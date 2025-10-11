SCJ amplía la regularización parcelaria y limita el deslinde a casos judiciales

Santo Domingo. – El Pleno de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) aprobó, durante su sesión núm. 24-2025 celebrada el 9 de octubre de 2025, la modificación del Reglamento para la Regularización Parcelaria y el Deslinde, con el objetivo de ampliar el alcance y aplicación de la regularización parcelaria en la República Dominicana.

El nuevo reglamento dispone que la regularización parcelaria será la regla general para individualizar una porción de parcela, mientras que el deslinde quedará reservado como una excepción aplicable únicamente en la etapa judicial, cuando sea necesario un proceso contradictorio.

La propuesta de modificación del Reglamento núm. 790-2022 fue sometida a un proceso de consulta pública entre el 19 de agosto y el 29 de septiembre de 2025, garantizando la participación de actores vinculados al sistema inmobiliario y catastral.

Entre las principales ventajas de la modificación se destacan:

Facilita el acceso a la propiedad inmobiliaria titulada, mediante la simplificación de requisitos para la regularización parcelaria.

Reserva el deslinde como figura contradictoria y excepcional, aplicable solo en casos litigiosos que requieran intervención judicial.

Incentiva el uso de la regularización parcelaria, fortaleciendo la cohesión social y jurídica del sistema inmobiliario nacional.

Asimismo, se introdujo un nuevo párrafo al artículo 6 de la Resolución núm. 790-2022, que establece que la anotación en el Registro Complementario del inmueble —que acredita que está siendo objeto de regularización parcelaria— tendrá una vigencia de un (1) año a partir de su registro.

Dicha anotación podrá ser cancelada por la aprobación o rechazo de los trabajos técnicos emitidos por la Dirección Regional de Mensuras Catastrales competente, o al vencimiento del plazo establecido.

El Pleno de la SCJ que aprobó esta resolución estuvo integrado por el presidente Henry Molina y los magistrados Manuel Ramón Herrera Carbuccia, Francisco Antonio Jerez Mena, Manuel Alexis Read Ortiz, Fran Euclides Soto Sánchez, Nancy Idelsa Salcedo Fernández, Justiniano Montero Montero, Anselmo Alejandro Bello Ferreras, Rafael Vásquez Goico, Vanessa Elizabeth Acosta Peralta, María Garabito Ramírez, Moisés Alfredo Ferrer Landrón y Francisco Antonio Ortega Polanco.