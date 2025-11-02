LA ALTAGRACIA: Dictan prisión preventiva a 3 supuestos narcos

HIGUEY, República Dominicana.- La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de La Altagracia impuso un año de prisión preventiva a tres supuestos integrantes de una red de narcotráfico internacional a la que le fueron ocupados 643 paquetes de cocaína y que fue desmantelada durante la Operación Leopardo.

Los imputados son Wilson Rafael Inirio, Rafael Torres y Daniela Stefanny Olaverría.

Al caso también están vinculados Moisés Severino Inirio, José Ignacio de Jesús Mota y Pedro Luis Cordero Espinal, quienes se encuentran prófugos.

Los fiscales Pedro Medina Quezada y José Manuel Calzado aportaron diferentes pruebas que llevaron a la jueza Mary Castillo Germán a imponer las medidas de coerción a los imputados.

Como resultado de las acciones de inteligencia, seguimiento y vigilancia, el Ministerio Público y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) ocuparon el cargamento de cocaína en la calle El Carmen esquina avenida Libertad, en el municipio San Rafael del Yuma.

Las autoridades incautaron 5 inmuebles, una lancha de recreo, un fusil AR-15, dos escopetas 12, dos revólveres, dos pistolas, seis motocicletas y seis vehículos. También, RD$1,769,400 y US$159,698.

El alijo ocupado en San Rafael del Yuma el pasado 18 de octubre está vinculado a otro de 993 kilogramos confiscados en abril en una embarcación anclada en un puerto turístico de La Altagracia y que, a su vez, estaba relacionado con una poderosa estructura criminal de narcotráfico encabezada por el serbio Nikola Boros y/o Antun Mrdeza, buscado por la Interpol.