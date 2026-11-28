​Dominicana, que tiene marca de 7-2 y está invicta fuera de casa (5-0), le quita la última oportunidad a Puerto Rico de clasificar de manera directa a Catar.

Por William Perdomo

Santo Domingo, R.D (28 de noviembre de 2026).– La República Dominicana extendió a cuatro su racha de victorias en forma consecutiva asegurando su cuarta clasificación mundialista al desplegar una ofensiva combinada entre Lester Quiñones, en su retorno a la selección nacional, y Andrés Feliz para derrotar ampliamente 110-68 a Colombia este viernes, en su primer partido de la quinta ventana FIBA América clasificatoria a la Copa Mundial de Baloncesto Catar 2027.

Quiñones anotó 22 puntos y Feliz 19 puntos motorizaron el ataque dominicano, que se coloca con 7-2, al igual que Estados Unidos y Brasil, pero por diferencial de puntos a favor y en contra sube a la cima del Grupo E.

La victoria dominicana, que es la quinta como visitante la mantiene invicta en ese renglón en el clasificatorio, combinada con el triunfo de Brasil 92-88 sobre Estados Unidos, permitió a los quisqueyanos asumir el liderato del Grupo E, aunque los tres seleccionados presentan idénticos registros de 7-2.

Chile sorprendió a México 66-64. Los aztecas permanecen en el cuarto puesto con marca de 5-4, mientras que Colombia y Chile presentan registros de 3-6.

Grupo E

Equipo JJ G–P PF PC Dif

1.DOM 9 7–2 838 696 +142

2.USA 9 7–2 884 742 +132

3.BRA 9 7–2 818 713 +105

4.MEX 9 7–2 807 774 +33

5.CHI 9 7–2 636 717 –81

5.COL 9 7–2 733 854 –121

El triunfo por 42 puntos aseguró al conjunto dirigido por Néstor «Che» García su clasificación mundialista junto a Canadá, Estados Unidos, Argentina, Brasil y Uruguay, cuando solo queda una plaza disponible que da el boleto a Catar 2027.

El encuentro se disputó en el Coliseo Evangelista Mora, de Cali, Colombia. Los quisqueyanos enfrentarán el lunes a Chile, a las 6:40 de la tarde (hora dominicana), en el Coliseo Ismenia Pauchard Demierre, de Santiago de Chile, luego en febrero de 2027 cierran su calendario de este clasificatorio con dos juegos en Santo Domingo el día 25 contra Brasil y el 28 frente a Colombia.

Quiñones agregó cuatro rebotes a sus 22 puntos en 26:18 minutos de acción, con cuatro triples en nueve intentos.

El capitán Andrés Feliz además de sus 19 puntos aportó seis rebotes, cinco asistencias y encestó ocho de sus 13 intentos de campo, incluidos tres triples.

Luis Montero contribuyó con 14 puntos, cuatro rebotes y cuatro asistencias, mientras que Omar Silverio anotó 11 tantos.

Juan Guerrero y Luis Santos aportaron nueve unidades cada uno; Ángel Núñez, ocho; Gelvis Solano, siete, con igual cantidad de asistencias, y Ángel Luis Delgado, seis puntos y siete rebotes.

Colombia llegó a dominar por cinco puntos (7-2) en el primer cuarto, pero Dominicana tomó el control definitivo después de un empate a 21. Una corrida de 10-0, entre el cierre del primer período y el inicio del segundo, colocó a los quisqueyanos delante 31-21.

La mayor embestida dominicana se produjo en el último cuarto, cuando fabricó una corrida de 18-0 en apenas dos minutos y 56 segundos, para ampliar su ventaja de 78-59 a 96-59.

El conjunto de Che García llegó a disfrutar de una ventaja máxima de 45 puntos en dos ocasiones durante el último período.

El momento de los quisqueyanos presenta cuatro victorias seguidas, la de ahora en Cali, otra en Brasil, y dos más, en casa ante los chilenos y Nicaragua. Cuatro triunfos seguidos dicen que este equipo tiene defensa y tiene alma.

Otro dato es que lejos de casa, Dominicana no ha perdido. Ha ganado en México, en Estados Unidos, en Nicaragua, en Brasil y en Colombia. Las dos únicas derrotas llegaron en su patio, en la Arena BanReservas, las dos por un punto, ante México y ante Estados Unidos.

Resultados de República Dominicana en las ventanas FIBA América clasificatoria a la Copa Mundial (el equipo de la derecha es el local):

– DOM 92, MEX 85 — Ganó

– MEX 89, DOM 88 — Perdió

– DOM 87, USA 79 — Ganó

– DOM 86, NIC 61 — Ganó

– USA 82, DOM 81 — Perdió

– NIC 76, DOM 99 — Ganó

– DOM 98, BRA 94 — Ganó

– CHI 66, DOM 101 — Ganó

– DOM 110, COL 68 —Ganó

Por otro lado, en el Grupo F, Canadá (8-1) se mantiene en la cima, seguido por Uruguay y Argentina (7-2), Bahamas (4-5), Puerto Rico (3-6) y Panamá (2-7).

Grupo F

Equipo JJ G–P PF PC Dif

1.CAN 9 8–1 885 733 +152

2.ARG 9 7–2 800 637 +163

3.URU 9 7–2 759 665 +94

4.BAH 9 7–2 811 839 –28

5.PUR 9 7–2 786 798 –12

5.PAN 9 7–2 679 809 –131

Los tres mejores equipos de cada grupo y el mejor cuarto lugar completarán los siete representantes del continente americano en la Copa Mundial.

Actualmente así está la tabla general clasificatoria al Mundial:

Equipo G–P Dif. Puntos

1.Canada 🇨🇦 8-1 +152

2.Dominicana 🇩🇴 7-2 +142

3..Argentina 🇦🇷 7-2 +163

4.USA 🇺🇸 7-2 +132

5.Brazil 🇧🇷 7-2 +105

6.Uruguay 🇺🇾 7-2 +94

7.Mexico 🇲🇽 5-4 +33

–

8.Bahamas 🇧🇸 4-5 –28

9.Puerto Rico 🇵🇷 3-6 –12

10.Chile 🇨🇱 3-6 –81

11.Colombia 🇨🇴 3–6 –121

12.Panamá 🇵🇦 2–7 –131

Nota: A los dos cabezas de grupo automáticamente por esa condición se le ubica en las dos primeras del standing clasificatorio.

Panorama de la clasificación

. Marca Juegos Máximos

País G–P x Jugar G. Posibles

Canadá 8-1 3 11

EE. UU 7-1 3 10

Argentina 7-2 3 10

Uruguay 7-2 3 10

R. Dom 7-2 3 10

Brasil 7-2 3 10

México 5-4 3 8

Bahamas 4-5 3 7

P. Rico 3-6 3 6

Chile 3–6 3 6

Colombia 3–6 3 6

Panamá 2–7 3 5

– Los seis primeros equipos de esta tabla ya tienen el pasaje a Catar. Lo que se juegan entre ellos es la posición que quedarán en el sorteo y en los cruces.

La República Dominicana, que son los nuevos reyes del Caribe, le quitaron el último chance a Puerto Rico, además de Chile y Colombia, de clasificar de manera directa a Catar 2027 tras la victoria de anoche de los duartianos contra Colombia. Por tal razón esto significa que ya Puerto Rico, que está noveno en la tabla general clasificatoria, no puede alcanzar a los dominicanos porque solo restan tres juegos para finalizar el calendario de las ventanas de FIBA América.

Los únicos dos caminos para los boricuas llegar al mundial 2027 es a través del mejor cuarto lugar de la tabla general que lidera México (5-4), y pasarle a Bahamas (4-5) que está en octavo lugar.

La esperanza de Puerto Rico es que México pierda todos sus juegos restantes (Brasil/Colombia/Chile) y que los puertorriqueños (3-6) ganen todos sus juegos restantes (Uruguay/Argentina/Panama) terminando en un hipotético (5-7 para México y un 6-6 para Puerto Rico.

Puerto Rico también pudiera terminar en un empate 6-6 con México y esperar por el Goal Average pero para llegar a ese punto los boricuas tienen que ganar todos los juegos y los mexicanos perder dos de tres

El autor es periodista y Analista

Sigue los DEPORTES: Haz clic aquí para leer más noticias estadísticas de los mejores atletas.