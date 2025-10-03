Protesta por Palestina en Bolzano: clamor local por un alto el fuego en Gaza

Por: Juan Cruz Valera

Bolzano, Italia – Cientos de personas salieron a las calles de Bolzano este fin de semana para manifestarse en solidaridad con el pueblo palestino, en el contexto de la guerra en Gaza y el prolongado conflicto entre Israel y Palestina.

La protesta, organizada por colectivos locales y asociaciones por los derechos humanos, recorrió las principales calles del centro de la ciudad. Los manifestantes portaban banderas palestinas, pancartas con mensajes como “Stop al genocidio” y “Libertad para Palestina”, y exigían el cese inmediato de los bombardeos, el fin del bloqueo en Gaza y la liberación de rehenes.

Aunque la marcha fue mayormente pacífica, algunos momentos de tensión surgieron entre participantes y las fuerzas del orden debido al uso de consignas más radicales y simbología política.

Los organizadores recalcaron que el objetivo principal era denunciar la violencia contra civiles y llamar la atención del gobierno italiano para que asuma una postura más firme a favor de la paz y los derechos humanos.

Esta manifestación en Bolzano se suma a un creciente número de expresiones de apoyo a Palestina en diferentes partes del mundo, en medio de una escalada que ha dejado miles de víctimas y ha generado una grave crisis humanitaria en Gaza.