Con el pie en el acelerador y tres victorias al hilo, RD viaja al escenario perfecto para ponerle el candado definitivo a la clasificación, mientras Puerto Rico se queda sin aire

Por William Perdomo

Santo Domingo, R. D. (27 de noviembre de 2026).— Hay noches en que un país entero se sienta en el balcón con «una fria» en la mano y la televisión prendida, haciéndose el tranquilo. Nadie está tranquilo. Esta es una de esas noches.

A las 9:10 p. m., la selección dominicana de baloncesto que dirige el argentino Néstor «Che» García saltará al Coliseo Evangelista Mora, de Cali, a enfrentar a Colombia. Si gana, tendrá siete triunfos. Si gana también el lunes en Santiago, ante Chile, tendrá ocho. Y ocho, hoy, es una cifra que ni Puerto Rico ni Bahamas pueden alcanzar. Eso significa boleto sellado para la Copa Mundial de Baloncesto Catar 2027, sin esperar a la sexta y última ventana del proceso eliminatorio de América.

Así de cerca está. Y así de fácil se puede ir al garete.

Un equipo con flow

Los dominicanos (6-2) son segundos del Grupo E, detrás de Estados Unidos (7-1) y empatados en victorias con Brasil (6-2). Más atrás vienen México (5-3), Colombia (3-5) y Chile (2-6). Hoy, además, México enfrenta a Chile y Estados Unidos a Brasil.

El momento de los quisqueyanos es para sentarse en la galería a tomar una cerveza fria con orgullo. Tres victorias seguidas, una de ellas en Brasil y otra, sin piedad, en casa ante los chilenos. Cuatro triunfos en los últimos cinco compromisos dicen que este equipo tiene flow, tiene defensa y tiene alma.

Y hay un dato que no se puede dejar pasar: lejos de casa, Dominicana no ha perdido. Ha ganado en México, en Estados Unidos, en Nicaragua y en Brasil. Las dos únicas derrotas llegaron frente a su gente, en la Arena BanReservas, las dos por un punto, ante México y ante Estados Unidos. Un equipo que se crece en cancha ajena es justo el que uno quiere mandar hoy a Cali.

La ruta hasta aquí ha sido una película de acción, donde Dominicana ha sabido resolver hasta los finales de infarto (el equipo de la derecha es el local):

* DOM 92, MEX 85 — Ganó ✓

* MEX 89, DOM 88 — Perdió ✗

* DOM 87, USA 79 — Ganó ✓

* DOM 86, NIC 61 — Ganó ✓

* USA 82, DOM 81 — Perdió ✗

* NIC 76, DOM 99 — Ganó ✓

* DOM 98, BRA 94 — Ganó ✓

* CHI 66, DOM 101 — Ganó ✓

Los números no mienten ni cogen corte.

Es cierto que la baja por lesión de Jean Montero duele en la rotación. Pero si algo sobra en este equipo es el material. Alrededor de Andrés Feliz y Lester Quiñones se juntan nombres que meten miedo en cualquier cancha de América. El grupo que representará al país contra Colombia, además de Feliz y Quiñones, lo integran Gelvis Solano, Richard Bautista, Chad Baker-Mazara, Luis David Montero, Ángel Núñez, Andersson García, Juan Guerrero, Ángel Luis Delgado, Luis Santos y Omar Silverio.

El lunes, Dominicana enfrentará a Chile a las 6:40 de la tarde, en el Coliseo Ismenia Pauchard Demierre, de Santiago. Ahora toca jugar al sur del continente contra dos quintetos inferiores, el escenario perfecto para ponerle el candado definitivo a la clasificación. Después, para completar el calendario de 12 juegos, vendrán los dos últimos compromisos en casa, frente a Brasil y Colombia, el 25 y el 28 de febrero de 2027, con la gente encima y cero excusas.

Pero el pueblo dominicano sabe que los candados se cierran cuando se ganan los partidos, no cuando se calculan en un grupo de WhatsApp.

Las cuentas del boleto

Los tres mejores equipos de los grupos E y F, más el mejor cuarto lugar entre ambas zonas, completan los siete clasificados por América. Tras los resultados del jueves (Uruguay 84-78 sobre Canadá, Argentina 102-65 sobre Bahamas y Puerto Rico 99-76 sobre Panamá), así está la tabla general a hoy, viernes:

1. Canadá 🇨🇦 8-1

2. Estados Unidos 🇺🇸 7-1

3. Argentina 🇦🇷 7-2

4. Uruguay 🇺🇾 7-2

5. R. Dominicana 🇩🇴 6-2

6. Brasil 🇧🇷 6-2

7. México 🇲🇽 5-3

—

8. Bahamas 🇧🇸 4-5

9. Colombia 🇨🇴 3-5

10. Puerto Rico 🇵🇷 3-6

11. Chile 🇨🇱 2-6

12. Panamá 🇵🇦 2-7

Cada equipo debe completar un calendario de 12 juegos.

Una victoria dominicana este viernes ante Colombia elevaría su cifra a siete triunfos, inalcanzable para Puerto Rico (3-6), al que solo le restan tres partidos. Con dos victorias, una ante los colombianos y otra frente a Chile, serían ocho los juegos ganados, una cantidad que tampoco puede alcanzar Bahamas (4-5), que al igual que los boricuas tiene tres partidos por jugar. Eso garantiza a Dominicana, como mínimo, la clasificación matemáticamente.

Ya cuatro equipos tienen asegurada su clasificación a Catar 2027: Canadá, Estados Unidos, Uruguay y Argentina.

República Dominicana y Brasil solo necesitan ganar un partido en esta ventana para quitarle a Puerto Rico toda opción de clasificar de manera directa. México, por su parte, puede sacar a los boricuas de la carrera por el mejor cuarto lugar si gana sus dos partidos de esta ventana (Chile y Brasil).

Panorama de la clasificación

. Maximas

País G–P J×J Victorias Posibles

Canadá 8-1 3 11

EE. UU 7-1 4 11

Argentina 7-2 3 10

Uruguay 7-2 3 10

R. Dom 6-2 4 10

Brasil 6-2 4 10

México 5-3 4 9

Bahamas 4-5 3 7

P. Rico 3-6 3 6

* Canadá, Estados Unidos, Argentina y Uruguay: ya tienen el pasaje. Lo que se juegan es la posición, que pesa en el sorteo y en los cruces.

* República Dominicana: con una victoria hoy llega a siete y deja a Puerto Rico sin alcance. Con dos en esta ventana llega a ocho y deja fuera también a Bahamas, que solo puede llegar a siete. Con esa cifra queda dentro como mínimo en la carrera por el mejor cuarto lugar.

* Brasil: una victoria en esta ventana le quita a Puerto Rico toda chance de clasificar de forma directa. Hoy enfrenta a Estados Unidos, así que el golpe puede llegar contra México.

* México: es el que más tiene en juego. Con dos victorias (Chile y Brasil) llega a siete y cierra la puerta a Puerto Rico también por la vía del mejor cuarto lugar.

* Bahamas: con tres partidos por jugar, su techo son siete victorias. Todavía vive, pero depende de que Dominicana, Brasil y México tropiecen, y esa lista de tropiezos es larga.

* Puerto Rico: con 3-6 solo puede llegar a seis victorias. Ya no puede alcanzar a los tres primeros de su grupo, así que su única ruta sería el mejor cuarto lugar, y esa se cierra con una victoria más de Dominicana o con dos de México.

El autor es periodista y Analista

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