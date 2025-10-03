Opinión

Desaparecer la impunidad: larga lista de lo no concluido

redacción
Por: redacción
0
EL AUTOR es presidente del Frente Civil y Social. Reside en Santo

Por Isaías Ramos

“Nunca me fue tan necesario como hoy el tener salud, corazón y juicio; hoy que hombres sin juicio y sin corazón conspiran contra la salud de la Patria.” — Juan Pablo Duarte, carta a F. M. del Monte, Caracas, 1865.

El presidente Luis Abinader proclamó esta semana en LA Semanal con la Prensa: “no aceptamos actos de corrupción” y “vamos a desaparecer la impunidad”. Suena heroico en titulares y conveniente en la coyuntura, pero al contrastarlo con los expedientes vivos desde 2020, la foto es menos épica: abundan anuncios y espectáculos en el Ministerio Público, pero escasean las sentencias firmes y las recuperaciones efectivas con nombre y monto.

SeNaSa, INTRANT, INABIE, jeringuillas sobrevaluadas, la Lotería Nacional y casos emblemáticos como Antipulpo, Coral, Medusa y Falcón están en tribunales, pero el saldo real sigue siendo aplazamientos, dilaciones y arreglos de aposentos.

Mientras tanto, la percepción internacional coloca al país con 36/100 en el CPI 2024, en el puesto 104 de 180 naciones. Se vende un discurso de transparencia mientras la impunidad sigue respirando en los pasillos del poder.

No es la primera vez que vivimos este teatro.

En 1996, Leonel Fernández denunciaba antes de ser presidente que la corrupción “se llevaba” RD$30 mil millones al año, más que el presupuesto nacional que apenas era de RD$26 mil millones, y luego como gobernante prometió: “en este gobierno no habrá ni un solo corrupto… porque lo vamos a siquitrillar”. En 2016, Danilo Medina preguntó con cinismo: “¿Cuál corrupción?”. Y en 2025, Abinader promete que la va a “desaparecer”. Tres décadas, tres frases y un mismo resultado: el sistema sigue intacto.

Lo más doloroso es que todos los gobernantes que han representado esta partidocracia han actuado con cinismo y burla frente al pueblo dominicano, repitiendo promesas que nunca cumplirán mientras blindan los privilegios de sus círculos de poder.

Esta partidocracia ha convertido al Estado en botín: abandonaron el campo, abrieron fronteras, entregaron recursos mineros, privatizaron playas, endeudaron generaciones futuras y repartieron bienes públicos entre amigos.

No solo roban dinero: nos roban el futuro y nuestra dignidad como nación.

¿Vamos a permitir que desaparezca la patria? Si la ciudadanía permanece indiferente, nos esperan escenarios de caos y colapso institucional como los que destruyeron a Haití, empobrecieron a Cuba y hundieron a Venezuela.

Desaparecer la impunidad requiere hechos medibles: sentencias firmes, decomisos efectivos, inhabilitaciones, recuperación del dinero robado, auditorías que conduzcan a sanciones y un sistema de justicia independiente que funcione para el pueblo, no para la partidocracia.

En el Frente Cívico y Social creemos que la salud cívica no se logra con odio; la salud no es el odio, es la organización cívica. No se logra esperando milagros de la política, sino construyendo ciudadanía activa.

El reto está en nosotros, los ciudadanos. Debemos unirnos y empoderarnos para retirar del poder a quienes han demostrado ser incapaces de gobernar con dignidad. Levantar un verdadero Estado social y democrático de derecho, donde reine el orden, la justicia, la paz, la seguridad, el bienestar y la igualdad de oportunidades.

Un país que devuelva a cada dominicano lo que es suyo: la esperanza de un futuro mejor.

Cuando nuestros hijos nos pregunten qué hicimos por esta tierra, que podamos responder con orgullo: lo dimos todo para salvar la patria.

¡Despierta, RD! Dios, Patria y Libertad.

spot_img
Artículo anterior
Los mea culpa
Artículo siguiente
Compras y contrataciones en el sector salud
redacción
redacciónhttps://loultimodigital.com/
ARTÍCULOS RELACIONADOS

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img
0FansMe gusta
0SeguidoresSeguir
51SeguidoresSeguir
0SeguidoresSeguir
1,960SuscriptoresSuscribirte
- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img

Más popular

Cargar más

Comentarios Recientes

Francisco en David Collado y Leonel Fernández lideran sondeo electoral en WhatsApp
Ramón Mercedes en Reconocimiento de los Derechos de la Persona ante la Corte Penal Internacional
Cocodrilo en Obispos Haití ven hay abuso contra connacionales en RD
Ramón De Los Santos en Noemí Matos resalta la trayectoria de César Tavárez en el PLD y su candidatura al Comité Central
HECTOR ROMERO en Dio Astacio y el Nuevo Santo Domingo Este
Belkis Estrella en Surun interpone recurso de reconsideración en contra Estación de Combustibles en SDE
Colón hunde a la Alcaldía SDE al decir que se han comprado contenedores con dinero de aportes. – Gala Oriental en Jesús Colón: La mitad de los contenedores se han comprado con dinero aportado por personas interesadas en resolver el problema de los desechos sólidos
Roberto J Guerra en Es dominicano principal líder ocupación universidad Columbia
Liga las palmas en Lobos campeones de la quinta temporada de la LVP
jose en La Serpiente y Don Dinero
Anthony perez en OPINION: La elección por encuestas
César Rincón Tejeda en Juan Rosa agradece a su equipo y traza estrategias elecciones SDE
Siguen las tensiones por el territorio Esequibo, tras convocatoria al referéndum - venezuela comenta en Siguen las declaraciones cruzadas entre Venezuela y Guyana
Zoraya en Daneris Santana y Josefa Soto lideran campaña contra el dengue en barrio Vietnam, Los Mina
Geidy triunfel en CODEX anuncia apoyo a precandidato a diputado Gregorio Morrobel
Juan David Bidó peña en Organización anuncia protestas contra los «abusos» del Gobierno
Rafael Cruz en Motivos de suspensión y cancelación de licencia de conducir
zoritoler imol en Las Tragedias Migratorias del Mar Mediterráneo
zoritoler imol en De Cristóbal Colón hasta Joaquín Balaguer
zoritoler imol en Presentarán documental “Caamaño. Militar a Guerrillero” en el parque Independencia
zoritoler imol en P. RICO: Repatrian 44 de RD viajaban en yolas interceptadas costa oeste
zoritoler imol en Comunidad acoge con regocijo propuesta aspirante a diputado Henry Abreu
zoritoler imol en Destacan la Inteligencia Artificial como herramienta para personalizar el aprendizaje
zoritoler imol en Concluye diplomado sobre Derecho Migratorio Americano y Europeo
zoritoler imol en 3 excelentes motivos para emprender según Daniel Suero Alonso
zoritoler imol en Leandro González asegura PLD no ha fijado posición sobre SDN
zoritoler imol en EN VIVO: Audiencia preliminar caso Jean Alain Rodríguez
zoritoler imol en SDN: UMI anuncia apoyo a candidato diputado FP Víctor Pavón
zoritoler imol en Madonna en cuidados intensivos por infección bacteriana; suspende gira
zoritoler imol en Club Villa Faro agradece reconocimiento de la Unión Deportiva
zoritoler imol en Hospital Gautier egresa adolescente reimplanta mano amputada
zoritoler imol en Advierte abandono a comunidad del exterior marcará derrota PRM
zoritoler imol en Jóvenes reciben préstamos para sus emprendimientos en feria
zoritoler imol en Doce equipos participan en fogueo distrital; Halcones más destacados
zoritoler imol en FP pide JCE poner en agenda denuncias sobre compra de opositores
Wandy Casilla en «Wandy Casilla: El escultor que talla la historia de su cultura»
Wandy Casilla en «Wandy Casilla: El escultor que talla la historia de su cultura»
Gregorio Cisneros peralta en Asesinan a la influencer Chantal Jiménez
Dany LENDYS Doc en Padre Gregorio Alegria, un misionero español que ayuda a los necesitados
Guaji en «Fernando Mieses: un apasionado del deporte y un ser humano excepcionalmente amable»
Marylin en Sunilda Calderón: una líder comunitaria en busca de un cambio político real
Carlos asoraled en Como se eleva un caso a juicio en la Corte Penal Internacional
Geidy Oleaga en 18 de la Dirección Central FP apoyan precandidatura Morrobel a diputado
Carlos perez en TJ López sorprende sus fanáticos con nuevo tema «Pa’ prendela»
Fanny en Efecto Protector de la D3 contra las Virosis Respiratorias
Anelle P. Fdez. en Efecto Protector de la D3 contra las Virosis Respiratorias
Laiz en Efecto Protector de la D3 contra las Virosis Respiratorias
Chemo Jimenez en El pique del presidente
Maury en OPINION: Injustos comentarios sobre «tranque» en PRM NY
Robert Mercedes en Ve el doctor Lantigua sería una posible solución a crisis PRM-NY
spot_img
Lo Último Digital, es un periódico comprometido con la verdad, que informa con objetividad y responsabilidad para mantener a la sociedad bien informada.

SÍGUENOS

Contacto con: loultimodigital@gmail.com

Tel: 809-434-6895

@2025 - Todos los derechos reservados. Loultimodigital.com | Diseñado por Gelisweb.com | Política de Privacidad