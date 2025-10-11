Opinión

Luis Abinader cumple con una de las obras hídricas más importantes del país

prensa
Por: prensa
0

Por Darwin Féliz Matos

Cuando el entonces candidato presidencial Luis Abinader presentó su programa de gobierno, dejó claro que su visión no se limitaba a grandes obras visibles, sino a soluciones que impactaran directamente la calidad de vida de los dominicanos. Entre ellas, el agua potable ocupó un lugar central: garantizar su acceso como un derecho humano y una base de salud pública.

Desde el inicio de su gestión, el presidente Luis Abinader ha demostrado que gobernar es servir, y servir es mejorar la vida de la gente. Entre las muchas iniciativas que definen su visión de desarrollo humano y social, el acceso al agua potable y el saneamiento ambiental ocupan un lugar privilegiado. No son simples obras de infraestructura; son pilares de salud, dignidad y progreso.

Hoy, casi cinco años después, esa visión se materializa con la ampliación del Acueducto Oriental Barrera de Salinidad y el Trasvase a Santo Domingo Norte, una obra que consolida uno de los compromisos sociales más trascendentes de esta gestión. No se trata solo de ingeniería y caudales, sino de dignidad, salud y bienestar para más de dos millones de personas.

Con esta ampliación, el acueducto elevará su capacidad de producción a más de 45 millones de galones diarios, asegurando un suministro estable, confiable y de calidad para una población que supera los 850 mil habitantes. Se trata de una intervención que no solo fortalece la seguridad hídrica, sino que también tiene un impacto directo en la salud pública, reduciendo enfermedades de origen hídrico y elevando la calidad de vida de las comunidades.

El agua como política de Estado

Luis Abinader ha comprendido que el agua no es un recurso más: es la base de todo desarrollo sostenible. Su visión de gestión hídrica va más allá de la infraestructura, apostando por un modelo que vincula el agua con la salud, la equidad y la resiliencia climática.

Cada proyecto impulsado en este sector responde a un mismo principio: el agua es un derecho, no un privilegio.

Esa misma filosofía se refleja en el saneamiento de la cañada de Gurabo, en Santiago, otra de las grandes obras ejecutadas por el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA). Allí, la transformación no se limita al entorno físico; es una revolución social y sanitaria que rescata la dignidad de miles de familias que por años convivieron con la contaminación y el abandono.

Así como el Acueducto Oriental devuelve agua limpia a los hogares de Santo Domingo, el saneamiento de Gurabo devuelve salud, esperanza y calidad de vida al corazón del Cibao.

Ambas obras —una en el sur y otra en el norte— son el espejo de una misma visión presidencial: garantizar que el desarrollo llegue donde más se necesita. Son acciones que evidencian una gestión que no se mide solo en kilómetros de tuberías, sino en bienestar humano, en niños que crecen más sanos y en comunidades que respiran un ambiente más limpio y digno.

Más que obras, un legado de salud y desarrollo

El Acueducto Oriental Barrera de Salinidad no solo resolverá la demanda actual de agua potable en Santo Domingo Este y Norte; también preparará la región para los desafíos del futuro. Con una capacidad de producción de 6 metros cúbicos por segundo, el proyecto responde a las proyecciones de crecimiento urbano y a las presiones del cambio climático, garantizando resiliencia y sostenibilidad para las próximas generaciones.

De igual manera, el saneamiento de Gurabo, con su impacto ambiental positivo y la recuperación de espacios públicos, simboliza el compromiso del Gobierno con una nueva cultura del agua y la salubridad. Ambos proyectos, bajo la dirección técnica de INAPA, no solo transforman territorios, sino mentalidades, promoviendo una ciudadanía más consciente del valor de los recursos naturales.

Luis Abinader: compromiso cumplido

A medida que la ampliación del Acueducto Oriental entra en su fase final, el país puede constatar que Luis Abinader ha convertido sus promesas en realidades tangibles. Su administración ha llevado el agua donde antes no llegaba y ha hecho del saneamiento una prioridad nacional.

Cuando en enero de 2026 esta obra entre en pleno funcionamiento, miles de familias podrán abrir sus llaves con la certeza de que el agua limpia fluirá, símbolo de un Estado que cumple y de un Gobierno que pone primero a su gente.

Porque, al final, el desarrollo no se mide solo en carreteras o edificios, sino en la capacidad de un país para garantizar los servicios básicos que dignifican la vida.

Y en ese sentido, la ampliación del Acueducto Oriental y el saneamiento de Gurabo son más que obras: son sellos de un compromiso social inquebrantable y testimonios de un liderazgo que ha hecho del agua un motor de equidad, salud y esperanza para todos los dominicanos.

spot_img
Artículo anterior
Rafael Méndez: Premio Nobel de la Paz a Machado politiza y desnaturaliza distinción
Artículo siguiente
SCJ amplía la regularización parcelaria y limita el deslinde a casos judiciales
prensa
prensahttps://loultimodigital.com/
ARTÍCULOS RELACIONADOS

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img
0FansMe gusta
0SeguidoresSeguir
51SeguidoresSeguir
0SeguidoresSeguir
1,990SuscriptoresSuscribirte
- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img

Más popular

Cargar más

Comentarios Recientes

Luis NOVA en Bloque Social Demócrata proclama a Leonel Fernández candidato presidencial
M en Homenaje a Franklin Guerrero: la cámara que nunca calla
Francisco en David Collado y Leonel Fernández lideran sondeo electoral en WhatsApp
Ramón Mercedes en Reconocimiento de los Derechos de la Persona ante la Corte Penal Internacional
Cocodrilo en Obispos Haití ven hay abuso contra connacionales en RD
Ramón De Los Santos en Noemí Matos resalta la trayectoria de César Tavárez en el PLD y su candidatura al Comité Central
HECTOR ROMERO en Dio Astacio y el Nuevo Santo Domingo Este
Belkis Estrella en Surun interpone recurso de reconsideración en contra Estación de Combustibles en SDE
Colón hunde a la Alcaldía SDE al decir que se han comprado contenedores con dinero de aportes. – Gala Oriental en Jesús Colón: La mitad de los contenedores se han comprado con dinero aportado por personas interesadas en resolver el problema de los desechos sólidos
Roberto J Guerra en Es dominicano principal líder ocupación universidad Columbia
Liga las palmas en Lobos campeones de la quinta temporada de la LVP
jose en La Serpiente y Don Dinero
Anthony perez en OPINION: La elección por encuestas
César Rincón Tejeda en Juan Rosa agradece a su equipo y traza estrategias elecciones SDE
Siguen las tensiones por el territorio Esequibo, tras convocatoria al referéndum - venezuela comenta en Siguen las declaraciones cruzadas entre Venezuela y Guyana
Zoraya en Daneris Santana y Josefa Soto lideran campaña contra el dengue en barrio Vietnam, Los Mina
Geidy triunfel en CODEX anuncia apoyo a precandidato a diputado Gregorio Morrobel
Juan David Bidó peña en Organización anuncia protestas contra los «abusos» del Gobierno
Rafael Cruz en Motivos de suspensión y cancelación de licencia de conducir
zoritoler imol en Las Tragedias Migratorias del Mar Mediterráneo
zoritoler imol en De Cristóbal Colón hasta Joaquín Balaguer
zoritoler imol en Presentarán documental “Caamaño. Militar a Guerrillero” en el parque Independencia
zoritoler imol en P. RICO: Repatrian 44 de RD viajaban en yolas interceptadas costa oeste
zoritoler imol en Comunidad acoge con regocijo propuesta aspirante a diputado Henry Abreu
zoritoler imol en Destacan la Inteligencia Artificial como herramienta para personalizar el aprendizaje
zoritoler imol en Concluye diplomado sobre Derecho Migratorio Americano y Europeo
zoritoler imol en 3 excelentes motivos para emprender según Daniel Suero Alonso
zoritoler imol en Leandro González asegura PLD no ha fijado posición sobre SDN
zoritoler imol en EN VIVO: Audiencia preliminar caso Jean Alain Rodríguez
zoritoler imol en SDN: UMI anuncia apoyo a candidato diputado FP Víctor Pavón
zoritoler imol en Madonna en cuidados intensivos por infección bacteriana; suspende gira
zoritoler imol en Club Villa Faro agradece reconocimiento de la Unión Deportiva
zoritoler imol en Hospital Gautier egresa adolescente reimplanta mano amputada
zoritoler imol en Advierte abandono a comunidad del exterior marcará derrota PRM
zoritoler imol en Jóvenes reciben préstamos para sus emprendimientos en feria
zoritoler imol en Doce equipos participan en fogueo distrital; Halcones más destacados
zoritoler imol en FP pide JCE poner en agenda denuncias sobre compra de opositores
Wandy Casilla en «Wandy Casilla: El escultor que talla la historia de su cultura»
Wandy Casilla en «Wandy Casilla: El escultor que talla la historia de su cultura»
Gregorio Cisneros peralta en Asesinan a la influencer Chantal Jiménez
Dany LENDYS Doc en Padre Gregorio Alegria, un misionero español que ayuda a los necesitados
Guaji en «Fernando Mieses: un apasionado del deporte y un ser humano excepcionalmente amable»
Marylin en Sunilda Calderón: una líder comunitaria en busca de un cambio político real
Carlos asoraled en Como se eleva un caso a juicio en la Corte Penal Internacional
Geidy Oleaga en 18 de la Dirección Central FP apoyan precandidatura Morrobel a diputado
Carlos perez en TJ López sorprende sus fanáticos con nuevo tema «Pa’ prendela»
Fanny en Efecto Protector de la D3 contra las Virosis Respiratorias
Anelle P. Fdez. en Efecto Protector de la D3 contra las Virosis Respiratorias
Laiz en Efecto Protector de la D3 contra las Virosis Respiratorias
Chemo Jimenez en El pique del presidente
Maury en OPINION: Injustos comentarios sobre «tranque» en PRM NY
Robert Mercedes en Ve el doctor Lantigua sería una posible solución a crisis PRM-NY
spot_img
Lo Último Digital, es un periódico comprometido con la verdad, que informa con objetividad y responsabilidad para mantener a la sociedad bien informada.

SÍGUENOS

Contacto con: loultimodigital@gmail.com

Tel: 809-434-6895

@2025 - Todos los derechos reservados. Loultimodigital.com | Diseñado por Gelisweb.com | Política de Privacidad