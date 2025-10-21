Presidente Luis Abinader no ve justificación para alza del dólar

SANTO DOMINGO.- El presidente Luis Abinader dijo que no hay ninguna justificación para el alza que registra el dólar en República Dominicana.

Explicó que el país sigue recibiendo grandes cantidades de divisas por exportaciones, turismo, inversión extranjera y remesas.

El mandatario trató el tema en el encuentro LA Semanal, en el Palacio Nacional, donde junto al ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, trató los avances que consolidan y fortalecen la democracia, transparencia, seguridad y atracción de inversiones.

“Hemos visto los resultados de las remesas, hay más dólares que nunca, el turismo creciendo, llegando a más de 11 millones y medio, las exportaciones de zona franca creciendo, las exportaciones de oro creciendo, las exportacio[1]nes tradicionales crecien do, incluso, el cacao y el café con unos buenos precios”, planteó.

Agregó que, “hay abundancia de dólares, pero esta es una economía abierta, que tiene coyuntura, tiene un pico y después se estabili[1]za, nosotros esperamos”, dijo. Confió en que el dólar bajará en la medida que la Reserva Federal de EU disminuya sus e intereses.