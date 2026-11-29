Towns juega lesionado del abdomen, y aún así extiende a 18 su racha de doble-dobles. Lendeborg lidera a Warriors con 18 puntos.

✍🏻 Por William Perdomo

— Periodista y analista

Santo Domingo, R.D. (28 de noviembre de 2026). — En la jornada de la noche de este viernes en la NBA los dominicanos Karl-Anthony Towns y Yaxel Lendeborg volvieron a brillar, y su compatriota Al Horford saliendo desde la banca se destacó a pesar que sus equipos los Knicks de New York y los Warriors de Golden State perdieron de Miami y Portland, respectivamente.

Perdieron. Sí, perdieron. Pero hay derrotas que duelen y derrotas que dejan orgullo. Y esta noche, los dominicanos dejaron orgullo. Porque se fajaron. Porque no se quitaron. Porque jugaron con dolor, sin estrella, contra todo.

Perder peleando no es perder. Es dejar el corazón en la cancha.

📌 En New York: KAT con dolor, con lesión, y con otro doble-doble

Towns aportó 19 puntos, 10 rebotes y cuatro asistencias mientras jugaba con una lesión abdominal que lo mantuvo en duda hasta poco antes del partido y que lo hizo hacer gestos de dolor en un par de ocasiones durante el encuentro.

Lesionado. Con duda hasta minutos antes. Haciendo gestos de dolor. Y aún así, 19 y 10. Eso no es de cualquiera. Eso es de hombre. Eso es de dominicano fajador.

En el Madison Square Garden, Giannis Antetokounmpo sumó 22 puntos y un máximo de carrera de 23 rebotes, Bam Adebayo anotó 25 puntos y el Miami Heat puso fin a la racha de seis victorias consecutivas de los New York Knicks y a su reinado como campeón de la Copa NBA con una victoria de 108-105.

108-105. Por tres puntos. Después de estar perdiendo por 23.

Los Knicks borraron un déficit de 23 puntos para tomar la delantera en el último cuarto, pero Jalen Brunson acertó sólo dos de tres tiros libres cuando recibió falta en un intento de triple con 9.8 segundos por jugar, y el Heat resistió.

Remontaron 23. Se pusieron arriba. Y al final se les escapó por un tiro libre. Eso es que la pelota es redonda y viene en caja cuadrada. Hoy te da, mañana te quita.

En el encuentro Towns extendió su récord de la franquicia de más juegos seguidos con cifras doble doble desde el inicio de la temporada con 18. Si de 18-18.

18 juegos. 18 doble-dobles. Sin fallar uno. Ni con lesión. Ni con dolor. Ni con duda.

La racha del pívot, hijo de la dominicana Jacqueline Cruz e integrante de la selección dominicana, todavía tiene camino por recorrer para acercarse al récord de la NBA de dobles-dobles consecutivos desde el comienzo de una campaña: Bill Walton tuvo 34 con Portland en la temporada de 1976-77. Towns necesitaría 16 más para igualarlo. Nikola Jokic abrió la temporada 2020-21 con 20 seguidos, mientras que Giannis Antetokounmpo consiguió 19 al inicio de la 2019-20.

Si se cuentan también los últimos cuatro partidos de la temporada regular pasada, Towns suma 22 dobles-dobles consecutivos en fase regular.

22 seguidos. 22. Eso es que KAT no conoce lo que es un juego sin doble-doble. Eso es que se levanta, desayuna, y hace doble-doble.

Karl-Anthony Towns en lo que va de temporada tiene promedio de 21.1 por juego con 13.4 rebotes, 4.2 asistencias y un +7.9 de eficiencia.

Sus 13.4 rebotes por partido lo mantienen como líder de ese departamento en la NBA, así como en el total con 242.

Luego le siguen empatados Domantas Sabonis, de Sacramento, con 13.3 por partido y 226 rebotes en 17 juegos y Giannis Antetokounmpo, de Miami, con 13.3 y 226 en 17; y Víctor Wembanyama, de San Antonio, con 12.7 y 241 en 19.

📌En Portland: Yaxel lidera, se faja, pero los Warriors no dan pie con bola sin Curry

Por su lado el novato Lendeborg lideró a los Warriors con 18 puntos, siete rebotes, dos asistencias y dos bloqueos y su compatriota, el veterano Horford viniendo desde la banca tuvo seis puntos con nueve rebotes y cuatro asistencias mientras Golden State sigue jugando sin Stephen Curry, quien se recupera de un desgarro en el músculo oblicuo.

Mientras que en el Moda Center de Oregón Deni Avdija anotó 26 puntos y capturó ocho rebotes, Toumani Camara sumó 20 puntos y ocho rebotes, y los Portland Trail Blazers vencieron a los Golden State Warriors por 116-94 para avanzar a los cuartos de final de la NBA Cup.

116-94. Una pela. En Portland.

Portland llegó a tener una ventaja de 36 puntos en la primera mitad. Golden State logró reducirla a 10 en el cuarto período, pero Portland retomó el control.

Lendeborg acercó a Golden State a 12 puntos con un triple cuando faltaban 2:39 para terminar el tercer cuarto, dejando el marcador 88-76. Los Warriors volvieron a quedar a 10 puntos con una bandeja de Lendeborg, poco más de cinco minutos antes del final.

Yaxel metió un triple y los puso a 12. Después una bandeja y los puso a 10. El muchacho estaba tratando de cargar el equipo solo. Como dice el refrán: uno solo no hace verano. Pero Yaxel estaba tratando.

En 30 minutos, Lendeborg lanzó de 5-14 de campo, de 7-9 desde la línea de tiros libres y de 1-4 del triple; su eficiencia de más/menos fue de -12. El dominicano compite por el premio al Novato del Año. En 19 partidos promedia 18.9 puntos, 7.4 rebotes y 3.5 asistencias por encuentro, con un eficiencia de -6.6.

Es hijo de los ex integrantes de la selección dominicana Okary Lendeborg y Gisell Raposo. En Golden State comparte equipo con otro compatriota: el veterano Horford, hijo de Tito Horford, primer dominicano en jugar en la NBA y también ex integrante de la selección dominicana.

Hijo de dos ex selección. Eso es que el balon lo lleva en la sangre. Eso es que en su casa se hablaba de baloncesto en la mesa.

Por otro lado, Horford jugó 20 minutos. Tiró de 2-7 de campo y de 2-5 de tres puntos además de -8 de eficiencia.

Towns con dolor y con 18 doble-dobles seguidos. Yaxel liderando a unos Warriors sin Curry. Y Al, desde la banca, aportando su granito de arena.