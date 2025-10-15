Jueza impone coerción a 11 policías por muerte de cinco civiles

Santiago, RD. – La jueza de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Judicial de Santiago, Yerixa Cabral, impuso medidas de coerción contra once agentes de la Policía Nacional acusados de estar implicados en la muerte a tiros de cinco civiles ocurrida en esta ciudad.

De los once imputados, cuatro cumplirán tres meses de prisión preventiva, mientras que los otros siete fueron favorecidos con garantía económica y deberán cumplir con restricciones judiciales.

Los agentes que permanecerán en prisión preventiva son el sargento Hairo Mateo Morillo, el segundo teniente Domingo de los Santos Vargas, el sargento mayor Sócrates Fidel Féliz Féliz y el cabo Yohandy Encarnación.

Mientras tanto, los siete restantes deberán pagar una garantía económica de un millón de pesos a través de una compañía aseguradora, además de presentarse periódicamente ante las autoridades y cumplir con impedimento de salida del país.

Estos fueron identificados como los mayores Álvaro Paredes Paniagua y Hansel Michel Cuevas Carrasco; el capitán José Ignacio Gómez Rodríguez; los tenientes Geyser Francisco Álvarez Rodríguez y César Augusto Martínez Trinidad; y los rasos Adrián Miguel Villalona Pineda y José Octavio Jiménez Peña.

El grupo está siendo procesado por la muerte de cinco civiles, identificados como Elvis Antonio Martínez Rodríguez (Deivito), de 26 años; Julio Alberto Gómez (La Tabla), de 28; Carlos Enrique Guzmán Navarro (Charly o Charli Chasc), de 40; Edward Bernardo Peña Rodríguez, de 35; y José Vladimir Valerio Estévez, de 25 años.