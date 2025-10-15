Nuevos ataques israelíes contra Gaza pese acuerdo alto el fuego

CIUDAD DE GAZA.- Tanques y drones israelíes abrieron fuego a primera hora de este miércoles contra diferentes puntos del norte de la Franja, pese al declarado alto el fuego.

También se reportaron ataques contra la ciudad de sureña de Rafah, alcanzando algunas de las tiendas de desplazados de la zona Mawasi.

De momento, no se ha informado de víctimas mortales o heridos.

Durante más de treinta minutos tanques y drones israelíes estuvieron a primera hora de este miércoles atacando puntos designados por Israel como «zona militarizada» del barrio de Shujaiya de la ciudad de Gaza, en el norte de la Franja.

En esos puntos «rojos» no hay gazatíes viviendo, pero sí en las otras áreas de barrio de Shujaiya, uno de los más grandes de la capital gazatí.

Agencia de noticias también atestiguaron ataques de la armada naval israelí contra pescadores al oeste del campamento de Al Shati, en la ciudad de Gaza y contra la ciudad sureña de Rafah, cuyos disparos alcanzaron algunas de las tiendas de campaña de familias desplazadas en la zona de Mawasi, punto designado por Israel como «humanitario».

Este es el segundo día en el que se reportan ataques israelíes en el enclave palestino tras la entrada en vigor del alto el fuego, después de que ayer Israel matara al menos a seis personas también en el barrio de Shujaiya.

Pese a los ataques, camiones con ayuda humanitaria comenzaron a entrar este miércoles en la Franja de Gaza, desde el paso fronterizo de Rafah, en Egipto.

Según informó la televisión egipcia Al Qahera News, «camiones con combustible y gas se dirigen desde el cruce de Rafah hacia los cruces de Kerem Shalom y Al Auja, desde donde se permite el ingreso de ayuda a la Franja asediada».

La ONU confirmó ayer que los cruces fronterizos de Israel a Gaza estaban cerrados y pidió al Gobierno israelí y a Hamás respetar los acuerdos establecidos en el alto el fuego para poder escalar la entrada de ayuda humanitaria en el enclave.