Internacionales

Ucrania ataca terminal petróleo rusa y provocó incendio masivo

redacción
Por: redacción
0

KIEV.- Las Fuerzas Armadas de Ucrania atacaron nuevamente una terminal petrolera en la ciudad de Feodosia, ubicada en la península de Crimea y bajo control de Rusia.

Según la versión de Kiev, el ataque provocó un incendio a gran escala en las instalaciones de la terminal de Morskoi Neftianoi, donde se vieron afectados 16 tanques de combustible que anteriormente habían salido ilesos de un bombardeo previo.

El Estado Mayor de la Defensa de Ucrania indicó que la terminal representa un “importante enlace logístico” para el suministro de combustible a las tropas rusas, con una capacidad de almacenamiento superior a 190.000 metros cúbicos.

INTENSIFICA ATAQUES

Las autoridades de Ucrania subrayaron que sus fuerzas han intensificado los ataques contra infraestructuras rusas vinculadas al petróleo y al gas durante los últimos meses, con el objetivo de impactar económicamente a Rusia y dificultar el suministro logístico del Ejército ruso, desplegado en suelo ucraniano desde la invasión iniciada en febrero de 2022.

En respuesta, el Ministerio de Defensa de Rusia comunicó a través de su canal oficial en Telegram que se registraron ataques en Crimea por parte de Ucrania durante las últimas dos noches, sin mencionar los daños causados a su infraestructura. Rusia dijo que las defensas antiaéreas derribaron, tan solo en la pasada noche, 59 drones ucranianos de ala fija sobre siete regiones de Rusia y la península de Crimea.

DESTRUCCION DRONES

El parte castrense detalla que 39 de estos aparatos fueron destruidos en cinco regiones fronterizas con Ucrania, cuatro sobre Crimea, tres sobre el mar Negro, doce en la región de Volgogrado y uno en la región de Oriol, estas dos últimas no colindantes con Ucrania. Como consecuencia de estos ataques, los aeropuertos de Volgogrado, Nizhni Nóvgorod, Nizhnikamsk y Ufá suspendieron temporalmente sus operaciones para garantizar la seguridad de los vuelos.

Estos episodios siguen a una serie de ataques ucranianos realizados la semana pasada, en los que Kiev empleó drones y misiles de largo alcance contra una planta de municiones en Sverdlov, situada en la región de Nizhni Nóvgorod, así como contra otra terminal petrolera y un importante depósito de armas detrás de las líneas rusas. Según el Estado Mayor ucraniano, el bombardeo sobre la planta de municiones causó múltiples explosiones y un incendio, afectando a unas instalaciones que abastecen a las fuerzas rusas con munición de aviación y artillería.

ARMAS DE FABRICACION UCRANIANA

El presidente Volodimir Zelensky, en declaraciones recogidas por medios internacionales, señaló que Ucrania ha recurrido principalmente a armas de desarrollo nacional para realizar estos ataques y que la industria armamentística del país está aumentando su capacidad pese a la mayor envergadura militar y económica de Rusia.

Aseguró que más del 40% de las armas utilizadas actualmente en el frente son de fabricación ucraniana o coproducidas con Ucrania; en 2023, la producción nacional entregó 2,4 millones de proyectiles al frente.

Añadió que el país ya ha iniciado acuerdos para exportar el excedente de su producción militar a Europa, Estados Unidos y Oriente Medio, y espera que estas ventas comiencen a finales de este año.

Según Zelensky, esto permitiría a Ucrania financiar la adquisición de sistemas sofisticados externos, como los sistemas de defensa aérea Patriot estadounidenses, para cubrir necesidades defensivas no satisfechas por la industria nacional.

spot_img
Artículo anterior
El pasaporte de EU sufre caída histórica y sale del ‘top 10’ mundial
Artículo siguiente
EU deporta exteniente coronel PN acusado narcotráfico en RD
redacción
redacciónhttps://loultimodigital.com/
ARTÍCULOS RELACIONADOS

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img
0FansMe gusta
0SeguidoresSeguir
51SeguidoresSeguir
0SeguidoresSeguir
1,990SuscriptoresSuscribirte
- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img

Más popular

Cargar más

Comentarios Recientes

Luis NOVA en Bloque Social Demócrata proclama a Leonel Fernández candidato presidencial
M en Homenaje a Franklin Guerrero: la cámara que nunca calla
Francisco en David Collado y Leonel Fernández lideran sondeo electoral en WhatsApp
Ramón Mercedes en Reconocimiento de los Derechos de la Persona ante la Corte Penal Internacional
Cocodrilo en Obispos Haití ven hay abuso contra connacionales en RD
Ramón De Los Santos en Noemí Matos resalta la trayectoria de César Tavárez en el PLD y su candidatura al Comité Central
HECTOR ROMERO en Dio Astacio y el Nuevo Santo Domingo Este
Belkis Estrella en Surun interpone recurso de reconsideración en contra Estación de Combustibles en SDE
Colón hunde a la Alcaldía SDE al decir que se han comprado contenedores con dinero de aportes. – Gala Oriental en Jesús Colón: La mitad de los contenedores se han comprado con dinero aportado por personas interesadas en resolver el problema de los desechos sólidos
Roberto J Guerra en Es dominicano principal líder ocupación universidad Columbia
Liga las palmas en Lobos campeones de la quinta temporada de la LVP
jose en La Serpiente y Don Dinero
Anthony perez en OPINION: La elección por encuestas
César Rincón Tejeda en Juan Rosa agradece a su equipo y traza estrategias elecciones SDE
Siguen las tensiones por el territorio Esequibo, tras convocatoria al referéndum - venezuela comenta en Siguen las declaraciones cruzadas entre Venezuela y Guyana
Zoraya en Daneris Santana y Josefa Soto lideran campaña contra el dengue en barrio Vietnam, Los Mina
Geidy triunfel en CODEX anuncia apoyo a precandidato a diputado Gregorio Morrobel
Juan David Bidó peña en Organización anuncia protestas contra los «abusos» del Gobierno
Rafael Cruz en Motivos de suspensión y cancelación de licencia de conducir
zoritoler imol en Las Tragedias Migratorias del Mar Mediterráneo
zoritoler imol en De Cristóbal Colón hasta Joaquín Balaguer
zoritoler imol en Presentarán documental “Caamaño. Militar a Guerrillero” en el parque Independencia
zoritoler imol en P. RICO: Repatrian 44 de RD viajaban en yolas interceptadas costa oeste
zoritoler imol en Comunidad acoge con regocijo propuesta aspirante a diputado Henry Abreu
zoritoler imol en Destacan la Inteligencia Artificial como herramienta para personalizar el aprendizaje
zoritoler imol en Concluye diplomado sobre Derecho Migratorio Americano y Europeo
zoritoler imol en 3 excelentes motivos para emprender según Daniel Suero Alonso
zoritoler imol en Leandro González asegura PLD no ha fijado posición sobre SDN
zoritoler imol en EN VIVO: Audiencia preliminar caso Jean Alain Rodríguez
zoritoler imol en SDN: UMI anuncia apoyo a candidato diputado FP Víctor Pavón
zoritoler imol en Madonna en cuidados intensivos por infección bacteriana; suspende gira
zoritoler imol en Club Villa Faro agradece reconocimiento de la Unión Deportiva
zoritoler imol en Hospital Gautier egresa adolescente reimplanta mano amputada
zoritoler imol en Advierte abandono a comunidad del exterior marcará derrota PRM
zoritoler imol en Jóvenes reciben préstamos para sus emprendimientos en feria
zoritoler imol en Doce equipos participan en fogueo distrital; Halcones más destacados
zoritoler imol en FP pide JCE poner en agenda denuncias sobre compra de opositores
Wandy Casilla en «Wandy Casilla: El escultor que talla la historia de su cultura»
Wandy Casilla en «Wandy Casilla: El escultor que talla la historia de su cultura»
Gregorio Cisneros peralta en Asesinan a la influencer Chantal Jiménez
Dany LENDYS Doc en Padre Gregorio Alegria, un misionero español que ayuda a los necesitados
Guaji en «Fernando Mieses: un apasionado del deporte y un ser humano excepcionalmente amable»
Marylin en Sunilda Calderón: una líder comunitaria en busca de un cambio político real
Carlos asoraled en Como se eleva un caso a juicio en la Corte Penal Internacional
Geidy Oleaga en 18 de la Dirección Central FP apoyan precandidatura Morrobel a diputado
Carlos perez en TJ López sorprende sus fanáticos con nuevo tema «Pa’ prendela»
Fanny en Efecto Protector de la D3 contra las Virosis Respiratorias
Anelle P. Fdez. en Efecto Protector de la D3 contra las Virosis Respiratorias
Laiz en Efecto Protector de la D3 contra las Virosis Respiratorias
Chemo Jimenez en El pique del presidente
Maury en OPINION: Injustos comentarios sobre «tranque» en PRM NY
Robert Mercedes en Ve el doctor Lantigua sería una posible solución a crisis PRM-NY
spot_img
Lo Último Digital, es un periódico comprometido con la verdad, que informa con objetividad y responsabilidad para mantener a la sociedad bien informada.

SÍGUENOS

Contacto con: loultimodigital@gmail.com

Tel: 809-434-6895

@2025 - Todos los derechos reservados. Loultimodigital.com | Diseñado por Gelisweb.com | Política de Privacidad