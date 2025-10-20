¡Felicidades Ricardo Morel Valdez!

Santo Domingo Este. – Un día como hoy, en el corazón de Santo Domingo Este, nació Ricardo Morel Valdez, quien con el tiempo se convertiría en una figura querida por su comunidad y miembro destacado del equipo de LOULTIMODIGITAL.COM.

Sus familiares, amigos y colegas aprovechan esta fecha especial para enviarle sus más sinceras felicitaciones, deseándole salud, éxitos y muchas bendiciones.

Desde esta plataforma digital que tanto aprecia, ¡le decimos con orgullo y alegría: feliz cumpleaños, Ricardo! Que sigas cosechando logros personales y profesionales.