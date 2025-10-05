Pastoral de la Salud impacta a 75 mil personas durante la semana por la salud mental 2025

La caminata cerró la Semana por la Salud Mental 2025, celebrada durante diez días, con un promedio de 75,000 personas impactadas a través de más de 1,080 actividades en más de 360 órganos eclesiales y la red de centros de salud de la Pastoral en todo el país. La entidad reiteró el llamado a las autoridades gubernamentales, a la sociedad civil, al sector empresarial y a los medios de comunicación a trabajar unidos para priorizar la atención a la salud mental.

Santo Domingo, 5 de octubre de 2025.– La Pastoral de la Salud de la Arquidiócesis de Santo Domingo realizó la tercera edición de la caminata “Un Paso por la Salud Mental”, jornada celebrada en el marco de la Semana por la Salud Mental 2025, con el propósito de visibilizar la alta incidencia de los trastornos mentales en la población dominicana y motivar una respuesta efectiva y humana desde la sociedad y el Estado.

La concurrida caminata cerró la Semana por la Salud Mental, organizada durante diez días, con un promedio de 75,000 personas impactadas a través de un amplio programa compuesto por más de 1,080 actividades, que incluyó jornadas médicas, trabajo de campo, talleres y charlas de promoción de la salud, desplegadas en más de 360 vicarías, zonas pastorales, parroquias, movimientos católicos, voluntariados y centros de salud de la Red de la Pastoral, en diversos puntos del país.

El encuentro inició con la bendición a cargo de su eminencia reverendísima, monseñor Santiago Rodríguez, obispo de la Diócesis de San Pedro de Macorís, quien además funge como presidente del Consejo de Asuntos Económicos del Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribeño (Celam) y encargado del Instituto Nacional de Pastoral de la Conferencia del Episcopado Dominicano.

Durante las palabras centrales, sor Trinidad Ayala Adames, coordinadora general de la Pastoral de la Salud, reiteró el llamado impostergable de asumir los trastornos mentales como prioridad en las políticas públicas, con el incremento presupuestario y la inclusión de más salas de intervención hospitalaria, sustentado en los cuatro ejes propuestos por la entidad eclesial.

Ayala Adames abogó por “humanizar la salud mental, eliminando estigmas y prejuicios; garantizar el acceso asequible a los medicamentos, porque no es justo que una familia tenga que elegir entre alimentarse o comprar un tratamiento indispensable para la estabilidad de un ser querido; incluir la cobertura de salud mental en la Seguridad Social, para asegurar la continuidad en los tratamientos; e integrar la atención primaria en salud mental con acompañamiento cercano desde el primer nivel de atención.”

La Pastoral de la Salud, desde 2022 y hasta la actualidad, ha ofrecido 12,054 consultas psiquiátricas y 23,037 en psicología, con 4,783,210 servicios integrales brindados. Las estadísticas evidencian un aumento sostenido en la atención a pacientes con trastornos mentales, cuyas manifestaciones comienzan desde la niñez y se mantienen en la etapa adulta, con mayor prevalencia en personas jóvenes y adultas. Entre los diagnósticos más frecuentes continúan predominando la depresión, la esquizofrenia, los trastornos de conducta y la ansiedad.

Como parte de la labor de concientización durante la actividad, se impartieron las charlas “Hablemos de esquizofrenia”, a cargo del psicólogo clínico y de la salud, Dr. Miguel Ángel Jiménez, quien explicó en qué consiste la enfermedad, cómo reconocer sus señales tempranas y la importancia de acudir a ayuda profesional. Asimismo, destacó el rol del acompañamiento familiar y comunitario como pilares del proceso de recuperación, invitando a la sociedad a derribar estigmas y construir una cultura de empatía, inclusión y respeto hacia la salud mental.

De igual forma, la charla “Reparar cicatrices para embellecer mi persona”, impartida por el psicólogo Lic. Jesús Peña Vásquez, presentó un modelo estructurado de reparación emocional en cinco dimensiones como evidencia de crecimiento personal, y ofreció orientación sobre cuándo buscar ayuda profesional, técnicas de autocuidado emocional y estrategias para establecer límites saludables, entre otros temas.

La jornada realizada en el Parque Iberoamérica, integró espacios de recreación, reflexión y testimonios de vida de personas que enfrentan condiciones de salud mental. Incluyó una zumba colectiva, el acompañamiento de las bandas de música del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional y de la Policía Nacional, así como presentaciones artísticas.

Participaron en el evento el reverendo padre Abraham Apolinario, vicario de Pastoral Social de la Arquidiócesis de Santo Domingo; doctora Arabella Michelen, directiva, e Ingrid Paiewonsky, presidenta del Voluntariado de la Pastoral de la Salud; Ramón Báez, psicólogo; el cuerpo de voluntarios del Banco BHD y una amplia representación de la Congregación Hermanas Mercedarias de la Caridad; además, parroquias, congregaciones y movimientos católicos pertenecientes a distintas zonas del país.

Las actividades contaron con el respaldo de la primera dama de la República, Raquel Arbaje, y de instancias de la Arquidiócesis de Santo Domingo, como la Vicaría de Pastoral Social, además de las emisoras católicas Radio ABC, VIDA FM, Televida canal 41, Radio Santa María y Santa María de la Vega. También se sumaron organizaciones privadas como el Banco BHD, Laboratorios Lam, Laboratorios Eutipharma, Induban, Grupo San Juan, Grupo Rica, Agua Planeta Azul, César Iglesias, S. A., Odontodom y diversos medios y programas de la prensa nacional.

Asimismo, colaboraron el Ministerio de Salud Pública, el Servicio Nacional de Salud (SNS), la Alcaldía del Distrito Nacional, PROMESE-CAL, Comedores Económicos, la Policía Nacional, la Dirección de Servicios de Atención a Emergencias Extrahospitalarias (DAEH) y el Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional.