Opinión

Los orígenes de la división de la isla de Santo Domingo

prensa
Por: prensa
0

Por Roberto Veras

Las devastaciones de Osorio entre 1605 y 1606 marcaron un punto de inflexión en la historia de la isla de Santo Domingo. Con la orden de despoblar varias villas del norte y oeste, se dejaron vastos territorios abandonados que rápidamente se convirtieron en un escenario atractivo para extranjeros. La intención de la Corona española era evitar el contrabando, pero paradójicamente abrió la puerta a una ocupación extranjera inesperada.

Aprovechando esos espacios vacíos, aventureros franceses e ingleses comenzaron a frecuentar la parte occidental de la isla. Estos piratas y corsarios encontraron en el comercio ilegal y en la explotación de los recursos una oportunidad invaluable. La falta de vigilancia efectiva por parte de los españoles facilitó que poco a poco fueran estableciéndose con mayor firmeza.

Uno de los elementos que más atrajo a los europeos fue la gran cantidad de reses cimarronas que se multiplicaban sin control en las zonas despobladas. Estos animales se habían reproducido en libertad tras la salida de los españoles y ofrecían un recurso abundante. La piel de las reses era particularmente codiciada en el comercio internacional, lo que motivó aún más la permanencia de los extranjeros en la región.

El comercio de pieles se convirtió así en la primera fuente de riqueza para los asentamientos informales de franceses y otros aventureros. Este negocio no solo les permitía sobrevivir, sino también consolidar relaciones con comerciantes europeos interesados en mercancías baratas y fáciles de obtener. Así, se establecieron las bases económicas de lo que más tarde sería una colonia próspera.

Mientras tanto, la población española permanecía más concentrada en la parte oriental de la isla, donde se centraban las principales ciudades bajo control de la Corona. Esta situación fue creando de manera natural una división territorial y cultural entre dos comunidades diferentes: los españoles al este y los franceses en expansión al oeste.

Los asentamientos franceses comenzaron primero en islas cercanas, como la Tortuga, donde piratas y filibusteros crearon refugios seguros. Desde allí, se lanzaron a ocupar de manera más decidida el territorio occidental de La Española. Estos primeros núcleos de población serían el germen de una nueva identidad colonial distinta de la hispana.

Con el tiempo, los franceses establecieron estructuras más organizadas, pasando de simples campamentos de aventureros a colonias agrícolas y comerciales. Su consolidación fue inevitable, pues contaban con el respaldo indirecto de su metrópoli y con un comercio más dinámico que el estancado sistema español.

La falta de presencia española en esas regiones favoreció que los franceses impusieran su dominio de facto. Así, la parte occidental de la isla dejó de ser una tierra de nadie y pasó a constituirse en una colonia en formación. El vacío dejado por la despoblación se llenó con nuevos pobladores, que aportaron una visión distinta de explotación económica.

Estos procesos históricos sentaron las bases de la futura división política de la isla en dos colonias: la española al este y la francesa al oeste. La diferencia de intereses, prácticas económicas y formas de gobierno fue ahondando una separación que pronto sería reconocida internacionalmente.

Finalmente, de estos asentamientos franceses surgió lo que con el tiempo se convertiría en Haití, la primera nación independiente de América Latina y el Caribe. Lo que comenzó como un refugio de aventureros y contrabandistas en territorios abandonados, se transformó en el origen de un país con identidad propia, nacido en el mismo suelo que España había renunciado a controlar eficazmente.

El deber de un hombre, es estar donde es más útil. ​

spot_img
Artículo anterior
‘Guam Killer’, el misil chino con capacidad nuclear inquieta a EU
Artículo siguiente
El dólar bajó 12 centavos; este martes era vendido a RD$62.42
prensa
prensahttps://loultimodigital.com/
ARTÍCULOS RELACIONADOS

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img
0FansMe gusta
0SeguidoresSeguir
51SeguidoresSeguir
0SeguidoresSeguir
1,960SuscriptoresSuscribirte
- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img

Más popular

Cargar más

Comentarios Recientes

Francisco en David Collado y Leonel Fernández lideran sondeo electoral en WhatsApp
Ramón Mercedes en Reconocimiento de los Derechos de la Persona ante la Corte Penal Internacional
Cocodrilo en Obispos Haití ven hay abuso contra connacionales en RD
Ramón De Los Santos en Noemí Matos resalta la trayectoria de César Tavárez en el PLD y su candidatura al Comité Central
HECTOR ROMERO en Dio Astacio y el Nuevo Santo Domingo Este
Belkis Estrella en Surun interpone recurso de reconsideración en contra Estación de Combustibles en SDE
Colón hunde a la Alcaldía SDE al decir que se han comprado contenedores con dinero de aportes. – Gala Oriental en Jesús Colón: La mitad de los contenedores se han comprado con dinero aportado por personas interesadas en resolver el problema de los desechos sólidos
Roberto J Guerra en Es dominicano principal líder ocupación universidad Columbia
Liga las palmas en Lobos campeones de la quinta temporada de la LVP
jose en La Serpiente y Don Dinero
Anthony perez en OPINION: La elección por encuestas
César Rincón Tejeda en Juan Rosa agradece a su equipo y traza estrategias elecciones SDE
Siguen las tensiones por el territorio Esequibo, tras convocatoria al referéndum - venezuela comenta en Siguen las declaraciones cruzadas entre Venezuela y Guyana
Zoraya en Daneris Santana y Josefa Soto lideran campaña contra el dengue en barrio Vietnam, Los Mina
Geidy triunfel en CODEX anuncia apoyo a precandidato a diputado Gregorio Morrobel
Juan David Bidó peña en Organización anuncia protestas contra los «abusos» del Gobierno
Rafael Cruz en Motivos de suspensión y cancelación de licencia de conducir
zoritoler imol en Las Tragedias Migratorias del Mar Mediterráneo
zoritoler imol en De Cristóbal Colón hasta Joaquín Balaguer
zoritoler imol en Presentarán documental “Caamaño. Militar a Guerrillero” en el parque Independencia
zoritoler imol en P. RICO: Repatrian 44 de RD viajaban en yolas interceptadas costa oeste
zoritoler imol en Comunidad acoge con regocijo propuesta aspirante a diputado Henry Abreu
zoritoler imol en Destacan la Inteligencia Artificial como herramienta para personalizar el aprendizaje
zoritoler imol en Concluye diplomado sobre Derecho Migratorio Americano y Europeo
zoritoler imol en 3 excelentes motivos para emprender según Daniel Suero Alonso
zoritoler imol en Leandro González asegura PLD no ha fijado posición sobre SDN
zoritoler imol en EN VIVO: Audiencia preliminar caso Jean Alain Rodríguez
zoritoler imol en SDN: UMI anuncia apoyo a candidato diputado FP Víctor Pavón
zoritoler imol en Madonna en cuidados intensivos por infección bacteriana; suspende gira
zoritoler imol en Club Villa Faro agradece reconocimiento de la Unión Deportiva
zoritoler imol en Hospital Gautier egresa adolescente reimplanta mano amputada
zoritoler imol en Advierte abandono a comunidad del exterior marcará derrota PRM
zoritoler imol en Jóvenes reciben préstamos para sus emprendimientos en feria
zoritoler imol en Doce equipos participan en fogueo distrital; Halcones más destacados
zoritoler imol en FP pide JCE poner en agenda denuncias sobre compra de opositores
Wandy Casilla en «Wandy Casilla: El escultor que talla la historia de su cultura»
Wandy Casilla en «Wandy Casilla: El escultor que talla la historia de su cultura»
Gregorio Cisneros peralta en Asesinan a la influencer Chantal Jiménez
Dany LENDYS Doc en Padre Gregorio Alegria, un misionero español que ayuda a los necesitados
Guaji en «Fernando Mieses: un apasionado del deporte y un ser humano excepcionalmente amable»
Marylin en Sunilda Calderón: una líder comunitaria en busca de un cambio político real
Carlos asoraled en Como se eleva un caso a juicio en la Corte Penal Internacional
Geidy Oleaga en 18 de la Dirección Central FP apoyan precandidatura Morrobel a diputado
Carlos perez en TJ López sorprende sus fanáticos con nuevo tema «Pa’ prendela»
Fanny en Efecto Protector de la D3 contra las Virosis Respiratorias
Anelle P. Fdez. en Efecto Protector de la D3 contra las Virosis Respiratorias
Laiz en Efecto Protector de la D3 contra las Virosis Respiratorias
Chemo Jimenez en El pique del presidente
Maury en OPINION: Injustos comentarios sobre «tranque» en PRM NY
Robert Mercedes en Ve el doctor Lantigua sería una posible solución a crisis PRM-NY
spot_img
Lo Último Digital, es un periódico comprometido con la verdad, que informa con objetividad y responsabilidad para mantener a la sociedad bien informada.

SÍGUENOS

Contacto con: loultimodigital@gmail.com

Tel: 809-434-6895

@2025 - Todos los derechos reservados. Loultimodigital.com | Diseñado por Gelisweb.com | Política de Privacidad