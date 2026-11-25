SANTO DOMINGO.- El Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) recibirá RD$5,560.42 millones en ingresos líquidos entre 2026 y 2032, derivados de las concesiones otorgadas a Viettel y Claro Dominicana, recursos que respaldarán las labores de fiscalización, supervisión y monitoreo del espectro, así como proyectos de conectividad, educación, salud, inclusión digital y seguridad ciudadana.

El director de Recaudaciones de la institución, Francis Encarnación, en representación del presidente de su Consejo Directivo, Guido Gómez Mazara, explicó que el Plan Bienal 2027-2028 del Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones (FDT) contempla 21 partidas de proyectos priorizados por RD$2,236.12 millones.

Precisó que la adjudicación, realizada mediante la Licitación Pública Internacional LPI-001-2026, alcanzó un valor económico de US$119.5 millones. De ese monto, US$83.65 millones corresponden a pagos en efectivo y US$35.85 millones a posibles prestaciones en servicios y proyectos vinculados al FDT, sujetas a las condiciones contractuales y que no constituyen ingresos líquidos adicionales.

Por empresa, a Viettel se le adjudicaron US$107 millones, distribuidos en US$74.9 millones en efectivo y US$32.1 millones en posibles prestaciones. A Claro Dominicana se le otorgaron frecuencias por US$12.5 millones, de los cuales US$8.75 millones corresponden a pagos en efectivo y US$3.75 millones a posibles prestaciones.

Ambas empresas realizaron sus primeros pagos el 13 de noviembre de 2026. Viettel desembolsó US$16.05 millones, equivalentes a RD$972.52 millones, y Claro, US$3.125 millones, equivalentes a RD$191.88 millones. En conjunto, los pagos ascendieron a US$19.175 millones, es decir, RD$1,164.39 millones.

Encarnación indicó que las proyecciones financieras contemplan gastos y proyectos por RD$4,564 millones durante el período 2026-2032, y un saldo acumulado estimado de RD$996.42 millones al cierre de 2032.

De su lado, Gómez Mazara reiteró el compromiso de la institución con la transparencia y la rendición de cuentas, e informó que pondrá a disposición de los medios de comunicación y la ciudadanía tres consultas legales elaboradas por los juristas Flavio Darío Espinal, Emmanuel Esquea Guerrero y Juan Cuello Rivera, con el propósito de respaldar la legalidad del proceso de licitación y ofrecer información sobre el manejo de los recursos obtenidos.

Indicó que cualquier ciudadano interesado podrá consultar estos documentos y conocer el perfil legal del proceso a través de los canales institucionales.

PROYECTOS CONTEMPLADOS

Entre las iniciativas de mayor inversión figuran Destacamentos Conectados, con RD$400 millones; los Centros de Habilidades Rápidas (CHAR), con RD$378 millones, y el Premio al Mérito Estudiantil STEM 2.0, con RD$300 millones.

En conectividad, el plan incluye RD$163.66 millones para Red Dominicana Conectada 2.0; RD$117.06 millones para comunidades de difícil acceso; RD$125 millones para puntos WiFi móviles y RD$169.4 millones para la Canasta Digital Social 4.0.

En salud se contemplan RD$102.58 millones para conectar centros de primer nivel del Servicio Nacional de Salud (SNS); RD$90 millones para modernizar la red del Hospital Ney Arias Lora; RD$90 millones para la interoperabilidad de pacientes y salud del SNS; RD$20 millones para la modernización tecnológica del INCART (Fase II) y RD$8 millones para una sala digital en el Hospital Robert Reid Cabral.

La cartera también incluye proyectos de inclusión digital para personas con discapacidad auditiva (RD$30.02 millones); laboratorios de redes y telecomunicaciones en Santiago y Neyba (RD$8 millones cada uno); infraestructura troncal en San Isidro (RD$20 millones) y un proyecto de videoanalítica biométrica y vehicular en Dajabón (RD$90 millones).

Informó, además, que el Indotel mantiene en solicitud de disponibilidad de recursos RD$768 millones para el Sistema Integral de Monitoreo y Gestión del Espectro, una iniciativa que no está incluida en el monto consolidado del Plan Bienal.

Con los ingresos proyectados y los compromisos establecidos, el Indotel busca fortalecer la gestión del espectro y respaldar iniciativas que amplíen el acceso a las telecomunicaciones y mejoren servicios esenciales para la población.

En el acto estuvieron presentes los miembros del Consejo Directivo de la institución, Juan Taveras Hernández y Alexis Cruz, así como la directora ejecutiva, Desirée Logroño.