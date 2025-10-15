Opinión

Los dueños de las calles y el caos sobre dos ruedas

redacción
Por: redacción
0
La autora es periodista. Reside en Baní

POR LUISANA LORA

En cada esquina del país, el sonido de un motor se ha vuelto el fondo musical de la vida cotidiana. Pero detrás del ruido y la velocidad, hay una realidad que se nos ha ido de las manos: los motociclistas se han convertido en protagonistas y muchas veces, en víctimas o verdugos de una tragedia nacional que no cesa.

Las cifras son estremecedoras. En los primeros cinco meses del presente año, 616 personas han perdido la vida en accidentes de tránsito vinculados a motocicletas. Y el año pasado, el 70% de las muertes en las vías involucraron estos vehículos de dos ruedas: 1,393 hombres y 124 mujeres. Detrás de cada número hay un rostro, una familia rota, una historia que no llegó a destino.

Mientras tanto, más de dos millones de motores circulan sin registro, sin placa y sin control, como un ejército informal sobre ruedas que desafía las normas y la autoridad. ¿Cómo exigir respeto a la ley cuando el propio sistema no puede ni siquiera identificar a quienes la violan?

El Plan Nacional de Regulación de Motocicletas, lanzado en 2012 con grandes expectativas, lleva cuatro años estancado. Cuatro años en los que la inacción estatal se ha traducido en sangre, dolor y miedo en las calles. Esa parálisis es más que una falla administrativa: es una irresponsabilidad que tiene consecuencias mortales.

Pero la tragedia no se limita a los accidentes. Entre enero y julio de 2025, se han registrado 33,295 robos, con violencia y sin ella, cometidos mayormente por personas que se desplazaban en motocicletas. Es decir, el motor no solo se ha convertido en un símbolo de movilidad popular, sino también —lamentablemente— en una herramienta para el crimen.

Este ecosistema desbordado de dos ruedas se ha ganado, además, el despreciable mérito de ser el escenario de los mayores irrespetos y transgresiones a las normas de tránsito: motoristas en vías contrarias, sin casco, con tres pasajeros, o sobre las aceras.

Todo eso erosiona el valor y el vigor de la ley, y nos deja frente a una sociedad donde el desorden se normaliza y la autoridad se diluye.

Ya no basta con campañas de concienciación. Es momento de acciones reales, de controles efectivos y de políticas coherentes que aborden el fenómeno desde la raíz: regulación, educación vial, persecución del delito y respeto a las normas.

Porque mientras el Estado mira hacia otro lado, las calles siguen siendo un campo minado de tragedias sobre dos ruedas… y cada día que pasa, ese sonido de motor que oímos a lo lejos puede ser el anuncio de otra vida perdida.

spot_img
Artículo anterior
La Loto y el burro político
Artículo siguiente
De Trump a Petro: “Man… that guy hits hard… “y mi amigui Uribe lo sabía”
redacción
redacciónhttps://loultimodigital.com/
ARTÍCULOS RELACIONADOS

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img
0FansMe gusta
0SeguidoresSeguir
51SeguidoresSeguir
0SeguidoresSeguir
1,990SuscriptoresSuscribirte
- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img

Más popular

Cargar más

Comentarios Recientes

Luis NOVA en Bloque Social Demócrata proclama a Leonel Fernández candidato presidencial
M en Homenaje a Franklin Guerrero: la cámara que nunca calla
Francisco en David Collado y Leonel Fernández lideran sondeo electoral en WhatsApp
Ramón Mercedes en Reconocimiento de los Derechos de la Persona ante la Corte Penal Internacional
Cocodrilo en Obispos Haití ven hay abuso contra connacionales en RD
Ramón De Los Santos en Noemí Matos resalta la trayectoria de César Tavárez en el PLD y su candidatura al Comité Central
HECTOR ROMERO en Dio Astacio y el Nuevo Santo Domingo Este
Belkis Estrella en Surun interpone recurso de reconsideración en contra Estación de Combustibles en SDE
Colón hunde a la Alcaldía SDE al decir que se han comprado contenedores con dinero de aportes. – Gala Oriental en Jesús Colón: La mitad de los contenedores se han comprado con dinero aportado por personas interesadas en resolver el problema de los desechos sólidos
Roberto J Guerra en Es dominicano principal líder ocupación universidad Columbia
Liga las palmas en Lobos campeones de la quinta temporada de la LVP
jose en La Serpiente y Don Dinero
Anthony perez en OPINION: La elección por encuestas
César Rincón Tejeda en Juan Rosa agradece a su equipo y traza estrategias elecciones SDE
Siguen las tensiones por el territorio Esequibo, tras convocatoria al referéndum - venezuela comenta en Siguen las declaraciones cruzadas entre Venezuela y Guyana
Zoraya en Daneris Santana y Josefa Soto lideran campaña contra el dengue en barrio Vietnam, Los Mina
Geidy triunfel en CODEX anuncia apoyo a precandidato a diputado Gregorio Morrobel
Juan David Bidó peña en Organización anuncia protestas contra los «abusos» del Gobierno
Rafael Cruz en Motivos de suspensión y cancelación de licencia de conducir
zoritoler imol en Las Tragedias Migratorias del Mar Mediterráneo
zoritoler imol en De Cristóbal Colón hasta Joaquín Balaguer
zoritoler imol en Presentarán documental “Caamaño. Militar a Guerrillero” en el parque Independencia
zoritoler imol en P. RICO: Repatrian 44 de RD viajaban en yolas interceptadas costa oeste
zoritoler imol en Comunidad acoge con regocijo propuesta aspirante a diputado Henry Abreu
zoritoler imol en Destacan la Inteligencia Artificial como herramienta para personalizar el aprendizaje
zoritoler imol en Concluye diplomado sobre Derecho Migratorio Americano y Europeo
zoritoler imol en 3 excelentes motivos para emprender según Daniel Suero Alonso
zoritoler imol en Leandro González asegura PLD no ha fijado posición sobre SDN
zoritoler imol en EN VIVO: Audiencia preliminar caso Jean Alain Rodríguez
zoritoler imol en SDN: UMI anuncia apoyo a candidato diputado FP Víctor Pavón
zoritoler imol en Madonna en cuidados intensivos por infección bacteriana; suspende gira
zoritoler imol en Club Villa Faro agradece reconocimiento de la Unión Deportiva
zoritoler imol en Hospital Gautier egresa adolescente reimplanta mano amputada
zoritoler imol en Advierte abandono a comunidad del exterior marcará derrota PRM
zoritoler imol en Jóvenes reciben préstamos para sus emprendimientos en feria
zoritoler imol en Doce equipos participan en fogueo distrital; Halcones más destacados
zoritoler imol en FP pide JCE poner en agenda denuncias sobre compra de opositores
Wandy Casilla en «Wandy Casilla: El escultor que talla la historia de su cultura»
Wandy Casilla en «Wandy Casilla: El escultor que talla la historia de su cultura»
Gregorio Cisneros peralta en Asesinan a la influencer Chantal Jiménez
Dany LENDYS Doc en Padre Gregorio Alegria, un misionero español que ayuda a los necesitados
Guaji en «Fernando Mieses: un apasionado del deporte y un ser humano excepcionalmente amable»
Marylin en Sunilda Calderón: una líder comunitaria en busca de un cambio político real
Carlos asoraled en Como se eleva un caso a juicio en la Corte Penal Internacional
Geidy Oleaga en 18 de la Dirección Central FP apoyan precandidatura Morrobel a diputado
Carlos perez en TJ López sorprende sus fanáticos con nuevo tema «Pa’ prendela»
Fanny en Efecto Protector de la D3 contra las Virosis Respiratorias
Anelle P. Fdez. en Efecto Protector de la D3 contra las Virosis Respiratorias
Laiz en Efecto Protector de la D3 contra las Virosis Respiratorias
Chemo Jimenez en El pique del presidente
Maury en OPINION: Injustos comentarios sobre «tranque» en PRM NY
Robert Mercedes en Ve el doctor Lantigua sería una posible solución a crisis PRM-NY
spot_img
Lo Último Digital, es un periódico comprometido con la verdad, que informa con objetividad y responsabilidad para mantener a la sociedad bien informada.

SÍGUENOS

Contacto con: loultimodigital@gmail.com

Tel: 809-434-6895

@2025 - Todos los derechos reservados. Loultimodigital.com | Diseñado por Gelisweb.com | Política de Privacidad