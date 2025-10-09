Sentencian a 30 años prisión a hombre mató expareja embarazada

SANTO DOMINGO.- El Tribunal Colegiado de San Cristóbal impuso la pena máxima de 30 años de prisión a un hombre hallado culpable de asesinar y descuartizar el pasado año a su expareja, quien al momento del crimen cursaba un embarazo de cuatro meses.

Se trata de José Osvaldo Cuevas (alias el Compa), hallado culpable del asesinato de Eduarda Díaz Guzmán en el mes de mayo del pasado año, luego de que la amenazara de muerte en varias ocasiones, de acuerdo con un comunicado del Ministerio Público.

Según la acusación, tras cometer el crimen, el ahora condenado se presentó en la Policía Nacional el viernes 24 de mayo del año 2024, alrededor de las 10:30 de la noche, donde confesó los hechos.

Parte de los restos fueron encontrados por las autoridades el 25 de mayo de 2025 dentro de una funda negra tirada en un monte cerca de donde residía el victimario en el sector La Conga de Ingenio Nuevo, de la provincia de San Cristóbal.

Después, al día siguiente, el 26 de mayo, los investigadores, una unidad canina y un médico forense en la continuación de la búsqueda, hallaron otras partes del cuerpo en lugares próximos.

De acuerdo con la denuncia del caso presentada por familiares de la víctima, el procesado previamente había amenazado de muerte a su expareja en varias ocasiones.

Mediante la denuncia se estableció que Cuevas había secuestrado a la mujer alrededor de las 9:32 de la noche del 23 de mayo de 2024 en momentos en que la víctima se dirigía a su lugar de trabajo en un hospital de San Cristóbal, al cual no llegó.