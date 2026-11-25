SANTO DOMINGO.- La Coalición de Organizaciones Sociales Podemos R.D. calificó de «masacre» la violencia que enfrentan las mujeres en República Dominicana.

Consideró que la responsabilidad por los feminicidios y las agresiones de género no recae solo en el Ministerio de la Mujer.

Sostuvo que también corresponde a la sociedad, al sistema de justicia y a las instituciones responsables de garantizar la protección de las víctimas.

La organización, presidida por Silvia Soto, explicó que el Ministerio de la Mujer tiene una función coordinadora y de articulación con otras entidades, como la Fiscalía y la Policía Nacional.

De acuerdo con Soto, es injusto atribuirle a dicha cartera toda la responsabilidad por la violencia de género.

VALORA INICIATIVAS DEL MINISTERIO DE LA MUJER

La coalición valoró las iniciativas desarrolladas por esa institución, especialmente el proyecto «Entornos seguros para las mujeres».

La iniciativa involucra a cientos de juntas de vecinos de la provincia Santo Domingo en labores de orientación y concientización mediante la campaña «Casa a casa y en persona».

Señaló que esa red comunitaria también acompaña a víctimas de violencia y ya capacitó a más de 200 líderes comunitarios.

RESPALDA IMPULSO A LEY HERMANAS MIRABAL

Asimismo, respaldó el impulso a la denominada «Ley Hermanas Mirabal» para el fortalecimiento de la Ley 24-97, el reconocimiento de otras formas de agresión y el establecimiento de nuevos mecanismos de prevención.

También resaltó las alianzas con organizaciones nacionales e internacionales y los estudios realizados, entre ellos una consulta dirigida a hombres para conocer sus percepciones sobre el abuso contra las féminas.

RECLAMA EDUCACIÓN CONTRA EL MACHISMO

Sin embargo, Podemos R.D. advirtió que esas iniciativas serán insuficientes si no se enfrenta la raíz cultural del problema, que identifica en el machismo y los patrones de desigualdad reproducidos desde edades tempranas.

La organización cuestionó que, durante la actual gestión gubernamental, se eliminara la Orden Departamental 49-2022 del Ministerio de Educación, que establecía un enfoque de género en el sistema educativo.

Recordó que esa disposición promovía la enseñanza de la igualdad de derechos entre hombres y mujeres y la identificación temprana de señales de abuso contra ellas.

Apuntó que las políticas preventivas deben profundizar en la transformación de las creencias y los comportamientos que normalizan el control masculino sobre las mujeres, los celos y las relaciones desiguales de poder.

«Es imprescindible desarrollar una transformación cultural que cuestione los estereotipos, las creencias y los patrones de comportamiento que reproducen la discriminación y la violencia machista», expresó Silvia Soto.

La dirigente sostuvo que, aunque son necesarias las sanciones, las órdenes de protección y los mecanismos de denuncia, la prevención debe comenzar con la educación.