Luis Abinader prioriza a Santo Domingo Norte con grandes inversiones

Isidro Torres agradece al presidente por priorizar a SDN con proyectos emblemáticos.

 

Santo Domingo Norte. – El presidente municipal del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Isidro Torres, resaltó la inversión histórica que el Gobierno del presidente Luis Abinader ha destinado a Santo Domingo Norte (SDN), con proyectos que transforman la calidad de vida de miles de familias en áreas como salud, agua potable, transporte, vivienda, educación y espacios comunitarios.

Torres informó que en los últimos años se han ejecutado RD$12,247.7 millones en inversiones públicas, cifra que representa el 24% de la inversión municipal de la provincia, colocando a Santo Domingo Norte en un lugar privilegiado dentro de la agenda nacional.

Obras emblemáticas que cambian la vida de la gente

Hospital General y de Especialidades Mario Tolentino Dipp

Con una inversión de RD$2,800 millones, este moderno centro amplía la capacidad de atención hospitalaria y acerca servicios especializados a la población local.

Acueducto Oriental–SDN (Transvase)

Con RD$7,351 millones invertidos y más de 52 km de redes instaladas, garantiza agua potable permanente para 850,000 habitantes de la zona.

Extensión de la Línea 1 del Metro (Villa Mella–Punta)

Proyecto valorado en RD$10,522 millones, que beneficiará a 400,000 personas, reduciendo tiempos de traslado y fortaleciendo la conectividad con polos educativos y laborales.

Ciudad Modelo

Con RD$4,491.5 millones, esta iniciativa habitacional ofrece viviendas dignas a 1,912 familias, contribuyendo a reducir el déficit habitacional.

Educación, deporte y seguridad

Decenas de aulas nuevas, canchas deportivas y destacamentos policiales fortalecen la cohesión social, la educación y la seguridad en la demarcación.

Como parte de este esfuerzo, y saldando una deuda social con el deporte, el Gobierno construye el emblemático multiuso deportivo El Crom de Villa Mella, un espacio moderno que se convierte en referencia para el desarrollo atlético y recreativo de la juventud del municipio.

Impacto social directo

Torres subrayó que estas inversiones tienen efectos inmediatos y duraderos:

Más acceso a salud especializada.

Movilidad más eficiente gracias al Metro.

Agua potable para miles de hogares.

Vivienda digna para familias vulnerables.

Espacios educativos, deportivos y comunitarios que impulsan la integración social.

Reconocimiento al seguimiento de las obras

Torres también destacó que, durante la mesa de trabajo encabezada por el presidente Luis Abinader el pasado sábado, con la presencia de funcionarios y representantes comunitarios, se evaluaron los avances de estas obras y se anunciaron nuevas iniciativas que se pondrán en marcha, incluyendo la construcción de un paso a desnivel en el cruce de la avenida Charles de Gaulle con la carretera La Victoria, una de las soluciones viales más esperadas por los munícipes.

Agradecimiento al presidente Abinader

“Queremos agradecer de manera especial al presidente Luis Abinader por privilegiar a Santo Domingo Norte con estas inversiones. Cada una de estas obras representa un paso firme hacia el desarrollo integral de nuestro municipio y una mejor calidad de vida para nuestra gente”, expresó Isidro Torres.

Compromiso y retos

El dirigente del PRM indicó que el compromiso del Gobierno es claro, pero también recordó que la sostenibilidad de estas obras requiere planes de mantenimiento, coordinación con la alcaldía y participación ciudadana para que los beneficios lleguen a todos los sectores del municipio.

Isidro Torres aseguró que la gestión del presidente Abinader marca un antes y un después en Santo Domingo Norte, consolidando una etapa de progreso, inclusión y bienestar que fortalece el presente y proyecta un futuro más próspero para la demarcación.

