Salud

Pastoral de la Salud impacta a 75 mil personas durante la semana por la salud mental 2025

prensa
Por: prensa
0

La caminata cerró la Semana por la Salud Mental 2025, celebrada durante diez días, con un promedio de 75,000 personas impactadas a través de más de 1,080 actividades en más de 360 órganos eclesiales y la red de centros de salud de la Pastoral en todo el país. La entidad reiteró el llamado a las autoridades gubernamentales, a la sociedad civil, al sector empresarial y a los medios de comunicación a trabajar unidos para priorizar la atención a la salud mental.

Santo Domingo, 5 de octubre de 2025.– La Pastoral de la Salud de la Arquidiócesis de Santo Domingo realizó la tercera edición de la caminata “Un Paso por la Salud Mental”, jornada celebrada en el marco de la Semana por la Salud Mental 2025, con el propósito de visibilizar la alta incidencia de los trastornos mentales en la población dominicana y motivar una respuesta efectiva y humana desde la sociedad y el Estado.

La concurrida caminata cerró la Semana por la Salud Mental, organizada durante diez días, con un promedio de 75,000 personas impactadas a través de un amplio programa compuesto por más de 1,080 actividades, que incluyó jornadas médicas, trabajo de campo, talleres y charlas de promoción de la salud, desplegadas en más de 360 vicarías, zonas pastorales, parroquias, movimientos católicos, voluntariados y centros de salud de la Red de la Pastoral, en diversos puntos del país.

El encuentro inició con la bendición a cargo de su eminencia reverendísima, monseñor Santiago Rodríguez, obispo de la Diócesis de San Pedro de Macorís, quien además funge como presidente del Consejo de Asuntos Económicos del Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribeño (Celam) y encargado del Instituto Nacional de Pastoral de la Conferencia del Episcopado Dominicano.

Durante las palabras centrales, sor Trinidad Ayala Adames, coordinadora general de la Pastoral de la Salud, reiteró el llamado impostergable de asumir los trastornos mentales como prioridad en las políticas públicas, con el incremento presupuestario y la inclusión de más salas de intervención hospitalaria, sustentado en los cuatro ejes propuestos por la entidad eclesial.

Ayala Adames abogó por “humanizar la salud mental, eliminando estigmas y prejuicios; garantizar el acceso asequible a los medicamentos, porque no es justo que una familia tenga que elegir entre alimentarse o comprar un tratamiento indispensable para la estabilidad de un ser querido; incluir la cobertura de salud mental en la Seguridad Social, para asegurar la continuidad en los tratamientos; e integrar la atención primaria en salud mental con acompañamiento cercano desde el primer nivel de atención.”

La Pastoral de la Salud, desde 2022 y hasta la actualidad, ha ofrecido 12,054 consultas psiquiátricas y 23,037 en psicología, con 4,783,210 servicios integrales brindados. Las estadísticas evidencian un aumento sostenido en la atención a pacientes con trastornos mentales, cuyas manifestaciones comienzan desde la niñez y se mantienen en la etapa adulta, con mayor prevalencia en personas jóvenes y adultas. Entre los diagnósticos más frecuentes continúan predominando la depresión, la esquizofrenia, los trastornos de conducta y la ansiedad.

Como parte de la labor de concientización durante la actividad, se impartieron las charlas “Hablemos de esquizofrenia”, a cargo del psicólogo clínico y de la salud, Dr. Miguel Ángel Jiménez, quien explicó en qué consiste la enfermedad, cómo reconocer sus señales tempranas y la importancia de acudir a ayuda profesional. Asimismo, destacó el rol del acompañamiento familiar y comunitario como pilares del proceso de recuperación, invitando a la sociedad a derribar estigmas y construir una cultura de empatía, inclusión y respeto hacia la salud mental.

De igual forma, la charla “Reparar cicatrices para embellecer mi persona”, impartida por el psicólogo Lic. Jesús Peña Vásquez, presentó un modelo estructurado de reparación emocional en cinco dimensiones como evidencia de crecimiento personal, y ofreció orientación sobre cuándo buscar ayuda profesional, técnicas de autocuidado emocional y estrategias para establecer límites saludables, entre otros temas.

La jornada realizada en el Parque Iberoamérica, integró espacios de recreación, reflexión y testimonios de vida de personas que enfrentan condiciones de salud mental. Incluyó una zumba colectiva, el acompañamiento de las bandas de música del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional y de la Policía Nacional, así como presentaciones artísticas.

Participaron en el evento el reverendo padre Abraham Apolinario, vicario de Pastoral Social de la Arquidiócesis de Santo Domingo; doctora Arabella Michelen, directiva, e Ingrid Paiewonsky, presidenta del Voluntariado de la Pastoral de la Salud; Ramón Báez, psicólogo; el cuerpo de voluntarios del Banco BHD y una amplia representación de la Congregación Hermanas Mercedarias de la Caridad; además, parroquias, congregaciones y movimientos católicos pertenecientes a distintas zonas del país.

Las actividades contaron con el respaldo de la primera dama de la República, Raquel Arbaje, y de instancias de la Arquidiócesis de Santo Domingo, como la Vicaría de Pastoral Social, además de las emisoras católicas Radio ABC, VIDA FM, Televida canal 41, Radio Santa María y Santa María de la Vega. También se sumaron organizaciones privadas como el Banco BHD, Laboratorios Lam, Laboratorios Eutipharma, Induban, Grupo San Juan, Grupo Rica, Agua Planeta Azul, César Iglesias, S. A., Odontodom y diversos medios y programas de la prensa nacional.

Asimismo, colaboraron el Ministerio de Salud Pública, el Servicio Nacional de Salud (SNS), la Alcaldía del Distrito Nacional, PROMESE-CAL, Comedores Económicos, la Policía Nacional, la Dirección de Servicios de Atención a Emergencias Extrahospitalarias (DAEH) y el Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional.

spot_img
Artículo anterior
Los Contenedores de Dio Vs Los REDEPA
Artículo siguiente
Vladimil Guerrero Jr. logra hazaña inédita en los Azulejos
prensa
prensahttps://loultimodigital.com/
ARTÍCULOS RELACIONADOS

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img
0FansMe gusta
0SeguidoresSeguir
51SeguidoresSeguir
0SeguidoresSeguir
1,960SuscriptoresSuscribirte
- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img

Más popular

Cargar más

Comentarios Recientes

Francisco en David Collado y Leonel Fernández lideran sondeo electoral en WhatsApp
Ramón Mercedes en Reconocimiento de los Derechos de la Persona ante la Corte Penal Internacional
Cocodrilo en Obispos Haití ven hay abuso contra connacionales en RD
Ramón De Los Santos en Noemí Matos resalta la trayectoria de César Tavárez en el PLD y su candidatura al Comité Central
HECTOR ROMERO en Dio Astacio y el Nuevo Santo Domingo Este
Belkis Estrella en Surun interpone recurso de reconsideración en contra Estación de Combustibles en SDE
Colón hunde a la Alcaldía SDE al decir que se han comprado contenedores con dinero de aportes. – Gala Oriental en Jesús Colón: La mitad de los contenedores se han comprado con dinero aportado por personas interesadas en resolver el problema de los desechos sólidos
Roberto J Guerra en Es dominicano principal líder ocupación universidad Columbia
Liga las palmas en Lobos campeones de la quinta temporada de la LVP
jose en La Serpiente y Don Dinero
Anthony perez en OPINION: La elección por encuestas
César Rincón Tejeda en Juan Rosa agradece a su equipo y traza estrategias elecciones SDE
Siguen las tensiones por el territorio Esequibo, tras convocatoria al referéndum - venezuela comenta en Siguen las declaraciones cruzadas entre Venezuela y Guyana
Zoraya en Daneris Santana y Josefa Soto lideran campaña contra el dengue en barrio Vietnam, Los Mina
Geidy triunfel en CODEX anuncia apoyo a precandidato a diputado Gregorio Morrobel
Juan David Bidó peña en Organización anuncia protestas contra los «abusos» del Gobierno
Rafael Cruz en Motivos de suspensión y cancelación de licencia de conducir
zoritoler imol en Las Tragedias Migratorias del Mar Mediterráneo
zoritoler imol en De Cristóbal Colón hasta Joaquín Balaguer
zoritoler imol en Presentarán documental “Caamaño. Militar a Guerrillero” en el parque Independencia
zoritoler imol en P. RICO: Repatrian 44 de RD viajaban en yolas interceptadas costa oeste
zoritoler imol en Comunidad acoge con regocijo propuesta aspirante a diputado Henry Abreu
zoritoler imol en Destacan la Inteligencia Artificial como herramienta para personalizar el aprendizaje
zoritoler imol en Concluye diplomado sobre Derecho Migratorio Americano y Europeo
zoritoler imol en 3 excelentes motivos para emprender según Daniel Suero Alonso
zoritoler imol en Leandro González asegura PLD no ha fijado posición sobre SDN
zoritoler imol en EN VIVO: Audiencia preliminar caso Jean Alain Rodríguez
zoritoler imol en SDN: UMI anuncia apoyo a candidato diputado FP Víctor Pavón
zoritoler imol en Madonna en cuidados intensivos por infección bacteriana; suspende gira
zoritoler imol en Club Villa Faro agradece reconocimiento de la Unión Deportiva
zoritoler imol en Hospital Gautier egresa adolescente reimplanta mano amputada
zoritoler imol en Advierte abandono a comunidad del exterior marcará derrota PRM
zoritoler imol en Jóvenes reciben préstamos para sus emprendimientos en feria
zoritoler imol en Doce equipos participan en fogueo distrital; Halcones más destacados
zoritoler imol en FP pide JCE poner en agenda denuncias sobre compra de opositores
Wandy Casilla en «Wandy Casilla: El escultor que talla la historia de su cultura»
Wandy Casilla en «Wandy Casilla: El escultor que talla la historia de su cultura»
Gregorio Cisneros peralta en Asesinan a la influencer Chantal Jiménez
Dany LENDYS Doc en Padre Gregorio Alegria, un misionero español que ayuda a los necesitados
Guaji en «Fernando Mieses: un apasionado del deporte y un ser humano excepcionalmente amable»
Marylin en Sunilda Calderón: una líder comunitaria en busca de un cambio político real
Carlos asoraled en Como se eleva un caso a juicio en la Corte Penal Internacional
Geidy Oleaga en 18 de la Dirección Central FP apoyan precandidatura Morrobel a diputado
Carlos perez en TJ López sorprende sus fanáticos con nuevo tema «Pa’ prendela»
Fanny en Efecto Protector de la D3 contra las Virosis Respiratorias
Anelle P. Fdez. en Efecto Protector de la D3 contra las Virosis Respiratorias
Laiz en Efecto Protector de la D3 contra las Virosis Respiratorias
Chemo Jimenez en El pique del presidente
Maury en OPINION: Injustos comentarios sobre «tranque» en PRM NY
Robert Mercedes en Ve el doctor Lantigua sería una posible solución a crisis PRM-NY
spot_img
Lo Último Digital, es un periódico comprometido con la verdad, que informa con objetividad y responsabilidad para mantener a la sociedad bien informada.

SÍGUENOS

Contacto con: loultimodigital@gmail.com

Tel: 809-434-6895

@2025 - Todos los derechos reservados. Loultimodigital.com | Diseñado por Gelisweb.com | Política de Privacidad