ROI cuestiona decisión del CNM sobre jueces de la Suprema Corte

Santo Domingo.– La Red de Observadores por la Institucionalidad (ROI) expresó su profunda preocupación por las razones invocadas por el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) en el Acta núm. 010-2025 para no ratificar a los magistrados Pilar Jiménez Ortiz, Manuel Alexis Read Ortiz y Moisés Ferrer Landrón, evaluados recientemente en el proceso de revisión de desempeño de la Suprema Corte de Justicia (SCJ).

El CNM justificó su decisión señalando que “los resultados no alcanzan los estándares de idoneidad y desempeño exigidos”. Sin embargo, ROI advirtió que la documentación pública del propio Consejo refleja valoraciones excelentes en materia de capacidad jurídica, ética profesional, independencia y cumplimiento de funciones, lo que pone en duda la objetividad y transparencia del proceso.

En el caso del magistrado Manuel Alexis Read Ortiz, el CNM alegó su cercanía a la edad de retiro constitucional (75 años). Para ROI, si ese era el criterio, el juez no debió ser evaluado, ya que el proceso busca valorar desempeño, no aplicar causales de retiro.

Respecto a la magistrada Pilar Jiménez Ortiz, ROI denunció posibles sesgos en las observaciones del acta, señalando que cuestionar sus decisiones jurisdiccionales puede vulnerar el principio de independencia judicial y de igualdad de género.

La organización también criticó la falta de transparencia del CNM al no identificar los votos individuales ni las opiniones de sus miembros, lo que impide determinar las responsabilidades institucionales.

ROI recordó que la evaluación judicial debe ser técnica, objetiva y formativa, no un instrumento de control político o disciplinario. De lo contrario, advirtió, se pone en riesgo la independencia del Poder Judicial y la confianza ciudadana en el sistema de justicia.

Finalmente, ROI llamó al CNM a publicar íntegramente las actas y fundamentos técnicos, indicando las posturas y votos individuales de cada integrante, para garantizar decisiones basadas en mérito, idoneidad y transparencia.

La Red de Observadores por la Institucionalidad está integrada por el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC), Participación Ciudadana (PC), la Fundación Friedrich Ebert (FES), Foro Ciudadano y el Centro de Investigación para la Acción Femenina (CIPAF).