Germán de los Santos: 24 años después, aún espera ayuda

Por: Isidro Castillo

Chofer amputado solicita ayuda para prótesis y pensión en Guerra

Guerra, República Dominicana — Germán de los Santos, un ciudadano de 52 años y nativo de la comunidad La Pluma, en el municipio de Guerra, está solicitando apoyo urgente para obtener una prótesis y acceder a una pensión que le fue retirada por el sindicato local al que pertenecía.

De los Santos, quien trabajó durante años como chofer de vehículos pesados, sufrió un grave accidente laboral en el año 2001. Mientras vaciaba material con un camión, la estructura del vehículo hizo contacto con un cable de alta tensión de 7,400 voltios. Como consecuencia del impacto eléctrico, sufrió daños irreparables en una arteria y los médicos se vieron obligados a amputarle una pierna.

A pesar de su discapacidad, Germán ha continuado trabajando como soldador de maquinaria pesada para sostener a su familia. Sin embargo, el esfuerzo físico y la falta de una prótesis adecuada dificultan su movilidad y calidad de vida.

El afectado pertenecía al sindicato de camiones de su comunidad, pero denuncia que su pensión fue retirada sin una explicación clara, dejándolo sin el respaldo que por ley y trayectoria le corresponde.

Hoy, Germán de los Santos hace un llamado a las autoridades competentes, organizaciones sociales y personas solidarias para que le ayuden a conseguir una prótesis funcional y gestionar su pensión, a fin de mejorar su calidad de vida y recibir el reconocimiento por sus años de trabajo.

Cualquier institución o individuo interesado en colaborar puede comunicarse directamente con él o con líderes comunitarios de La Pluma, en Guerra.