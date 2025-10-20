Internacionales

Petro alerta a Donald Trump de un «doble fracaso» a la vista

redacción
Por: redacción
Donald Trump y Gustavo Petro

BOGOTA.- El presidente de Colombia, Gustavo Petro, alertó este lunes a su par estadounidense, Donald Trump, sobre la posibilidad de un «doble fracaso» de Washington por su hostil política antidrogas en el Caribe y la arremetida frontal contra Venezuela, «para conseguir barato el petróleo».

En su criterio, la estrategia de EE.UU. de juntar «la mal llamada guerra contra las drogas» con «la búsqueda real del petróleo», mediante ataques contra Venezuela, «es un doble fracaso».

«Fracasa la ‘guerra contra las drogas’ porque nunca debió ser del dominio de policías y militares, sino de la salud pública, y fracasa el petróleo porque si seguimos por su senda codiciosa, se acaba la vida», escribió Petro en redes sociales.

Las palabras de Petro anteceden una tensa jornada. La víspera, EE.UU. puso sobre la mesa la posibilidad de imponer más aranceles contra Colombia. La amenaza llegó después de que Trump acusara sin pruebas a su par suramericano de ser «un líder del narcotráfico».

ESCALADA DE TENSIONES

La escalada del fin de semana llegó a puntos inéditos tras un nuevo ataque de EE.UU. en aguas caribeñas. El suceso, que se ha vuelto cada vez más frecuente desde el despliegue norteamericano en la zona, marcó un punto de inflexión porque esta vez hay sobrevivientes: uno de nacionalidad colombiana y otro ecuatoriano.

«Los dos terroristas supervivientes están siendo devueltos a sus países de origen, Ecuador y Colombia, para ser detenidos y juzgados», publicó Trump en Truth Social, comunicando que el país norteamericano destruyó «un enorme submarino narcotraficante que navegaba hacia Estados Unidos por una conocida ruta de tránsito del narcotráfico».

Tras la noticia, Petro escribió en redes sociales.: «Recibimos al colombiano detenido en el narco submarino, nos alegra que esté vivo y será procesado de acuerdo a las leyes».

CALIFICA DE «ASESINATOS» OPERACIONES EU

Las operaciones letales de EE.UU., que ya llegan a siete y han dejado al menos 32 fallecidos, han sido calificadas por el mandatario colombiano como «asesinatos», puesto que considera que se hace un uso de la fuerza desproporcional en presuntos operativos de interdicción de drogas, lo que resulta violatorio del derecho internacional.

El analista político Ramón Jimeno resalta que el intento de Petro de reducir la dependencia de EE.UU. y de acercarse a China y Rusia incomoda a Donald Trump.

redacción
redacciónhttps://loultimodigital.com/
