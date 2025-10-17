Domínguez Brito pide al Senado frenar nuevo Código Procesal Penal

DISTRITO NACIONAL.– El dirigente político y ex procurador general de la República, Francisco Domínguez Brito, hizo un llamado urgente al presidente del Senado para detener el proceso de aprobación del nuevo Código Procesal Penal (CPP), al considerar que su discusión se está realizando de forma apresurada y sin la debida participación de los sectores involucrados.

Domínguez Brito explicó que la intención original, motivada por una sentencia del Tribunal Constitucional, era modificar artículos específicos del código vigente, no sustituirlo por completo. “Impulsar un nuevo código penal afectaría toda la jurisprudencia, la doctrina escrita y la tradición legal del país”, advirtió.

El exsenador por Santiago expresó su preocupación de que el nuevo CPP se esté conociendo “a la carrera”, cuando un código de esa magnitud requiere de uno, dos o hasta tres años de debates exhaustivos. “No es correcto. Lo ideal es aprobar formalmente lo que el Tribunal declaró inconstitucional y luego sí abocarnos a una reforma profunda, identificando los problemas reales del sistema penal, como su lentitud y alto costo”, manifestó.

Asimismo, enfatizó la necesidad de un proceso transparente e inclusivo, basado en el consenso. “Urge el diálogo, urge la concertación”, subrayó Domínguez Brito.

El también exdirector ejecutivo de FINJUS insistió en que el Senado debe detener la discusión del nuevo CPP y promover un debate nacional que permita fortalecer la justicia penal dominicana con la participación de todos los sectores sociales y jurídicos.