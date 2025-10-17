INFOTEP: 45 años formando para transformar

(2-2)

Por Edwin de la Cruz, periodista y abogado

Más allá de los logros materiales, lo que distingue al INFOTEP en estos 45 años es su visión humanista y social. El profesor Rafael Santos Badía ha impulsado políticas de inclusión para personas con discapacidad, mujeres jefas de hogar y jóvenes en situación de vulnerabilidad, haciendo del INFOTEP una institución al servicio del ser humano, no solo del empleo, porque formar para el trabajo es también formar para la dignidad.

El impacto del INFOTEP se refleja en el tejido social dominicano. Cada aprendiz egresado representa una historia de superación y un aporte al desarrollo nacional. Su influencia se percibe en las empresas, en la productividad, en los hogares y en la autoestima del pueblo trabajador. Donde hay un técnico, hay esperanza; donde hay capacitación, hay progreso.

A lo largo de estas cuatro décadas y media, el INFOTEP ha demostrado que el desarrollo de una nación no se construye únicamente desde las aulas universitarias, sino también desde los talleres, los laboratorios, los centros de innovación y las manos que crean, reparan y producen.

Hoy, más que celebrar un aniversario, el INFOTEP celebra una misión cumplida y renovada: seguir formando para transformar. Porque en cada herramienta entregada, en cada certificado otorgado y en cada vida cambiada, se cumple su verdadera razón de ser: servir al país con trabajo, conocimiento y esperanza.

En lo personal, y tras varios años vinculado al INFOTEP, he sentido la gratificación de formar parte de una misión que verdaderamente transforma vidas. He sido testigo del cambio que provoca la capacitación: cómo una persona, sin importar su edad o condición, adquiere una herramienta que le acompañará toda la vida.

En cada aprendiz o participante que se supera, en cada sonrisa de quien logra un empleo o emprende un oficio, uno comprende que el trabajo en el INFOTEP es, más que institucional, una acción social profundamente humana.

Así, al celebrar su 45 aniversario, el INFOTEP reafirma su compromiso con el desarrollo integral del pueblo dominicano, recordándonos que la mejor inversión que puede hacer una nación es en su gente.

Sobre el autor:

Edwin de la Cruz es periodista y abogado. Se desempeña como encargado de Relaciones Públicas y Prensa del Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP) y de la Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos (CNTD). Es además productor de programas de televisión y del espacio motivacional “Edwin Inspira”, dedicado a promover la superación personal y el crecimiento humano.