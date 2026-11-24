TEHERÁN.- El Ministerio de Exteriores iraní condenó el bloqueo naval de Estados Unidos como “agresión militar” y señaló que Teherán utilizará “todos los medios” para hacerle frente, un día después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, amenazara con hundir los petroleros iraníes que intenten romperlo.

El portavoz Esmaeil Baghaei, en su rueda de prensa semanal, calificó el bloqueo de violación de la Carta de la ONU y de “acto delictivo”, y añadió que Teherán se considera con derecho a utilizar cualquier medio para defenderse.

“Sin duda no toleraremos esta situación y utilizaremos todos los medios para contrarrestar la agresión estadounidense”, dijo Baghaei.

El domingo, Trump advirtió de que los buques iraníes que intenten romper el bloqueo serían enviados “al fondo del mar”. Preguntado por esa posibilidad por un periodista de Fox News, afirmó: “Espero que lo hagan; todos se irán al fondo del mar, igual que el resto de su marina”.

INCERTIDUMBRE SOBRE EL CONVOY

En los últimos días, medios de comunicación y figuras cercanas a los Guardianes de la Revolución Islámica (IRGC) han pedido el envío de un convoy de petroleros iraníes para romper el bloqueo, y algunos han amenazado con que las instalaciones petroleras del Golfo serían objetivo si los buques fueran atacados. Las autoridades iraníes han señalado que no tienen ningún plan concreto en ese sentido.

La agencia de noticias Tasnim, vinculada a los Guardianes de la Revolución Islámica, publicó el domingo un artículo en el que reconocía la oleada de informaciones y señalaba que ninguna autoridad competente u oficial de las Fuerzas Armadas, del Consejo Supremo de Seguridad Nacional o del Gobierno había anunciado un plan de ese tipo.

Tasnim indicó que esas informaciones procedían íntegramente de propuestas planteadas por particulares en los medios y en las redes sociales.

La agencia añadió que “los planes de Irán para romper el bloqueo se están elaborando sin duda”, pero que nadie fuera del círculo de responsables de seguridad y militares tenía conocimiento de ellos.

INCIDENTE EN EL GOLFO DE OMÁN

Las Operaciones Comerciales Marítimas del Reino Unido (UKMTO) confirmaron el domingo al menos un incidente con un petrolero en el golfo de Omán y señalaron que fuerzas militares habían participado en el encuentro.

No se facilitaron más detalles sobre la identidad de las fuerzas implicadas ni sobre si el petrolero estaba intentando eludir el bloqueo. El Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM) no se había pronunciado sobre el incidente hasta este lunes.

ADVERTENCIA DE RESPUESTA MILITAR

En la rueda de prensa de este lunes, a Baghaei también se le preguntó cómo podría responder Teherán a los supuestos planes de Estados Unidos para un posible ataque contra Irán.

“El mejor escenario es que se larguen de la región”, afirmó, y añadió que el comandante de la Fuerza Aérea de los Guardianes de la Revolución, Majid Mousavi, entregaría la respuesta de Irán a cualquier posible ataque “en un paquete limpio y elegante”.

Mousavi afirmó el domingo que las capacidades aeroespaciales de los Guardianes de la Revolución habían aumentado desde la anterior ronda de conflicto y que “el terreno es nuestro y nosotros determinamos el campo de batalla”.

El subcomandante en jefe de los Guardianes de la Revolución, el general de división Mostafa Izadi, afirmó que el alcance de los misiles de Irán se había incrementado de forma significativa y que cualquier amenaza recibiría una respuesta inmediata “sin limitaciones geográficas”.

Azizi, presidente de la Comisión de Seguridad Nacional y Política Exterior del Parlamento, reiteró la misma posición y señaló que Irán ha decidido que no afrontará limitaciones geográficas en ningún enfrentamiento futuro.

El presidente del Parlamento, Mohammad Bagher Ghalibaf, aludió a unas declaraciones del ayatolá Mojtaba Khamenei sobre la necesidad de poner fin a la situación actual y afirmó que la “disuasión sostenible” era la vía para salir de la crisis.

“Debemos alejarnos de la sombra de la guerra”, dijo Ghalibaf. Añadió que Irán debía cumplir “la directriz del líder supremo”, Khamenei.

¿QUÉ HARÁ FALTA PARA REABRIR ORMUZ?

Baghaei profundizó en las declaraciones del ministro de Exteriores, Abbas Araghchi, quien afirmó que el estrecho de Ormuz podría reabrirse en un plazo de dos horas desde que la otra parte cumpliera sus compromisos.

Baghaei indicó que ese comentario pretendía subrayar la disposición de Irán a actuar con rapidez, y no minimizar la complejidad de un posible acuerdo.

Las condiciones de Teherán, señaló, incluyen levantar las sanciones estadounidenses, poner fin al bloqueo naval e implementar los compromisos que Washington aceptó en virtud del memorando de entendimiento de Islamabad.

Trump ha calificado el memorando de Islamabad de pérdida de tiempo y lo ha declarado nulo y sin valor, y ha descrito las negociaciones en curso con Irán como “un montón de tonterías”.

Los esfuerzos diplomáticos continúan pese al punto muerto. Se espera que el primer ministro de Catar se reúna este lunes con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, con Doha actuando como mediador clave entre Teherán y Washington.