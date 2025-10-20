Vaticano pide justicia, libertad y Derechos Humanos Venezuela

CIUDAD DEL VATICANO.- El secretario de Estado del Vaticano, cardenal Pietro Parolin, exhortó este lunes a Venezuela a construir su futuro sobre los valores de la justicia, la verdad, la libertad y el respeto a los derechos humanos. El mensaje se produjo durante la misa de acción de gracias por la canonización de los primeros santos venezolanos, José Gregorio Hernández y la madre María Carmen Rendiles, celebrada en la Basílica de San Pedro.

Parolin centró su homilía en en el pasaje de la muerte a la vida a través de la palabra de Dios: “Tu oscuridad se volverá mediodía si escuchas las palabras del Señor que te llama a abrir las prisiones injustas, hacer saltar los cerrojos de los cepos, dejar libres a los oprimidos, romper todos los cepos. Sólo así, querida Venezuela, podrás responder a tu vocación de paz si la construyes sobre los cimientos de la justicia, de la verdad, de la libertad y del amor, del respeto a los derechos humanos, generando espacios de encuentro y de convivencia democrática”, expresó Parolin ante autoridades eclesiásticas, diplomáticas y peregrinos venezolanos.

CANONIZACION JOSE GREGORIO

La canonización de José Gregorio Hernández y la madre María Carmen Rendiles fue celebrada en la Basílica de San Pedro, con un llamado a la reconciliación y la esperanza para Venezuela

El cardenal, quien se desempeñó como nuncio apostólico en Caracas entre 2009 y 2013, destacó el carácter ejemplar de los nuevos santos. Recordó que tanto José Gregorio Hernández como la madre Carmen Rendiles encarnaron el servicio y la fe en contextos de adversidad. “La canonización de José Gregorio Hernández y de la Madre Carmen es un kairos, es decir, un momento oportuno para emprender este camino. No lo dejen, queridos hermanos, no lo dejen pasar inútilmente. Los nuevos santos intercedan para que todos ustedes puedan seguir adelante con esperanza y empeño. La Virgen de Coromoto, San José Gregorio y Santa Madre Carmen, oren por nosotros y así sea», añadió.

El mensaje de Parolin fue acompañado por las palabras del papa León XIV, quien un día antes había presidido la canonización de los santos venezolanos junto a otras figuras de distintas partes del mundo. En un encuentro con los peregrinos celebrado este lunes, el pontífice pidió que los fieles venezolanos sigan el ejemplo de los nuevos santos como guía para afrontar las dificultades cotidianas.