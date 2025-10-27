Opinión

Melissa expone la fragilidad del Caribe ante la crisis climática

prensa
Por: prensa
0

Por Darwin Feliz Matos

La tormenta tropical Melissa “ya convertida en un poderoso huracán categoría cinco” ha dejado una profunda lección sobre la vulnerabilidad del Corredor Biológico del Caribe frente a los embates de la crisis climática. Su inusual y prolongada trayectoria, con más de ocho días sobre las cálidas aguas del mar Caribe, ha sorprendido incluso a los meteorólogos más experimentados y encendido las alarmas de la comunidad científica internacional.

Lejos de ser un evento aislado, Melissa se erige como una manifestación clara del cambio climático que azota la región. Desde su formación, presentó una estructura atípica y una dinámica errática que desafió los modelos meteorológicos convencionales, al punto de que el Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos reconoció la dificultad de proyectar su rumbo con precisión.

A diferencia de otros ciclones tropicales que atraviesan el arco de las Antillas Menores hacia el sur de Cuba en apenas dos o tres días, Melissa permaneció casi estacionaria, absorbiendo energía de un mar cada vez más cálido. Este fenómeno evidencia el impacto directo del calentamiento global sobre los sistemas atmosféricos del Caribe, una región donde el aumento de la temperatura del océano se traduce en tormentas más intensas, prolongadas y erráticas.

Una respuesta ejemplar, pero un desafío persistente

Frente a esta amenaza, el Gobierno dominicano, encabezado por el presidente Luis Abinader, mostró una coordinación efectiva y oportuna. La reunión de seguimiento del Comité de Prevención, Mitigación y Respuesta (PMR), realizada durante varios días en sesión permanente en el Palacio Nacional, permitió ejecutar con rigor el Plan Nacional de Prevención, Mitigación y Respuesta, articulando los esfuerzos de las instituciones de socorro y seguridad.

El mandatario agradeció al pueblo dominicano por acatar las disposiciones preventivas, lo que permitió preservar vidas y reducir daños materiales. Los pronósticos precisos del Instituto Nacional de Meteorología (Indomet) fueron esenciales para mantener a la ciudadanía informada y organizada ante un evento que, de no haberse gestionado adecuadamente, habría podido tener consecuencias devastadoras.

Gracias a una acción gubernamental coherente y preventiva, se logró una respuesta ejemplar en términos de alimentación, evacuación, atención social y rescate, con la inclusión de drones para la distribución de alimentos en zonas incomunicadas, marcando un precedente positivo en la gestión de emergencias en el país.

El Caribe, una región en la línea de fuego climática

Sin embargo, más allá del éxito operativo, Melissa debe invitarnos a reflexionar. El Caribe se ha convertido en una zona de alta exposición climática, donde las sequías prolongadas, las inundaciones recurrentes y la pérdida de biodiversidad amenazan los medios de vida de miles de familias rurales y costeras.

El Corredor Biológico del Caribe, vital para la conectividad ecológica entre las islas y el continente, enfrenta un deterioro acelerado producto de la deforestación, el desarrollo urbano descontrolado y los impactos del cambio climático. Si los ecosistemas colapsan, la capacidad del territorio para amortiguar los efectos de los desastres naturales disminuirá drásticamente.

Iniciativas como el Proyecto Comunidades Caribeñas Resilientes (CCR), liderado por Welthungerhilfe en alianza con OroVerde y organizaciones locales en Cuba, Haití y República Dominicana, representan esfuerzos cruciales para fortalecer la resiliencia comunitaria y ambiental. Sin embargo, estas acciones deben ser acompañadas por políticas educativas sostenidas y de alcance nacional.

Educar para sobrevivir

Resulta urgente implementar jornadas de capacitación en las escuelas y comunidades sobre los fenómenos naturales, sus causas y las formas adecuadas de respuesta. Educar en prevención es preparar a las nuevas generaciones para convivir con una realidad climática que no admite improvisaciones.

La crisis climática no es una amenaza futura, sino una crisis presente. Y aunque el Gobierno dominicano ha demostrado capacidad de respuesta, la verdadera transformación comenzará cuando cada ciudadano asuma conciencia del papel que juega en la preservación del entorno.

Melissa no solo fue una tormenta: fue un espejo. Nos recordó que la naturaleza está reaccionando a los excesos de nuestra civilización, y que el tiempo para actuar se acorta con cada huracán, cada sequía, cada ola de calor.

El Caribe necesita más que sistemas de emergencia: necesita una cultura de resiliencia. Si queremos seguir llamando hogar a esta franja de belleza y biodiversidad, debemos protegerla con conocimiento, planificación y respeto. Solo así podremos asegurar que, cuando llegue la próxima Melissa “porque llegará” nos encuentre no solo preparados, sino verdaderamente conscientes.

spot_img
Artículo anterior
Dominicano Elvin Dominici busca hacer historia en Jersey City
Artículo siguiente
CNH retira a R. Dom. de la zona de mayor riesgo por Melissa
prensa
prensahttps://loultimodigital.com/
ARTÍCULOS RELACIONADOS

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img
0FansMe gusta
0SeguidoresSeguir
51SeguidoresSeguir
0SeguidoresSeguir
1,990SuscriptoresSuscribirte
- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img

Más popular

Cargar más

Comentarios Recientes

Junior silfa en Cuando falta política pública, la lluvia gobierna
Luis NOVA en Bloque Social Demócrata proclama a Leonel Fernández candidato presidencial
M en Homenaje a Franklin Guerrero: la cámara que nunca calla
Francisco en David Collado y Leonel Fernández lideran sondeo electoral en WhatsApp
Ramón Mercedes en Reconocimiento de los Derechos de la Persona ante la Corte Penal Internacional
Cocodrilo en Obispos Haití ven hay abuso contra connacionales en RD
Ramón De Los Santos en Noemí Matos resalta la trayectoria de César Tavárez en el PLD y su candidatura al Comité Central
HECTOR ROMERO en Dio Astacio y el Nuevo Santo Domingo Este
Belkis Estrella en Surun interpone recurso de reconsideración en contra Estación de Combustibles en SDE
Colón hunde a la Alcaldía SDE al decir que se han comprado contenedores con dinero de aportes. – Gala Oriental en Jesús Colón: La mitad de los contenedores se han comprado con dinero aportado por personas interesadas en resolver el problema de los desechos sólidos
Roberto J Guerra en Es dominicano principal líder ocupación universidad Columbia
Liga las palmas en Lobos campeones de la quinta temporada de la LVP
jose en La Serpiente y Don Dinero
Anthony perez en OPINION: La elección por encuestas
César Rincón Tejeda en Juan Rosa agradece a su equipo y traza estrategias elecciones SDE
Siguen las tensiones por el territorio Esequibo, tras convocatoria al referéndum - venezuela comenta en Siguen las declaraciones cruzadas entre Venezuela y Guyana
Zoraya en Daneris Santana y Josefa Soto lideran campaña contra el dengue en barrio Vietnam, Los Mina
Geidy triunfel en CODEX anuncia apoyo a precandidato a diputado Gregorio Morrobel
Juan David Bidó peña en Organización anuncia protestas contra los «abusos» del Gobierno
Rafael Cruz en Motivos de suspensión y cancelación de licencia de conducir
zoritoler imol en Las Tragedias Migratorias del Mar Mediterráneo
zoritoler imol en De Cristóbal Colón hasta Joaquín Balaguer
zoritoler imol en Presentarán documental “Caamaño. Militar a Guerrillero” en el parque Independencia
zoritoler imol en P. RICO: Repatrian 44 de RD viajaban en yolas interceptadas costa oeste
zoritoler imol en Comunidad acoge con regocijo propuesta aspirante a diputado Henry Abreu
zoritoler imol en Destacan la Inteligencia Artificial como herramienta para personalizar el aprendizaje
zoritoler imol en Concluye diplomado sobre Derecho Migratorio Americano y Europeo
zoritoler imol en 3 excelentes motivos para emprender según Daniel Suero Alonso
zoritoler imol en Leandro González asegura PLD no ha fijado posición sobre SDN
zoritoler imol en EN VIVO: Audiencia preliminar caso Jean Alain Rodríguez
zoritoler imol en SDN: UMI anuncia apoyo a candidato diputado FP Víctor Pavón
zoritoler imol en Madonna en cuidados intensivos por infección bacteriana; suspende gira
zoritoler imol en Club Villa Faro agradece reconocimiento de la Unión Deportiva
zoritoler imol en Hospital Gautier egresa adolescente reimplanta mano amputada
zoritoler imol en Advierte abandono a comunidad del exterior marcará derrota PRM
zoritoler imol en Jóvenes reciben préstamos para sus emprendimientos en feria
zoritoler imol en Doce equipos participan en fogueo distrital; Halcones más destacados
zoritoler imol en FP pide JCE poner en agenda denuncias sobre compra de opositores
Wandy Casilla en «Wandy Casilla: El escultor que talla la historia de su cultura»
Wandy Casilla en «Wandy Casilla: El escultor que talla la historia de su cultura»
Gregorio Cisneros peralta en Asesinan a la influencer Chantal Jiménez
Dany LENDYS Doc en Padre Gregorio Alegria, un misionero español que ayuda a los necesitados
Guaji en «Fernando Mieses: un apasionado del deporte y un ser humano excepcionalmente amable»
Marylin en Sunilda Calderón: una líder comunitaria en busca de un cambio político real
Carlos asoraled en Como se eleva un caso a juicio en la Corte Penal Internacional
Geidy Oleaga en 18 de la Dirección Central FP apoyan precandidatura Morrobel a diputado
Carlos perez en TJ López sorprende sus fanáticos con nuevo tema «Pa’ prendela»
Fanny en Efecto Protector de la D3 contra las Virosis Respiratorias
Anelle P. Fdez. en Efecto Protector de la D3 contra las Virosis Respiratorias
Laiz en Efecto Protector de la D3 contra las Virosis Respiratorias
Chemo Jimenez en El pique del presidente
Maury en OPINION: Injustos comentarios sobre «tranque» en PRM NY
Robert Mercedes en Ve el doctor Lantigua sería una posible solución a crisis PRM-NY
spot_img
Lo Último Digital, es un periódico comprometido con la verdad, que informa con objetividad y responsabilidad para mantener a la sociedad bien informada.

SÍGUENOS

Contacto con: loultimodigital@gmail.com

Tel: 809-434-6895

@2025 - Todos los derechos reservados. Loultimodigital.com | Diseñado por Gelisweb.com | Política de Privacidad