaje.

De igual forma, la propuesta establece que los ayuntamientos otorguen a los recicladores un pago directo por cada tonelada de material recolectado, equivalente al 30 % del costo en que incurriría la alcaldía para recoger esa misma tonelada, en reconocimiento al servicio ambiental y al alivio que representan para la gestión municipal de los desechos sólidos.

Impacto económico y reducción de residuos sólidos

El director de la Oficina Técnica de Proyectos de la ASDE, Milton Olivo, explicó que la iniciativa apunta a dinamizar la recuperación y el aprovechamiento de materiales, atraer inversiones, generar nuevos empleos formales y disminuir significativamente el volumen de residuos enviados a disposición final.

Con este espacio de consulta abierta, la Alcaldía de Santo Domingo Este busca integrar la experiencia práctica de los trabajadores y empresarios del reciclaje para consolidar un marco legal sostenible en todo el territorio nacional.

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