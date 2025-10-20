Trump: Ucrania será destruida si no acepta condiciones de Rusia

WASHINGTON.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habría advertido a su homólogo ucraniano Volodímir Zelenski que Rusia podría “destruir” su país si no accede a los términos impuestos por Moscú para poner fin a la guerra, informó este domingo el diario británico Financial Times.

De acuerdo con el rotativo, la advertencia tuvo lugar durante una tensa reunión en la Casa Blanca el pasado viernes, cuando Zelenski solicitó más ayuda militar —incluyendo misiles Tomahawk— para reforzar las defensas ucranianas.

UN ENCUENTRO VOLATIL

Fuentes citadas por el FT describieron el encuentro como “volátil” y señalaron que ambos mandatarios protagonizaron un “intercambio de gritos”, mientras Trump “maldijo repetidamente” durante la conversación.

Según el informe, el presidente estadounidense interrumpió a Zelenski en varias ocasiones, apartó con brusquedad los mapas del frente de batalla y le sugirió entregar la región del Donbás al presidente ruso Vladímir Putin.

El diario indicó que Trump hizo referencia a una conversación telefónica mantenida con el líder del Kremlin el día anterior.

REDUCIR TENSIONES CON MOSCU

Tras la reunión, Zelenski declaró que ambos coincidieron en la necesidad de reducir tensiones con Moscú, aunque no descartaron la posibilidad de nuevos ataques.

El mandatario ucraniano explicó que abordaron cuestiones militares y diplomáticas, como la defensa aérea, el uso de armas de largo alcance y las perspectivas para una eventual negociación de paz.

Pese a mantener públicamente un tono conciliador, el Financial Times asegura que, en privado, Trump le advirtió a Zelenski que estaba “perdiendo la guerra” y que debía elegir entre llegar a un acuerdo o arriesgarse a la destrucción de Ucrania.

“Si Putin quiere, te destruirá”, habría dicho el presidente estadounidense.