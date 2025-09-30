Santiago Rodríguez: Solicitarán prisión contra sacerdote imputado de abuso sexual

SANTIAGO DE LOS CABALLEROS.- La Fiscalía de Santiago Rodríguez solicitó la imposición de prisión preventiva, como medida de coerción, al sacerdote católico Anselmo Alejandro Peña Sánchez, imputado de abuso sexual.

Peña Sánchez fue arrestado tras denuncias públicas de varias víctimas que señalaron haber sido agredidas sexualmente por el imputado, entre ellas, dos mujeres que aseguraron haber sufrido abusos desde que eran menores de edad, específicamente a los 12 y 14 años, situación que se habría prolongado durante varios años.

El Ministerio Público está a la espera de que la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Judicial de Santiago Rodríguez fije la fecha de la audiencia.

Una de las víctimas formalizó su denuncia el pasado 12 de septiembre de 2025, relatando que fue agredida por Peña Sánchez desde los 14 años, hechos que dijo continuaron, incluso, durante su adultez.

Según su testimonio, conoció al imputado en el municipio Villa Los Almácigos, provincia de Santiago Rodríguez, cuando este se desempeñaba como párroco de la Iglesia Nuestra Señora del Carmen.

El sacerdote frecuentaba el hogar de la víctima y se ganó la confianza de la familia, situación que aprovechó para acercarse a ella y cometer los abusos, valiéndose de manipulación, intimidación y amenazas.

En el curso de la investigación se realizaron allanamientos debidamente autorizados en propiedades del imputado, donde se incautaron fotografías de víctimas, así como diversos objetos electrónicos (DVD, teléfonos móviles, memorias, entre otros) que serán analizados por las instituciones correspondientes.

El Ministerio Público amplía las investigaciones para incorporar los testimonios de otras víctimas, entre ellas, el de una hermana menor de edad de la denunciante, así como de otras que han acudido directamente a la Fiscalía o denunciado públicamente.