Polémica por video urbano en escuela de Invivienda

Santo Domingo Este. – El pasado sábado 7 de septiembre, las artistas urbanas Shupamela y Menor Queense grabaron un video musical en la escuela Lilian Portalatín Sosa, ubicada en el sector Invivienda, generando controversia en la opinión pública.

De acuerdo con el vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira, las personas que realizaron la filmación acudieron al portero del plantel escolar y aseguraron contar con un permiso para utilizar las instalaciones.

La escuela imparte docencia bajo la modalidad para adultos, con clases presenciales los sábados y domingos, por lo que en el momento de la grabación no se desarrollaban actividades escolares regulares.

Las autoridades educativas y policiales investigan las circunstancias en que se autorizó la filmación, a fin de determinar si existió alguna irregularidad en el uso del centro educativo.